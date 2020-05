RÉVÉLATION MASSIVE: les hôpitaux de New York tuent des Noirs et des Latino-américains pour augmenter la mortalité de Covid-19

NEW YORK CITY [FRN] – L’infirmière de NYC, Nicole Sirotek, présente un rapport de première main choquant sur le traitement «holocauste» des patients de Covid-19. Dans cette vidéo à voir ci-dessous, Mme Sirotek explique comment l’hôpital de NYC auquel elle a été affectée semble mal gérer intentionnellement les soins prodigués, en particulier (nous devons en déduire) aux patients de couleur (patients noirs et latinos) dans le ICU et en relation avec le diagnostic Covid-19. Ou il se peut que l’hôpital, en augmentant la mortalité de Covid, le fasse sans égard particulier pour la race, mais en termes de localisation, il y aurait plus de patients de couleur.

Infirmière en soins intensifs démoralisée et démoralisée, Mme Sirotek explique clairement que ces patients ne meurent pas en fait de Covid-19, mais de degrés criminels de mauvaise gestion et de professionnalisme au point que cela ne peut pas être une erreur.

Ce compte reflète une histoire liée à New York que FRN a présentée la semaine dernière. Dans ce récit, une infirmière parlant au nom d’un ami anonyme a relayé des informations presque identiques – ils assassinent des patients et étiquettent les décès «Covid-19 présumé».

Regarder ces deux côte à côte donne une meilleure idée de la façon dont cette situation, ce que Mike Pompeo a appelé un «exercice en direct», s’est déroulée dans les hôpitaux de New York.

Cliquez sur l’image ou ici, pour accéder à cette histoire parallèle à partir de la fin du 27 avril.

Tanzanie/Covid-19: le président Magufuli croit avoir vu clair dans le jeu des occidentaux à propos du Coronavirus

Le président Tanzanien John Magufuli explique par une expérience qu’il a faite avec équipe sur l’existence et les machines données par les occidentaux aux Africains pour tester le Coronavirus. Il a expliqué son étonnement ce week-end dans une vidéo virale qui fait le tour de la toile.

Après échange avec le conseil de sécurité national de la Tanzanie, le président John Magufuli ne comprend pas comment tous les échantillons testés au laboratoire sont confirmés positifs. Le chef de l’État remet en cause les matériels de son laboratoire qu’il a acquis par don. Pour lui, les donateurs européens peuvent déjà truquer les matériels en vue de tuer plusieurs personnes en Afrique.

« Nous avions compris depuis un certain temps que tous les tests au labo étaient confirmés positifs. J’avais ainsi convoqué le conseil de sécurité pour qu’on puisse enquêter clandestinement sur ce qui est fait au niveau du laboratoire national parce que je me suis posé maintes questions pourquoi les tests sortent-ils les résultats positifs. J’ai compris que ça peut-être un sabotage puisque il faut douter des choses que l’on vous donne gratuitement » a-t-il expliqué.

Le chef de l’Etat Tanzanien doute d’abord du résultat controversé qui est fourni par le laboratoire national de son pays. M John Magufuli dit avoir fait tester les échantillons des certains animaux et plantes « qu’il a donné des noms et des âges fictifs des personnes »

« Nos équipes sont parties discrètement au laboratoire avec les échantillons de la chèvre, de la papaye, de l’huile du véhicule, du mouton et autres. Alors l’échantillon de l’huile du véhicule se révélait négatif, l’échantillon de la papaye a été testé positif au coronavirus également pour la chèvre et pour le mouton. Dès lors je suis resté perplexe » s’est inquiété le président Tanzanien.

JEK

Source: GRAND JOURNAL CD.NET