CONFIRMÉ: Des hackers frappent et fuient Bill Gates, l’OMS et les e-mails du laboratoire de Wuhan

Publié le: 22 avril 2020 – FRN a confirmé des informations selon lesquelles des pirates informatiques auraient réussi à pirater des comptes appartenant à Bill Gates, à l’OMS et à un laboratoire de Wuhan censé être le site de recherche de coronavirus qui a reçu un financement du Dr Fauci.

L’événement semble avoir eu lieu vers le 20 avril.

Les internautes ont adopté l’activisme et les gens se connectent via SSH et téléchargent le contenu de ces hacks. Cela signifie que de nombreuses personnes vont passer au peigne fin les documents piratés avec un peigne à dents fines.

Des pirates informatiques, apparemment à la recherche de la vérité sur l’épidémie de coronavirus, auraient piraté l’Organisation mondiale de la santé, le biolab de Wuhan et la Fondation Bill et Melinda Gates. Un ensemble d’énormes bases de données contenant des noms d’utilisateur et des mots de passe a été divulgué.

Que recherchent les hackers?

Beaucoup pensent que la Fondation Gates est liée à la recherche du «gain de fonction». Cela décrit une fonction où les scientifiques ajoutent des caractéristiques mortelles à un virus. Il a été interdit aux États-Unis d’Amérique (EUA) en 2015 par un moratoire et la recherche a été migrée vers Wuhan, où, comme l’a rapporté FRN, le Dr Fauci a canalisé près de 4 millions de dollars des EUA pour achever ses recherches.

COVID-19 a été ostensiblement fabriqué dans un laboratoire. Le scientifique français Nobel Luc Montagnier affirme publiquement que c’est le cas. Selon lui, il n’y a aucune possibilité que ce virus se produise naturellement. Il possède les «points d’insertion» de 3 virus différents. Cela signifie qu’il s’agit d’une chimère de 3 maladies distinctes combinées en 1 coronavirus.

Dans une interview accordée à la chaîne française CNews et lors d’un podcast de Pourquoi Docteur, le professeur Montagnier qui a co-découvert le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) a affirmé la présence d’éléments du VIH dans le génome du coronavirus et même d’éléments du «germe du paludisme» sont hautement suspects, selon un rapport publié dans Asia Times. https://www.livemint.com/news/world/nobel-winning-scientist-claims-covid-19-virus-was-man-made-in-wuhan-lab-11587303649821.html

FRN suivra de près cette histoire. En assemblant divers comptes présumés de première main, FRN peut peindre l’image suivante qui est susceptible d’être modifiée et corrigée – et veuillez nous envoyer un e-mail si nous avons quelque chose de mal ou que nous avons raté quelque chose de gros:

Des milliers de courriels, mots de passe et documents auraient été divulgués en ligne. Des captures d’écran de documents, de courriels et de leurs informations d’identification sont actuellement sur le Web ouvert, même sur Twitter.

Un groupe de hackers chrétiens connu sous le nom de Katehon aurait piraté les données de la Fondation Gates et aurait relayé ces informations à un autre groupe de hackers, USA Hackers. USA Hackers a utilisé les données pour pirater l’OMS, le laboratoire de Wuhan et le CDC et promet plus de fuites.

Notre prochaine étape: les transferts bancaires fuités qui révèlent clairement que Bill #Gates a eu un coup de main pour contrôler tout le récit de la pandémie #COVID19 et les responsables corrompus de #OMS, #CDC et de la Banque mondiale ont été dans sa poche tout le temps tout en prenant pots-de-vin de #Chine. #ID2020 pic.twitter.com/nv16ybn1TW – USA HACKERS (@usahackers) 21 avril 2020

Des informations non confirmées indiquent que le courrier électronique de la sorcière satanique Marina Abramovic a également été piraté.

Il y a une histoire de comptes Microsoft / Gates piratés – donc ce ne serait pas sans précédent, ni impossible.

L’Atlantic Council a contrôlé la publication du Deep State – Vice Magazine – semble également avoir confirmé l’histoire.

Pour des raisons qui ne sont compréhensibles que par ceux qui suivent le récit plus large de l’establishment, Vice l’a fait à propos de l’«extrême droite» et des «néonazis», du terrorisme et de ce qu’on appelle l’accélérationnisme.

Un fichier de données de ce qui semble être les adresses électroniques et les mots de passe des membres de la Fondation Gates, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Center for Disease Control and Prevention (CDC) et d’un centre de virologie basé à Wuhan, en Chine, circule au sein d’un réseau d’extrémistes néonazis. Le transfert et la diffusion des données semblent être une tentative d’intimidation de plusieurs des principaux gouvernements et groupes non gouvernementaux qui mènent actuellement la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus, bien que de nombreux e-mails et mots de passe soient probablement obsolètes. À en juger spécifiquement à partir d’une liste des données obtenues par la carte mère, il semble que cela puisse être une agrégation de noms d’utilisateur et de mots de passe piratés précédemment qui a été compilé à partir d’une violation de données précédente, bien que la carte mère ne puisse pas dire avec certitude au moment où la liste provient et comment elle a été compilée. La carte mère a diffusé une série d’adresses e-mail sur le site Web haveibeenpwned.com, qui compile les violations de données, et a constaté que chacune des adresses que nous avons testées faisait auparavant partie de violations de données connues. Beaucoup d’entre eux ont également été confirmés par le site comme ayant été diffusés dans de grandes listes agrégées de noms d’utilisateurs et de mots de passe suivis par le site. Ces dernières semaines, les extrémistes d’extrême droite sont devenus particulièrement amoureux de semer la désinformation sur la pandémie de COVID-19, d’attiser les protestations et les sentiments anti-gouvernementaux dans l’espoir de créer le chaos social. De nombreux experts ont ouvertement averti que les «accélérateurs» – adeptes d’une doctrine politique violente appelant à des actions terroristes pour hâter l’effondrement de la société – ont vu une opportunité dans la pandémie actuelle de tester des gouvernements déjà affaiblis qui luttent pour contenir le virus.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN