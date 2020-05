YouTube supprime une vidéo virale affirmant que le Dr Fauci crache une «propagande absolue» à propos de COVID-19

Plus de fausses idées…

Une chose qui devrait être parfaitement claire à l’heure actuelle est que toutes les pensées, opinions ou spéculations qui remettent en question les récits officiels concernant COVID-19 seront rapidement réduites au silence par la Silicon Valley, sous prétexte de protéger le public – ce qui ne semble pas faire confiance pour absorber l’information et se forger sa propre opinion.

L’exemple le plus récent de pensée erronée censurée est un nouveau documentaire, Plandemic, qui présente l’ancienne chercheuse en fatigue chronique Judy Milkovits, qui prétend que le Dr Anthony Fauci – directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) – crache une propagande absolue ‘sur COVID-19.

Dans la vidéo, Mikovits a affirmé que Fauci avait perpétré une propagande qui avait causé la mort de millions de personnes dans le passé. Elle a également soulevé des questions sur la façon dont les décès dus au COVID-19 sont comptés. Cependant, l’un de ses plus gros rouspéteurs contre Fauci remonte aux batailles pour le crédit de la découverte du VIH au début des années 1980. Dans la vidéo, Mikovits a affirmé qu’elle avait isolé le VIH de la salive et du sang des patients en France, mais que Fauci était impliquée dans le report de la recherche afin qu’un ami puisse en prendre le crédit, ce qui a permis au virus du VIH de se propager. Ces affirmations ne sont pas prouvées. Ils ont également été diffusés en avril par Robert F. Kennedy Jr. Kennedy présumé sur le site Web de la défense de la santé des enfants (dont il est le président) – Laborieux

YouTube de Google diffuse actuellement Whack-a-Mole avec une vignette promotionnelle de 25 minutes pour le documentaire qui est devenu viral – supprimant les nouvelles versions apparemment aussi vite qu’elles apparaissent. La version originale avait plus de 1,6 million de vues lorsqu’elle a été censurée.

Facebook, cependant, ne l’a pas encore supprimé:

https://web.facebook.com/FollowTheWhiteRabbit1776/videos/173319113942798/

Comme l’a souligné Jessica McBride de Heavy, Mikovits a un nouveau livre, Plague of Corrpution, qui compte actuellement 4,5 / 5 étoiles sur Amazon.

Mikovits, qui a sorti un nouveau livre, a été présenté dans la première vignette publiée pour promouvoir le film. Sa carrière controversée dans la communauté scientifique a été ponctuée par une arrestation, un procès, une étude rétractée, des allégations contre Fauci et des affrontements avec les fondateurs de l’Institut Whittemore Peterson pour les maladies neuro-immunes, qui est situé à Reno, au Nevada. –Lourd

Mikovits a affirmé qu’elle avait publié une étude «à succès» qui a révélé que «l’utilisation commune des tissus fœtaux animaux et humains déchaînait des fléaux dévastateurs de maladies chroniques» et que les «sbires de Big Pharma» faisaient la guerre contre elle pour détruire sa «renommée, sa carrière et sa vie personnelle».

Dans la vidéo Plandemic, Mikovits fait d’autres affirmations, y compris que les brevets sont un conflit d’intérêts, et elle critique le concept de vaccins de masse. «Ils vont tuer des millions de personnes, comme ils l’ont déjà fait avec leurs vaccins», a-t-elle déclaré, soulignant qu’elle n’était pas anti-vaccinale. Elle affirme qu’il y a une incitation financière dans les stratégies COVID-19 à ne pas utiliser de remèdes naturels afin de pousser les gens à utiliser des vaccins. Mikovits a co-écrit un livre intitulé Plague: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS), Autism, and Other Diseases et affirme que 30% des vaccins sont contaminés par des rétrovirus. Le livre contientun avant-propos de Robert F. Kennedy Jr. Le livre était n ° 2 sur la liste des best-sellers d’Amazon le 6 mai.

Plandemic a reçu à la fois des éloges et des critiques, mais Google pense qu’il vaut mieux que vous leur laissiez la réflexion.

En savoir plus sur Mikovits ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Zero Hedge

Le désormais célèbre Dr. Wolfgang Wodarg – qui a des décennies d’expérience avec les virus, les épidémies et leurs conséquences – présente sa vision de la «crise» de Corona. Un malig…

Le désormais célèbre Dr. Wolfgang Wodarg – qui a des décennies d’expérience avec les virus, les épidémies et leurs conséquences – présente sa vision de la «crise» de Corona. Une crise maligne entièrement alimentée par la désinformation et la panique.

D’une part, un «test Corona» qui détecte les vieux coronavirus qui circulent depuis longtemps chez les humains. Effectués en nombre toujours croissant, ceux-ci entraînent par définition un nombre toujours croissant de tests positifs – des «cas» alarmants.

Une vague de grippe qui, dans le monde médical et les médias, ne se compose que de «Corona» et où tous les autres virus respiratoires qui participent également disparaissent soudainement de l’image.

Un nombre total de victimes de la grippe dans le monde entier qui est complètement en ligne avec les autres années. Et d’autre part, une «maladie» COVID-19 qui n’a pas de symptômes spécifiques mais qui est principalement causée par la panique. Panique qui a causé des problèmes aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé dans diverses parties du monde, non pas à cause de « la maladie elle-même »’, mais à cause d’autres circonstances diverses, y compris la structure de la population, la santé, la qualité et la capacité par rapport aux soins et aux soins souvent mortels (USI / respiration).

Wodarg rassure toute personne préoccupée par «le virus». Ce danger n’est pas plus grand que dans n’importe quelle autre saison de la grippe (désormais également basé sur des dizaines de scientifiques de renommée internationale analysant des chiffres réels du monde entier).

Le message de Wodarg est troublant lorsque vous vous demandez comment le monde entier peut être dupé par une «panique» aussi claire et sans faits qui se laisse conduire à la restriction des libertés les plus fondamentales. Un monde qui pense qu’il doit se préparer à une «nouvelle normalité». Dans lesquelles des «solutions» incroyablement dangereuses et extrêmement indésirables telles que la «vaccination de masse», la «recherche des contacts» et d’autres «surveillance» sont considérées comme attrayantes.

Wodarg met en garde contre une nouvelle vague de panique provoquée intelligemment et des milliers de morts inutiles, car les traitements à la chloroquine «COVID-19» (Hydroxy) qui sont actuellement en préparation dans des centaines d’essais par l’OMS seront bientôt effectués en Afrique. 10 à 20% de la population masculine des anciennes zones de paludisme souffre de «favisme», un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD). Pour ce grand groupe de personnes, le traitement par (Hydroxy) Chloroquine est souvent fatal.

Le Dr Wolfgang Wodarg exhorte chacun à s’adresser à ses propres représentants locaux. Et pour faire appel à leur sens des responsabilités. S’informer. Et pour faire en sorte que la folie mondiale autour de cette crise du mensonge et les «solutions» incroyablement dangereuses soient inversées immédiatement.

Interviewé: Dr Wolfgang Wodarg, né en 1947, est interniste et pneumologue, spécialiste en hygiène et médecine environnementale ainsi qu’en santé publique et médecine sociale. Après son activité clinique en tant qu’interniste, il a été, entre autres, responsable de la santé publique au Schleswig-Holstein pendant 13 ans, professeur d’université et président du comité d’experts pour la protection de l’environnement lié à la santé à l’Association médicale du Schleswig-Holstein; en 1991, il a reçu une bourse DAAD de l’Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis d’Amérique (épidémiologie).

En tant que membre du Bundestag allemand de 1994 à 2009, il a été initiateur et conférencier à la Commission d’enquête « Éthique et droit de la médecine moderne », membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, où il a été président de la sous-commission de la santé et vice-président de la commission de la culture, de l’éducation et des sciences.

En 2009, il a initié la commission d’enquête sur le rôle de l’OMS dans le H1N1 («grippe porcine») à Strasbourg, où il est resté en tant qu’expert scientifique après avoir quitté le Parlement. Depuis 2011, il travaille en tant que professeur d’université indépendant, médecin et scientifique de la santé et a été membre bénévole du conseil d’administration et chef du groupe de travail sur la santé à Transparency International Allemagne jusqu’en 2020.

Intervieweur: Stefan Noordhoek est un fils, frère et père de 2 fils. Propriétaire de ZZESTO, une agence d’Amsterdam pour l’image de marque et le marketing dans l’immobilier. Dans son temps libre, il se plonge dans les faits derrière des sujets à l’intersection de la politique, de la science et des médias.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran