Le Dr Shi Zhengli, expert renommé en coronavirus, fournit une preuve – le SRAS COV-2 n’est pas une libération accidentelle de Wuhan

Samedi, j’ai plongé profondémentdans l’origine du SRAS CoV-2, le virus qui est à l’origine de la pandémie mortelle de COVID-19. Ce message est le résultat de plusieurs longues journées de lecture et de réflexion approfondies. D’une certaine manière, j’ai raté que Scientific American avait publié vendredi une mise à jour de son profil du Dr Shi Zhengli, le scientifique responsable de la plupart des connaissances du monde sur les coronavirus de chauve-souris, y compris l’isolement du coronavirus de chauve-souris de la province du Yunnan, qui est le parent le plus proche au SRAS CoV-2 qui a été vu dans un laboratoire. Pire encore, le commentateur Zinskya lié l’article de Scientific American dans l’un des premiers commentaires de mon article.

J’ai finalement pu lire l’article aujourd’hui. Comme vous pouvez l’imaginer, cette note de l’éditeur en haut a vraiment attiré mon attention:

Je vous invite fortement à lire l’article en entier. Il fournit un aperçu efficace du travail que Shi avait fait avant l’épidémie et nous emmène avec elle alors qu’elle apprend le 30 décembre qu’un nouveau coronavirus a été détecté chez deux patients à Wuhan atteints de pneumonie atypique. Sur instruction du directeur du laboratoire, Shi a quitté la conférence à laquelle elle assistait à Shanghai et s’est précipitée à Wuhan pour concentrer toute son attention sur le nouveau virus.

Il est important de garder à l’esprit que la carrière de Shi jusqu’à l’épidémie de SRAS CoV-2 visait précisément un tel événement. En fait, elle et son équipe nous avaient prévenus. De l’article de Scientific American:

Avec une population humaine croissante empiétant de plus en plus sur les habitats de la faune, avec des changements sans précédent dans l’utilisation des terres, avec la faune et le bétail transportés à travers les pays et leurs produits dans le monde, et avec une forte augmentation des voyages nationaux et internationaux, les pandémies de nouvelles maladies sont une approche mathématique proche certainement. Cela avait gardé Shi et de nombreux autres chercheurs éveillés la nuit bien avant que les mystérieux échantillons ne débarquent à l’Institut de virologie de Wuhan ce soir inquiétant en décembre dernier.

Il y a plus d’un an, l’équipe de Shi a publié deux revues complètes sur les coronavirus dans Virus and Nature Reviews Microbiology. Tirant des preuves de ses propres études – dont beaucoup ont été publiées dans les meilleures revues universitaires – et d’autres, Shi et ses co-auteurs ont mis en garde contre le risque de futures épidémies de coronavirus transmis par les chauves-souris.