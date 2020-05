Bill Gates à l’Armée : il s’associe à la DARPA et au ministère de la Défense des Etats-Unis d’Amérique pour un nouveau vaccin à ADN nanotech COVID-19

Commentaire: La vidéo ci-dessous donne un excellent aperçu de bon nombre des développements que nous voyons entrer en jeu et être déployés dans un avenir pas trop lointain …

Dans cette puissante interview, Spiro est rejoint par Whitney Webb et Ryan Cristián de The Last American Vagabond, alors qu’ils discutent du déploiement d’un nouveau système de contrôle comme celui que le monde n’a jamais vu.

On dit qu’il n’a jamais laissé une bonne crise se perdre, et il semble que ceux qui tirent les ficelles profitent pleinement de la crise actuelle, car de plus en plus de preuves émergent contredisant l’histoire officielle qui suggère que cette crise n’est pas un accident.

Le fait que Bill Gates s’est associé au ministère de la Défense et à la DARPA, qui est la branche de recherche et de développement de projets spéciaux du Pentagone, pour développer un tout nouveau type de vaccin qui est précipité en production est pour le moins alarmant.

Surtout si l’on considère que ce nouveau type de vaccin ADN / ARN prendrait normalement de 15 à 20 ans pour être déployé, alors que celui-ci est en cours de déploiement dans quelques mois et fait déjà l’objet d’essais cliniques sur l’homme. L’urgence et le recul des réglementations pour rationaliser ce nouveau vaccin sont bien sûr justifiés par la crise.

Spiro Skouras

Activist Post

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT