Coronavirus : Un chercheur avec des études pointues sur le virus, assassiné aux Etats-Unis

Selon un rapport, un chercheur de l’Université de Pittsburgh qui était sur le point de réussir dans la compréhension du coronavirus a été retrouvé abattu à son domicile. Bing Liu, 37 ans, aurait été tué samedi dernier dans sa maison de ville de Pittsburgh par un homme qui est ensuite sorti dans sa voiture et s’est tiré une balle, a rapporté WTAE, une filiale locale d’ABC .

La police pense que Liu et le tireur présumé, identifié comme étant Hao Gu, âgé de 46 ans, se connaissaient bien que leur connexion ne soit pas liée aux recherches de Liu. La mort de Liu semble être un homicide, mais le mobile reste incertain, a déclaré la police au point de vente.

« Nous n’avons rien eu à ce stade de l’enquête qui ait quoi que ce soit à voir avec l’emploi de M. Liu ou ses recherches », a déclaré le détective du canton de Ross, Brian Kolhepp.

Liu était chercheur à l’école de médecine de l’Université de Pittsburgh, a annoncé lundi son département. L’université l’a décrit comme un chercheur «exceptionnel» et «prolifique» qui était sur le point d’achever d’importants travaux liés à Covid-19.

« Bing était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l’infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications suivantes » , a déclaré le département dans un communiqué.

« Nous ferons un effort pour achever ce qu’il a commencé afin de rendre hommage à son excellence scientifique. Sa perte se fera sentir dans toute la communauté scientifique. »

Le Département pleure le décès du Dr Bing Liu

C’est avec une profonde tristesse et un choc que nous avons appris le décès prématuré du Dr Bing Liu, professeur adjoint de recherche dans notre département le samedi 2 mai 2020.

Le Dr Bing Liu était un chercheur exceptionnel, qui a gagné le respect et l’appréciation de nombreux collègues dans le domaine, et a apporté une contribution unique à la science. Son domaine d’expertise était la modélisation informatique et l’analyse de la dynamique des systèmes biologiques. Il avait développé des techniques de calcul haute performance et des approches avancées d’apprentissage automatique pour modéliser l’évolution temporelle des interactions cellulaires complexes, des modèles et méthodes de réseaux bayésiens, et des vérifications de modèles statistiques et des analyses de sensibilité.

Bing était un chercheur prolifique. Au cours de sa carrière, il a coécrit plus de 30 publications, dont quatre en 2020, en plus d’un livre. Il a joué un rôle essentiel dans le laboratoire Bahar et était le chef de file de la recherche en biologie des systèmes pour Ivet et son laboratoire. Il a aidé à lui tout seul ainsi que de nombreux collaborateurs, y compris des cliniciens ici et dans d’autres institutions, à comprendre et à modéliser quantitativement de nombreux processus complexes, y compris les événements de signalisation immunitaire, la mort cellulaire apoptotique et ferroptotique, l’autophagie, la programmation lipidique redox, la réponse aux rayonnements et radiothérapie, systèmes (poly) traitements pharmacologiques. Ces dernières années, il a publié trois publications dans Nature Chem Biol, trois dans Radiation Research, deux dans Scientific Reports, une dans Science Signaling, une dans International Journal of Molecular Sciences et une dans Frontiers in Pharmacology.

Liu était un excellent mentor. Il avait généreusement partagé son temps et ses connaissances avec des membres plus jeunes du laboratoire Bahar, ainsi qu’avec des étudiants inscrits à nos divers programmes, y compris nos programmes d’été (TECBio REU et UPMC Hillman Cancer Center Summer Academy. Il était patient, intelligent et extrêmement mature. Il nous manquera beaucoup.

Le Dr Liu a obtenu son BS et son doctorat en informatique à l’Université nationale de Singapour, sous la supervision des Drs. P.S. Thiagarajan et David Hsu, et a fait ses études postdoctorales dans le laboratoire du professeur Dr Edmund Clarke à l’Université Carnegie Mellon, après quoi il a rejoint le laboratoire Bahar, en tant qu’associé de recherche, et a récemment été promu au poste de professeur adjoint de recherche au sein de notre département. .

Bing était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l’infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications suivantes. Nous ferons un effort pour achever ce qu’il a commencé afin de rendre hommage à son excellence scientifique.

Sa perte se fera sentir dans toute la communauté scientifique. Veuillez garder sa famille, ses amis et ses collègues dans vos pensées. Je vous remercie.

Un chercheur sur le coronavirus tué dans un meurtre-suicide à Pittsburgh

Un homme de Pennsylvanie abattu dans un meurtre-suicide apparent était un scientifique travaillant sur la recherche sur les coronavirus. Vendredi, Bing Liu a été retrouvé mort dans sa maison du canton de Ross et son tueur a été retrouvé mort dans sa voiture à proximité d’une blessure par balle auto-infligée, a annoncé la police. KDKA rapporte que Liu, 37 ans, était professeur adjoint de recherche à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh, qui a déclaré qu’il était «sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l’infection par le SRAS-CoV-2 et la base des complications suivantes. Son département a ajouté: «Nous ferons un effort pour achever ce qu’il a commencé afin de rendre hommage à son excellence scientifique.» Aucun motif du crime n’a été divulgué.

