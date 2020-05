Maduro annonce l’arrestation de 4 autres suspects impliqués dans l’échec du raid maritime

Image d’archives

CARACAS – Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé que quatre individus qui auraient été impliqués dans l’échec de l’incursion militaire du 3 mai ont été arrêtés.

« Je dois signaler que quatre nouveaux terroristes viennent d’être capturés cette heure », a déclaré le chef de l’Etat lors d’une visioconférence offerte à la presse.

De même, Maduro a réitéré que le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump et son secrétaire d’État, Mike Pompeo, sont également impliqués dans ce fait.

Concernant les avertissements des États-Unis d’Amérique selon lesquels il fera tout ce qui est nécessaire pour que les personnes impliquées retournent dans le pays, le président vénézuélien a déclaré qu’il garantirait la justice.

« Je donne à Pompeo un conseil: arrêtez l’agression et l’obsession contre le Venezuela », a déclaré Maduro.

Jusqu’à présent, l’identification des nouveaux détenus est inconnue, mais ils sont ajoutés à une liste de 14 personnes arrêtées, dont un présumé agent de l’agence anti-drogue des Etats-Unis d’Amérique DEA et deux membres présumés de la sécurité du président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump.

L’administration Trump a nié avoir participé à ces événements et assure qu’il s’agit d’une stratégie de « désinformation ».

Maduro a présenté une vidéo dans laquelle le présumé agent américain Luke Denman est observé, qui avoue lors d’un interrogatoire que l’un des plans du groupe était de prendre l’aéroport de Caracas.

« J’ai formé des groupes d’irrégularités de Vénézuéliens parce que je pensais que cela aiderait leur cause, je pensais que ce n’était pas le cas des groupes armés irréguliers; les ordres que nous avions étaient de sécuriser et de prendre l’aéroport pour transférer Maduro aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Le président vénézuélien a également présenté un contrat qui, a-t-il assuré, a été ordonné par le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique (ministère des Affaires étrangères) d’intervenir au Venezuela.

Participation du président de la Colombie

Maduro a également affirmé qu « il n’y a aucun doute » de la participation du président de la Colombie, Ivan Duque, à l’échec de l’incursion maritime.

« Il n’y a aucun doute sur la participation d’Ivan Duque à l’action frustrée de l’incursion au Venezuela. Si une enquête minimale était menée, elle serait connue du soutien aux mercenaires entraînés », a déclaré le chef de l’Etat lors d’une visioconférence avec les médias internationaux.

Maduro a déclaré que dans les prochaines heures, le président colombien expulserait certaines des personnes impliquées dans l’opération, appelées «Gedeon».

« Ivan Duque a donné l’ordre d’expulser Hernan Aleman et Juvenal Sequea de Bogota, car il ne veut rien savoir de cet échec », a-t-il déclaré.

Aux premières heures du 3 mai, l’armée vénézuélienne a détecté deux vedettes rapides sur la côte nord, en particulier dans la région de Macuto, dans l’État de La Guaira, à 20 minutes de Caracas, dans laquelle des mercenaires présumés se déplaçaient.

L’opération a fait huit morts, dont le capitaine Robert Colina, alias Pantera, que le gouvernement avait accusé des semaines avant d’être impliqué dans des plans de déstabilisation promus depuis la Colombie.

Le 4 mai, des responsables des forces armées bolivariennes et de la police d’État d’Aragua (nord) ont capturé huit personnes qui auraient participé au raid maritime dans la ville de Chuao, dans cette région.

Le gouvernement vénézuélien a annoncé qu’il recherchait plus de 40 personnes qui ont réussi à s’échapper.

Maduro a assuré qu’ils détiennent les preuves, les témoignages et les vidéos que ce groupe a été formé sur le territoire colombien et a été financé par la Colombie et les États-Unis d’Amérique.

Selon le président vénézuélien, l’objectif principal du raid frustré était de l’assassiner.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News