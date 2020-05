L’interdiction du conspirationniste David Icke a tort – car cela renforce son affirmation selon laquelle nous somnambulons vers la dictature

© Wikimedia Commons

L’interdiction de l’ancien présentateur de télévision de Facebook et YouTube est une attaque contre la liberté d’expression et la liberté de parole qui doit être combattue avec force, quelles que soient vos opinions sur les théories d’Icke sur la gouvernance mondiale.

Je suis assez vieux pour me souvenir de quand David Icke était présentateur sportif à la télévision. Depuis environ trente-cinq ans, il expose ses idées sur la façon dont il pense que le monde fonctionne – et il est juste de dire qu’il a suscité de nombreuses controverses. Certaines personnes se moquaient de lui, d’autres étaient d’accord avec lui, d’autres étaient indifférentes. Personne n’a fait campagne pour qu’il soit banni.

Récemment cependant, cela a changé. Icke a été accusé de «prêcher la haine» [quand il alerte qu’il est possible que des crimes de masse soient commis – MIRASTNEWS] et de colporter «des théories du complot sans fondement». Et maintenant, il est accusé de promouvoir une «désinformation toxique» et «dangereuse» sur Covid-19.

Dans le journal The Observer du 25 avril, Nick Cohen a réprimandé les plateformes de médias sociaux pour ne pas avoir interdit Icke.

Moins de 20 minutes après avoir tweeté sa pièce, le «mystérieux éditeur wikipedia» Andrew Philip Cross avait ajouté l’article à la page wiki d’Icke.

Et, une semaine plus tard, Facebook et YouTube avaient tous les deux été obligé de supprimer Icke et tout son travail.

Cohen a fait valoir qu’il y avait un argument «libéral» pour interdire Icke. Mais il n’y a pas et c’est extrêmement orwellien de suggérer qu’il y en a. Personne n’est obligé d’écouter Icke ou de lire ses livres. Si Cohen conteste les positions d’Icke, il devrait le défier à un débat public. Si ce que dit Icke est si manifestement des mensonges, alors le chroniqueur Observer devrait être capable d’essuyer le sol avec lui très facilement. Au lieu de cela, il semble vouloir le faire taire. C’est inquiétant.

La réduction au silence des opinions avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord nous met sur la voie rapide de la tyrannie. Dans le chapitre deux de son texte classique de 1859 «On Liberty», John Stuart Mill a expliqué pourquoi faire taire les opinions dissidentes était faux.

Premièrement, l’opinion qui est menacée de suppression peut être vraie. «Ceux qui désirent la supprimer, bien sûr, nient sa vérité; mais ils ne sont pas infaillibles [puisque ce sont des humains comme les autres – MIRASTNEWS]. Ils n’ont pas le pouvoir de trancher la question pour toute l’humanité et d’exclure toute autre personne des moyens de juger», écrit Mill. Il est pertinent ici de nous rappeler que Cohen, qui veut supprimer les opinions d’Icke et se positionne comme un arbitre de ce qui devrait ou ne devrait pas être entendu sur les principales plateformes de médias sociaux, était un partisan éminent de la guerre en Irak.

[Les propos avancés par les Etats-Unis d’Amériques pour convaincre à l’ONU sur la fiole contre l’Irak se sont révélés par la suite hyper-mensongers et manipulateurs, fabriqués par un Etat puissant dans les ‘usines à mensonges’ obscures pour tromper le public. – MIRASTNEWS].

Quelle était la «théorie du complot» la plus grande – et la plus dangereuse – que celle qui prétendait que l’Irak devait être envahi parce qu’il possédait des armes de destruction massive? Mais est-ce que quelqu’un réclame l’interdiction des promoteurs de la guerre en Irak? Non bien sûr que non, ce sont eux qui tirent pour Icke.

Mill poursuit: «Refuser une audience à une opinion, parce qu’ils sont sûrs qu’elle est fausse, c’est supposer que leur certitude est la même chose que la certitude absolue. Tout silence de discussion est une hypothèse d’infaillibilité. Sa condamnation peut reposer sur cet argument commun, pas le pire pour être commun.»

Sommes-nous absolument certains que toutes les opinions d’Icke sont fausses? Certaines le sont peut-être, mais d’autres non. C’est ce à quoi Mill fait référence dans sa deuxième raison pour laquelle les opinions ne doivent pas être supprimées. «Bien que l’opinion réduite au silence soit une erreur, elle peut contenir, et contient très souvent, une partie de la vérité; et comme l’opinion générale ou dominante sur quelque objet que ce soit est rarement ou jamais toute la vérité, ce n’est que par la collision d’opinions adverses que le reste de la vérité a une chance d’être fourni.»

Même si l’opinion est toute la vérité, la contester «vigoureusement et sérieusement» est également positif pour la liberté, car elle permet de s’assurer que l’opinion est tenue de manière rationnelle et pas seulement comme un préjugé parce que beaucoup disent qu’elle est vraie. On pourrait imaginer que Mill donnerait très court à ceux qui rejettent avec arrogance tout point de vue avec lequel ils ne sont pas d’accord avec « une théorie du complot » et dénoncer toutes les voix dissidentes comme des « manivelles ».

John Stuart Mill était un philosophe britannique et ses idées ont sans aucun doute joué un rôle dans la raison pour laquelle la Grande-Bretagne était un pays où la liberté de parole et la liberté d’expression étaient plus respectées que dans de nombreux autres endroits. Mais hélas, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Les néoconservateurs de gauche et les «centristes» extrémistes sont au premier plan de la nouvelle campagne de censure non libérale. Cohen s’est déjà déchaîné contre RT et ce qu’il a appelé ses «spectateurs stupides».

En 2011, il a écrit une chronique intitulée « Qui nous débarrassera des chaînes de haine telles que Press TV? », Un mois plus tard, l’Ofcom a retiré la licence de la station de presse TV pour diffuser au Royaume-Uni.

Ceux qui ciblent David Icke présentent un plus grand danger pour la société que Icke. La «haine» vient moins de ceux qui sont attaqués que de ceux qui attaquent.

En tout état de cause, les lois sur le «discours de haine» – avec la nature subjective de ce qui constitue «l’infraction» – sont fondamentalement non libérales car elles sont de plus en plus utilisées pour étouffer le débat. Si quelqu’un dit quelque chose que vous pensez être haineux, défiez-le.

Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de ce que Katie Hopkins a dit, mais sa suspension de Twitter plus tôt cette année, acclamée par ceux qui s’opposent à elle, était erronée. Elle a exactement le même droit d’exprimer ses opinions que moi, Nick Cohen ou toute autre personne. L’argument selon lequel les principales sociétés de médias sociaux sont des sociétés privées et peuvent donc interdire à quiconque elles aiment est fallacieux. La part de marché de Facebook, YouTube et Twitter en fait des monopoles efficaces et un «Speaker’s Corner» de facto en ligne. Les gens qui passent tant de temps à essayer de faire interdire à ces personnes des personnes qu’ils n’aiment pas savent à quel point ils sont importants.

Dans un sens, il ne s’agit pas vraiment de David Icke, il s’agit de tentatives de contrôle policier et de limitation des paramètres dont les opinions peuvent être entendues publiquement, et lesquelles ne le peuvent pas. Dans un marché d’idées, ce devrait être le public – et le public seul – qui décide quelles idées «acheter» et quelles idées laisser de côté. Personne n’est obligé d’acheter quoi que ce soit sur ce marché, mais on ne lui dit pas non plus: « Il vous est interdit d’avoir un stand parce que vous essayez de vendre les ‘mauvaises’ idées. »

J’ai tenu à regarder l’interview en direct de David Icke sur London Real hier précisément à cause des tentatives de le bannir. Beaucoup de gens semblent avoir fait de même.

Si nous voulons lutter contre les nouvelles censures, nous devons agir et nous réveiller avant qu’il ne soit trop tard. C’est peut-être David Icke aujourd’hui, mais quelle voix dissidente ce sera demain?

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT.

Neil Clark Neil Clark est journaliste, écrivain, diffuseur et blogueur. Son blog primé se trouve sur http://www.neilclark66.blogspot.com. Il tweete sur la politique et les affaires mondiales @ NeilClark66

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT