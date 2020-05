Image d’archives du B-21 représentative

© AP Photo / John Antczak

Selon une source anonyme de l’Armée de libération du peuple (APL), le nouveau bombardier furtif H-20 chinois fera probablement sa première apparition publique au salon de l’aéronautique de Zhuhai en novembre, en supposant que l’événement n’est pas annulé par la pandémie de COVID-19.

Le monde pourrait découvrir pour la première fois l’avion le plus avancé de Chine au Zhuhai Air Show, un lieu de novembre où Pékin montre sa puissance militaire.

Le South China Morning Post, une publication basée à Hong Kong, a rapporté lundi que le bombardier furtif H-20 devrait être achevé cette année et pourrait être présenté dès novembre 2020. Cependant, un certain nombre de facteurs pourraient influencer cette décision, y compris la pandémie en cours ainsi que l’état des relations politiques régionales.

« La direction de Pékin examine toujours attentivement si sa commission affectera l’équilibre régional, d’autant plus que les tensions régionales se sont intensifiées au cours de la pandémie de COVID-19 », a déclaré une source militaire anonyme au Post. « Comme les missiles balistiques intercontinentaux, tous les bombardiers stratégiques peuvent être utilisés pour livrer des armes nucléaires … si la Chine prétendait avoir mené une politique de défense nationale qui est de nature purement défensive, pourquoi aurait-elle besoin d’une telle arme offensive? »

Le bombardier est censé avoir une masse maximale au décollage d’au moins 200 tonnes (400 000 livres), une charge utile allant jusqu’à 45 tonnes (90 000 livres), une portée de 5 000 miles (8 050 kilomètres) et utilise une conception «aile volante» similaire à celui utilisé par les bombardiers furtifs B-2 Spirit et B-21 Raider des États-Unis d’Amérique, ce dernier pouvant également faire ses débuts en 2020.

Northrop Grumman Il s’agit d’un rendu d’artiste d’un concept B-21 Raider dans un hangar à Ellsworth Air Force Base, S.D. Ellsworth AFB est l’une des bases qui devraient accueillir la nouvelle cellule. (Courtoisie graphique par Northrop Grumman)

L’APL a souvent utilisé le Zhuhai Air Show pour montrer sa nouvelle technologie. Le chasseur furtif J-20 «Weilong» a également été vu pour la première fois au salon aéronautique de 2011, et l’avion furtif expérimental FC-31 a fait ses débuts au salon aéronautique de 2014, qui pourrait ou non devenir le nouveau chasseur embarqué de la marine de l’APL.

Le H-20 complètera la toute nouvelle série d’avions modernes de la PLA destinée à remplacer la flotte aérienne vieillissante de l’ère de la guerre froide, dont certains utilisent encore des conceptions soviétiques construites sous licence ou rétroconçues. Aux côtés du bombardier furtif H-20 se trouvent l’avion de transport Y-20, l’hélicoptère Z-20 et le chasseur furtif J-20 – surnommés ensemble la «série 20» par des observateurs.

Sputnik a rapporté début 2019 que Pékin développait deux bombardiers furtifs: l’un, le Hong-20 ou H-20, a été confirmé par l’APL, mais un deuxième avion, surnommé le J / H-XX par des observateurs, reste largement dans le monde de la spéculation.

L’Institut international d’études stratégiques (IISS), un groupe de réflexion militaire britannique, a écrit dans son rapport annuel «The Military Balance» en février 2020 que le J / H-XX est probablement un chasseur-bombardier quelque peu analogue au Lockheed Martin F- 35 Lightning II. Il est censé être supersonique, avec un rayon de combat allant jusqu’à 1 250 miles (2 000 kilomètres).Un art non officiel représentant l’avion est apparu sur la couverture de l’édition de mai 2018 d’Aerospace Knowledge, une publication chinoise, et la description IISS du jet suppose de même qu’ila une silhouette élégante avec quatre surfaces de queue similaires à l’échec de Northrop / McDonnell Douglas YF-23 Black Widow.

http://china-defense.blogspot.ru/2018/ Futur bombardier stratégique chinois Xian H-20, qui représenterait désormais l’avion multirôle J / H-XX

Une source militaire anonyme a déclaré lundi au SCMP que le H-20 pourrait utiliser le NK-321 de fabrication russe, construit par le bureau d’études Kuznetsov pour le bombardier supersonique Tu-160 « White Swan » de Moscou. Cependant, un autre a déclaré que le bombardier pourrait obtenir un moteur Shenyang WS-10 amélioré, utilisé par plusieurs combattants construits par la firme de design chinoise.

«Le WS-10 est toujours un moteur de transition pour le H-20 car il n’est pas assez puissant. Le remplacement éligible peut prendre deux à trois ans pour son développement », a déclaré l’une des sources. « C’est pourquoi l’armée de l’air des Etats-Unis d’Amérique ne se soucie pas du H-20, car il n’est pas assez fort et puissant pour poser un défi à ses bombardiers B-2 et B-21. »

Bien sûr, ni le B-2 ni le B-21 n’est supersonique non plus. Mais, comme les deux appareils, le H-20 transportera des armes nucléaires, ce qui pourrait aider à donner à Pékin une véritable triade nucléaire. Dans l’affirmative, la Chine rejoindrait les rangs de la Russie, de l’Inde et des États-Unis d’Amérique en tant que seuls pays capables de lancer une frappe nucléaire par des missiles balistiques lancés par sous-marins, des missiles balistiques intercontinentaux et des armes nucléaires déployées par air.

La Chine a également mis au point un missile balistique à lancement aérien destiné à être tiré à partir d’un bombardier H-6 spécialement modifié, ce qui lui donnerait également une capacité de triade nucléaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News