Le nouvel eugénisme? Bill Gates promeut le développement non réglementé de l’édition de gènes «Gene Drive» qui a «un potentiel alarmant pouvant mal tourner»

Une nouvelle technologie majeure connue sous le nom d’édition de gènes a attiré une attention considérable ces derniers mois. Ses partisans affirment qu’il révolutionnera tout, de la production agricole au traitement des maladies. Nul autre que Bill Gates vient de paraître dans un article du magazine de politique étrangère américain Foreign Affairs à la louange de la promesse de l’édition de gènes. Pourtant, une enquête plus approfondie suggère que tout n’est pas si idéal avec Gene Editing. De nouvelles études évaluées par des pairs suggèrent qu’il pourrait causer le cancer. La question est de savoir si cette technologie, qui est très controversée, n’est rien de plus qu’une manière furtive d’introduire la manipulation génétique des OGM par le biais d’une autre technique.

Le magazine scientifique Nature Studies a publié deux études qui suggèrent que les techniques d’édition de gènes peuvent affaiblir la capacité d’une personne à combattre les tumeurs et « pourraient provoquer un cancer, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité des thérapies géniques basées sur CRISPR ». Les études ont été réalisées par l’Institut suédois Karolinska et par la société pharmaceutique Novartis. Les cellules dont les génomes sont édités avec succès par CRISPR-Cas9 ont le potentiel de semer des tumeurs à l’intérieur d’un patient, selon les études. Selon des chercheurs de l’Institut Karolinska et, dans une étude distincte, par Novartis, cela pourrait faire que certaines cellules CRISPR font tic-tac des bombes à retardement.

Le PDG de CRISPR Therapeutics, Sam Kulkarni, a reconnu que les résultats étaient « plausibles ». Il a ajouté: « c’est quelque chose auquel nous devons prêter attention, d’autant plus que CRISPR s’étend à davantage de maladies. » Compte tenu des enjeux, c’est une réponse particulièrement nonchalante.

Des gènes sortis de la bouteille

La question de l’édition de gènes pour couper ou modifier l’ADN d’une plante, d’un animal ou potentiellement d’êtres humains n’est en aucun cas mature et encore moins entièrement testée ou éprouvée comme le suggèrent les deux nouvelles études. CRISPR, la technologie d’édition de gènes la plus citée, n’a été développée qu’en 2013. En 2015, lors d’une conférence TED à Londres, la généticienne Jennifer Doudna a présenté ce qui est connu sous le nom de CRISPR-Cas9, acronyme de «Clustered regular-entrespaced short palindromic repeats». Il s’agit d’une plate-forme d’édition de gènes utilisant une protéine dérivée de bactéries, Cas9, qui permet aux ingénieurs génétiques de cibler et de briser le double brin d’ADN à un emplacement précis dans un génome donné pour la première fois.

La technique présente également des problèmes importants. Il a été démontré à plusieurs reprises que seule une petite minorité de cellules dans lesquelles CRISPR est introduit, généralement par un virus, ont en fait leurs génomes modifiés comme prévu.

En Chine, des scientifiques ont utilisé des embryons humains donnés par des donneurs d’embryons qui n’auraient pas pu entraîner une naissance vivante, pour modifier un gène spécifique. Les résultats ont été un mauvais échec car les cellules testées n’ont pas pu contenir le matériel génétique prévu. Le chercheur principal Jungiu Huang a déclaré à Nature. « C’est pourquoi nous nous sommes arrêtés. Nous pensons toujours que c’est trop immature.«

Comme je l’ai noté dans un article précédent, une nouvelle forme d’édition de gènes connue sous le nom de commande de gènes a un potentiel alarmant de devenir un monstre de Frankenstein. L’édition des gènes de Gene Drive, qui est fortement financée par la DARPA du Pentagone, vise à forcer une modification génétique à se propager à travers une population entière, que ce soit des moustiques ou potentiellement des humains, en seulement quelques générations.

Le scientifique qui a suggéré pour la première fois de développer des lecteurs de gènes dans l’édition de gènes, le biologiste de Harvard, Kevin Esvelt, a publiquement averti que le développement de l’édition de gènes en conjonction avec des technologies de commande de gènes a un potentiel alarmant pour aller de travers. Il note la fréquence à laquelle CRISPR se trompe et la probabilité de mutations protectrices qui se produisent, rendant agressifs les gènes même bénins. Il souligne: « Seuls quelques organismes modifiés pourraient irrévocablement modifier un écosystème. » Les simulations de recherche de gènes informatiques d’Esvelt ont calculé qu’un gène modifié résultant « peut se propager à 99% d’une population en aussi peu que 10 générations et persister pendant plus de 200 générations« .

Malgré de tels avertissements et problèmes, le département de l’Agriculture des Etats-Unis d’Amérique a approuvé l’édition de gènes, sans test spécial, pour une utilisation dans les cultures agricoles. Le ministère de l’Agriculture a décidé que les plantes génétiquement modifiées sont comme des plantes présentant des mutations naturelles et ne nécessitent donc aucune réglementation particulière et ne soulèvent pas de problèmes de sécurité particuliers, malgré toutes les indications contraires. Et le DARPA du Pentagone dépense des millions de dollars pour le rechercher.

L’entrée de Bill Gates

Plus récemment, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, défenseur de longue date de l’eugénisme, du contrôle de la population et des OGM, s’est prononcé avec force en faveur de Gene Editing. Dans un article du magazine May / June 2018 du New York Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, Gates salue les technologies d’édition de gènes, explicitement CRISPR. Dans l’article, Gates soutient que le CRISPR et d’autres techniques d’édition de gènes devraient être utilisés à l’échelle mondiale pour répondre à la demande croissante de nourriture et pour améliorer la prévention des maladies, en particulier pour le paludisme. « Ce serait une tragédie de laisser passer cette opportunité », écrit-il. En fait, la Fondation Bill et Melinda Gates, qui, entre autres projets, travaille à la diffusion de plantes OGM dans l’agriculture africaine et qui est un actionnaire majeur de Monsanto, maintenant Bayer AG, finance des projets d’édition de gènes depuis une décennie.

Gates et sa fondation ne sont pas du tout neutres dans le domaine de l’édition de gènes et certainement pas dans les applications connexes très controversées de Gene Drive. En décembre 2916, à Cancun, au Mexique, lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, plus de 170 ONG du monde entier, dont l’Allemand Heinrich-Böll Stiftung, les Amis de la Terre, La Via Campesina et d’autres, ont appelé à un moratoire sur la recherche sur les gènes.

Cependant, au sein de l’ONU sur leur site Web dédié, la discussion en ligne est dominée par quelque chose appelé le Groupe spécial d’experts techniques sur la biologie synthétique (AHTEG), un « groupe d’experts » approuvé par l’ONU sur la biologie synthétique. L’AHTEG est indirectement financé par la Fondation Bill & Melinda Gates par le biais de la société de relations publiques Emerging Ag, qui mène une intense campagne de lobbying pro-Gene Drive au sein des Nations Unies. Emerging Ag a recruté une soixantaine de chercheurs en biologie, y compris de Bayer Crop Sciences, pour promouvoir la technologie d’entraînement des gènes à haut risque. Ils préconisent la non-réglementation au niveau de l’édition des gènes aux Etats-Unis d’Amérique et du pilotage des gènes, tout comme Gates, et ils s’opposent vigoureusement à tout moratoire.

Dans son article sur les affaires étrangères, Gates affirme: «L’édition de gènes pour rendre les cultures plus abondantes et plus résilientes pourrait être une bouée de sauvetage à grande échelle … Depuis une décennie, la Fondation Bill et Melinda Gates soutient des recherches sur l’utilisation de l’édition de gènes dans agriculture.» Il ajoute, sans preuve, « qu’il y a des raisons d’être optimiste que la création de lecteurs de gènes chez les moustiques qui propagent le paludisme ne nuira pas, le cas échéant, à l’environnement ».

Avec la Fondation Bill & Melinda Gates, l’USDA et le DARPA du Pentagone, tous impliqués dans l’avancement énergique de l’édition de gènes et en particulier les applications à haut risque de Gene Drive dans des espèces telles que les moustiques, il faut se demander si l’édition de gènes devient le nouveau nom de l’eugénisme à la lumière du fait que les technologies OGM ont été si vigoureusement combattues par des groupes de citoyens du monde entier. Une recherche scientifique honnête est bien sûr légitime et nécessaire. Mais l’expérimentation non réglementée de technologies qui pourraient éliminer des espèces entières n’est certainement pas la même chose que la plantation d’une variété de maïs hybride.

Vendredi 22 Juin 2018et réactualisé (voir ci-dessous)

William Engdahl William Engdahl est consultant en risques stratégiques et conférencier, il est titulaire d’un diplôme en politique de l’Université de Princeton et est un auteur à succès sur le pétrole et la géopolitique, exclusivement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook« .

Commentaire: Ah pour le bon vieux temps où nous craignions que les pathocrates altérant l’approvisionnement alimentaire puissent augmenter les maladies dans la population. Depuis lors, nous avons appris que Gates & Co. tentaient de «modifier» directement les gènes des POPULATIONS par le biais d’une vaccination de masse obligatoire avec des vaccins expérimentaux «modifiant le comportement», et que leurs expériences scientifiques folles pour créer une Master Race et éliminer / contrôler les indésirables ont littéralement «mal tourné» et a entraîné ce verrouillage COVID-19.

