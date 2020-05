Un cartel criminel Big-Pharma supervise le nouveau vaccin Covid

Big-Pharma – coupable de mensonge, de tricherie, de vol, de corruption et de ses antécédents d’exposer le public à des médicaments dangereux et même mortels – reçoit des milliards pour développer un « vaccin » Covid-19. Confieriez-vous votre santé à ces criminels?

La maladie à coronavirus 2019 ou l’hystérie «Covid-19» balaie le monde – avec une panique publique provoquée par les médias de masse paralysant des nations entières, des économies de milliards de dollars alors que les lieux de travail sont fermés et le public fermé à l’intérieur, tout en étant exposé à des cycles de nouvelles de 24 heures, délibérément attisant les flammes de la peur.

L’industrie des soins de santé de l’Ouest profite déjà à la fois financièrement et en termes de crédibilité artificielle alors qu’un public paniqué se tourne vers lui pour des réponses et de la sécurité. L’industrie pharmaceutique occidentale est particulièrement corrompue, en particulier pour les sociétés connues comme GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Bayer, Merck, Johnson and Johnson, Pfizer, Lilly et Gilead.

Toutes les sociétés – sans exception – qui poursuivent des vaccins et des thérapies financés par le gouvernement pour Covid-19 sont des sociétés coupables et condamnées à plusieurs reprises devant les tribunaux du monde entier pour des délits, y compris la falsification d’études de recherche, de sécurité et d’efficacité, la corruption de chercheurs, médecins, régulateurs et même les responsables de l’application des lois et la commercialisation de médicaments qui étaient soit totalement inefficaces, soit même dangereux.

Le financement gouvernemental des contribuables du monde occidental est acheminé vers des organisations soi-disant à but non lucratif comme la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), qui sont en réalité des fronts créés et dirigés par les grandes sociétés pharmaceutiques pour éviter d’investir leur propre argent dans la recherche et le développement coûteux et simplement profiter de tout ce qui ressort de la recherche financée par l’État.

Le CEPI – par exemple – reçoit des milliards de fonds gouvernementaux de divers pays qui seront utilisés pour la R&D qui aboutit à des produits vendus par et bénéficiant depuis Big-pharma.

Novartis – Plomber les profondeurs du méprisable

Un exemple particulièrement choquant et épouvantable vient du géant pharmaceutique suisse Novartis – qui tente actuellement de faire approuver son médicament Jakafi comme thérapie pour les patients sévères de Covid-19.

Une équipe de l’Université de Pennsylvanie dirigée par le Dr Carl June et financée entièrement par des associations caritatives avait mis au point une thérapie génique qui guérissait complètement et durablement les patients atteints de leucémie qui, autrement, n’avaient pas répondu à des traitements plus traditionnels comme les greffes de moelle osseuse. Lors des premiers essais en 2010-2012, une patiente – une fillette de 6 ans nommée Emily Whitehead – était littéralement sur son lit de mort avant de recevoir la thérapie génique révolutionnaire .Aujourd’hui, elle est bien vivante, en rémission permanente.

Ce qui est plus étonnant à propos de la thérapie, c’est qu’elle n’est administrée qu’une seule fois. En effet, après l’administration, les cellules du patient sont recâblées en permanence pour lutter contre le cancer. Les anciennes cellules transmettent les informations sur la lutte contre le cancer aux nouvelles cellules lorsqu’elles se divisent et se multiplient.

La thérapie développée par l’équipe du Dr June n’est pas seulement une thérapie unique, elle est également incroyablement rentable. Dans des conditions expérimentales, la procédure a coûté moins de 20 000 DEUA (USD). Le Dr June lors d’une conférence en 2013 à la Society for Translational Oncology aurait déclaré:

Donc le coût des marchandises, c’est intéressant. Le coût principal ici est la gamma globuline. Ainsi, les cellules T elles-mêmes, avec nous, pour nos coûts internes d’aphérèse, etc., coûtent 15 000 dollars pour fabriquer les cellules T.

L’organisme de bienfaisance qui a financé l’équipe du Dr June – Leukemia & Lymphoma Society (LLS) – verrait son travail vendu à Novartis, approuvé par la FDA en 2017 et commercialisé sous le nom de Kymriah. Ce qui a été noté par le Dr June lui-même comme coûtant 15 000 DEUA (USD) à produire dans des conditions expérimentales a été estimé par Novartis à un demi-million de dollars astronomique. L’article du New York Times qui a rapporté le coût du médicament ne mentionne jamais le coût réel du médicament et s’en remet plutôt à la propre explication de Novartis pour expliquer pourquoi le médicament était si cher.

Le NYT avait précédemment rendu compte des progrès de la thérapie avant son acquisition par Novartis, mais les auteurs du NYT n’ont pas tenu Novartis responsable ni informé les lecteurs du coût réel de la thérapie et n’ont pas exposé les prix pratiqués par Novartis. Cela permet d’illustrer le rôle des médias de masse dans la facilitation et la dissimulation de la corruption des grandes sociétés pharmaceutiques.

Après un examen plus approfondi – et non grâce à des publications comme le NYT – il s’avère que LLS était et est toujours en partenariat avec Novartis et bien qu’il nie que Novartis ait quoi que ce soit à voir avec la thérapie génique financée par LLS et finalement vendue à Novartis – le conflit flagrant d’intérêt demeure et cadre parfaitement avec les antécédents de l’industrie pharmaceutique au sens large en matière de corruption, d’abus et de placement des bénéfices avant la vie humaine.

L’exemple de Novartis est un microcosme du fonctionnement de l’ensemble de l’industrie et, en fait – précisément de la façon dont elle exploite et profite déjà de l’hystérie de Covid-19, où des chercheurs assidus ont leurs travaux financés par des « œuvres de bienfaisance » louches uniquement pour être achetés par de grandes entreprises pharmaceutiques et se balançait au-dessus des têtes des désespérés pour des rançons de méchants de cinéma – le tout en coopération avec un gouvernement complice et les médias.

GSK: une raquette de corruption qui sonne le globe

Une autre société pharmaceutique cherchant à tirer profit de Covid-19 est GlaxoSmithKline. Ce que ceux qui peuvent être exposés aux produits que GSK commercialise en réponse au virus devrait savoir que GSK a été condamné sur tous les continents habités de la planète pour avoir exploité une raquette de corruption mondiale destinée aux médecins, chercheurs, régulateurs, politiciens et même aux responsables chargés de l’application des lois.

GSK a été condamné en Asie. Le New York Times dans son article, « Le géant des médicaments face à un jugement alors que la Chine visait la corruption », affirmait:

L’affaire Glaxo, qui a entraîné des sanctions record de près de 500 millions de dollars et une série de plaidoyers de culpabilité par des dirigeants, a bouleversé la dynamique du pouvoir en Chine, dévoilant un gouvernement de plus en plus affirmatif déterminé à resserrer son emprise sur les multinationales. Au cours des trois années qui ont suivi les arrestations, le gouvernement chinois, dirigé par le président Xi Jinping, a déclenché toute la force du système autoritaire du pays, dans le cadre d’un programme plus large de nationalisme économique.

GSK a également été condamné en Amérique du Nord. Le London Guardian rapporterait dans son article GlaxoSmithKline condamné à une amende de 3 milliards de dollars après avoir soudoyé des médecins pour augmenter les ventes de médicaments:

Le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline a été condamné à une amende de 3 milliards de dollars (1,9 milliard de livres sterling) pour avoir admis des médecins soudoyés et encouragé la prescription d’antidépresseurs inappropriés aux enfants. Glaxo devrait également admettre ne pas avoir signalé jeudi des problèmes de sécurité liés au médicament contre le diabète Avandia devant un tribunal de district de Boston.

La société a encouragé les représentants des ventes aux États-Unis d’Amérique à vendre mal trois médicaments aux médecins et à prodiguer l’hospitalité et des pots-de-vin à ceux qui ont accepté de rédiger des ordonnances supplémentaires, y compris des voyages dans des stations balnéaires des Bermudes, de la Jamaïque et de la Californie.

La corruption GSK a également lieu en Europe. Début 2014, le London Telegraph rapportait dans son article, « GlaxoSmithKline a « soudoyé » des médecins pour promouvoir les médicaments en Europe, affirme un ancien travailleur, » que:

GlaxoSmithKline, la plus grande société pharmaceutique britannique, a été accusée d’avoir soudoyé des médecins pour qu’ils prescrivent leurs médicaments en Europe.

Des médecins en Pologne auraient été payés pour promouvoir son médicament contre l’asthme, Seretide, sous prétexte de financer un programme d’éducation, a déclaré un ancien représentant des ventes. Des médecins auraient également été payés pour des conférences qui n’ont pas eu lieu dans le pays.

Et cela ne fait qu’effleurer la surface de la raquette de corruption de GSK et des irrégularités associées – sans rien dire des abus et de la corruption de l’industrie au sens large.

GSK est actuellement sur le point de développer et de déployer un vaccin Covid-19 avec Innovax. L’histoire de la subornation et de la corruption de GSK influencera-t-elle le développement d’un vaccin Covid-19 et son approbation pour un usage public?

Il existe déjà une réponse convaincante à cette question.

Big-Pharma a déjà attrapé de fausses pandémies pour remplir leurs coffres

La dernière vague d’hystérie concernant une pandémie a pris la forme de l’épidémie de H1N1 de 2009 ou de la «grippe porcine».

Si quelqu’un se souvient vaguement du H1N1 et a besoin de le rechercher pour se rafraîchir la mémoire – c’est probablement parce que ce n’était pas la pandémie, il a été promu comme à l’époque par des responsables de la santé publique corrompus et des médias de masse complices. « Experts » de l’Organisation de la Santé (OMS) qui étaient à la solde de la grande pharma et ont utilisé leurs positions pour déclarer l’apparition du H1N1 comme une « pandémie », justifiant les gouvernements également récompensés de stocker des médicaments de grande pharma pour les patients qui ne se sont jamais retrouvés en avoir besoin.

La BBC dans son article, « Les experts de l’OMS sur la grippe porcine » liés « aux sociétés pharmaceutiques », admettrait:

Une enquête a révélé que des scientifiques clés à l’origine des conseils de l’Organisation mondiale de la santé sur le stockage de médicaments contre la grippe pandémique avaient des liens financiers avec des entreprises qui en tiraient des bénéfices.

Le British Medical Journal affirme que les scientifiques ont ouvertement déclaré ces intérêts dans d’autres publications, mais l’OMS n’a fait aucune mention des liens.

La BBC mentionne GSK par son nom, notant (pas d’italique dans l’original):

… trois scientifiques impliqués dans l’élaboration des orientations 2004 avaient précédemment été payés par Roche ou GSK pour des travaux de conférence et de conseil ainsi que pour la recherche pour les entreprises.

Roche – également mentionné – produit actuellement des kits de test Covid-19 et réalise évidemment des profits massifs en les vendant dans un contexte d’hystérie persistante pendant la «pandémie». Il a également profité lorsque les responsables de l’OMS qu’il payait ont déclaré le H1N1 «pandémie» en 2009. Il a vendu des kits de test et des médicaments antiviraux qui se sont transformés en stocks gouvernementaux totalement inutiles.

Reuters dans un article de 2014 intitulé « Les stocks de drogue de Roche Tamiflu sont un gaspillage d’argent, selon une revue », notent:

Des chercheurs qui se sont battus pendant des années pour obtenir des données complètes sur le médicament contre la grippe de Roche, Tamiflu, ont déclaré jeudi que les gouvernements qui le stockent gaspillent des milliards de dollars pour un médicament dont l’efficacité est mise en doute.

L’article notait également:

Les ventes de Tamiflu ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2009 – principalement en raison de son utilisation dans la pandémie de grippe H1N1 – mais elles ont depuis diminué.

Allons-nous vraiment permettre à ces mêmes sociétés et aux responsables corrompus avec lesquels elles sont de mèche parmi les organismes nationaux et internationaux de reprendre les rênes au milieu de Covid-19?

Les délinquants en série conduisent à l’hystérie Covid-19

La même OMS – en partenariat avec les mêmes délinquants en série dans l’industrie pharmaceutique – dirige maintenant la réponse à Covid-19 – et les mêmes médias de masse complices qui ont permis la corruption et les abus des deux dans le passé contribuent à alimenter l’hystérie de Covid-19 aujourd’hui de remettre des bénéfices et un pouvoir sans précédent à ces mêmes intérêts qui se sont révélées à plusieurs reprises par le passé non seulement indignes de confiance mais aussi des obstacles à la santé humaine – plutôt que les souscripteurs de la santé.

Bientôt, les seringues seront remplies de « vaccins » produits par ce conglomérat de corruption et d’abus, et le public doit se retrousser les manches et se faire injecter par des substances crées par des criminels littéraux ou autre.

Sous l’illusion de la légitimité, de la science et de la médecine, les gens seront contraints de se soumettre aux grandes sociétés pharmaceutiques et à leurs co-conspirateurs au sein des organismes de réglementation, des organisations consultatives, du gouvernement et des médias, et quoi que ce soit, ils remplissent réellement ces seringues de – s’il protège le public contre Covid-19 ou non – et si un tel vaccin est vraiment nécessaire ou non.

Bien que Covid-19 puisse être un véritable pathogène, les preuves suggèrent qu’il ne justifie pas la réaction excessive que nous avons vue dans le monde entier. « L’hystérie Covid-19 » a – de loin – un impact beaucoup plus dévastateur sur l’humanité que le virus lui-même. Au milieu de cette hystérie, la plus grande menace réelle pour la santé humaine – une industrie pharmaceutique corrompue et leurs partenaires au sein du gouvernement – est prête à accroître à la fois leurs bénéfices aux dépens du public et leur pouvoir sur le public.

Tony Cartalucci New Eastern Outlook Tony Cartalucci, chercheur et écrivain géopolitique basé à Bangkok, en particulier pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook« .

Traduction et interrogations : MIRASTNEWS

Source : SOTT