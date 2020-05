Le président tanzanien John Magufuli (image d’archive)

© AFP 2020 / MICHELE SPATARI

Chèvre et papaye testées positives pour le Corona? – Le président tanzanien a nargué l’Ouest

C’est une nouvelle bizarre: le président tanzanien Magufuli affirme qu’un fruit de papaye et une chèvre dans son pays ont été testés positifs pour Corona.

Il pense que la preuve a été apportée que les tests corona sont inexacts et que les pays occidentaux font peur au virus. Les ustensiles d’essai provenaient de l’étranger.

John Magufuli est président de l’État est-africain de Tanzanie depuis 2015. Depuis son mandat en tant que ministre des Transports, dans lequel il voulait construire une autoroute asphaltée à travers le parc national de Segengeti, il a été appelé en plaisantant « bulldozer » par de nombreuses personnes dans le pays. Sa position dans la crise de Corona est marquée par la critique de la présentation internationale. Dans la pandémie, par exemple, il s’est abstenu de fermer des églises parce que, selon Magufuli, la prière est particulièrement importante en temps de crise. Mais maintenant, le président fait aussi la une des journaux internationaux …

Une politique corona lâche …

Avec une vingtaine de cas officiellement confirmés et un décès, la Tanzanie se situe au bas de l’échelle mondiale des infections. À l’exception d’un appel à la distanciation sociale, le gouvernement a jusqu’à présent été réticent par rapport aux pays voisins de la région d’Afrique de l’Est lorsqu’il s’agit de bloquer les contacts et de restreindre les sorties. Les frontières restent également ouvertes pour le transport de passagers, mais les voyageurs doivent subir une quarantaine aux endroits désignés à leurs propres frais.

Une expérience insolite …

Maintenant, le président remet fondamentalement en question l’exactitude du test corona. Les kits de test ont été importés des pays occidentaux, mais aucun autre détail n’est disponible. Pour prouver sa théorie, Magufuli a entamé une expérience inhabituelle: dimanche dernier, le chef de l’Etat a affirmé que ses autorités avaient utilisé les tests sur une papaye et une chèvre [, il semblerait qu’il y ait eu aussi du mouton et d’autres plantes – MIRASTNEWS]. Ces tests non humains ont ensuite été étiquetés comme camouflage avec des noms et des données humains [par les ewperts du Conseil de sécurité nationale – MIRASTNEWS] et envoyés à un laboratoire tanzanien.

Cela a des conséquences …

Les médecins du laboratoire n’étaient pas au courant de l’expérience du président [avec le Conseil de sécurité nationale – MIRASTNEWS]. Résultat: les deux tests sont revenus positifs, de sorte que Covid-19 a été détecté dans les échantillons. Magufuli, qui est un chimiste de formation, a maintenant suspendu le chef du laboratoire national de santé, qui est responsable des tests. Magufuli a également ordonné de nouveaux examens. Le ministre tanzanien de la Santé a déclaré qu’un groupe de dix experts avait déjà été constitué pour étudier les laboratoires et tester la précision.

L’explication manque …

On ne sait pas si l’affaire est en fait une preuve d’inexactitude dans les tests corona ou si le président vient de truquer l’expérience pour justifier sa politique corona. Le fait est que Magufuli veut prouver que les cas corona réels dans son pays et au niveau international peuvent être surestimés. Cependant, il serait difficile pour la communauté internationale d’en apporter la preuve durable.

[Au départ l’initiative était de vérifier de l’exactitude des résultats, c’est la raison pour laquelle tout cela a été fait dans le plus grand secret comme l’on procède dans toutes les enquêtes – MIRASTNEWS].

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News