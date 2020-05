Blâmer à nouveau les pirates russes? Des experts britanniques se plaignent du vol de données sur le vaccin Corona

Image d’archives

Les occidentaux cherchent-ils à détourner du vrai problème?

Des experts britanniques de la cybersécurité du National Cyber ​​Security Center (NCSC) se plaignent des tentatives alléguées de certains pays « hostiles », dont la Russie et la Chine, de pirater des universités et des institutions scientifiques britanniques pour voler des données de recherche sur le développement du vaccin corona.

Selon le National Cyber ​​Security Center (NCSC), le nombre de ces cyberattaques ciblées a récemment augmenté. Les experts du centre soupçonnent que des pays comme l’Iran, la Russie et la Chine pourraient être à l’origine de ces cyberattaques.

«Toute attaque contre les efforts de lutte contre la crise corona est absolument répréhensible. Nous avons enregistré un nombre croissant de cyberattaques liées au virus corona, et nos experts travaillent sans relâche pour fournir un soutien ciblé aux institutions scientifiques», a déclaré le porte-parole du NCSC.

L’Université d’Oxford, qui est leader mondial dans le développement de vaccins, a déclaré qu’elle travaille avec le NCSC pour protéger ses recherches.

« L’Université d’Oxford travaille en étroite collaboration avec le NCSC pour garantir que nos recherches sur Covid-19 soient bien protégées », a déclaré le porte-parole de l’université.

Selon James Sullivan, l’ancien cyber-analyste de la National Crime Agency, il n’est pas surprenant que des «États hostiles» ciblent la recherche Covid 19.

«La pandémie entraînera une augmentation de la cyberactivité des États hostiles. C’est une nouvelle opportunité pour eux de recueillir les informations dont ils ont besoin. Il existe donc un risque que tout cela exacerbe les tensions politiques», a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, l’Australian Daily Telegraph a rapporté que, selon un dossier de 15 pages de Five Eyes, une alliance d’agences de renseignement des États-Unis d’Amérique, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et du Canada, de Chine a intentionnellement caché des preuves d’une épidémie corona ou aurait dû détruire. La Chine aurait détruit des preuves d’un vaccin corona dans les laboratoires et refusé de fournir des biomatériaux aux scientifiques travaillant sur un vaccin corona.

