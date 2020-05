Débordement naturel ou fuite de laboratoire de recherche? Pourquoi une enquête crédible est nécessaire pour déterminer l’origine de la pandémie de coronavirus

Il existe des preuves solides basées sur l’analyse génétique de scientifiques de plusieurs pays selon lesquelles la pandémie de COVID-19 est le résultat d’un débordement naturel, le coronavirus sautant très probablement des chauves-souris aux humains, peut-être via une espèce animale intermédiaire. Ce que nous avons moins de preuves, c’est où cet événement de débordement s’est produit. Alors que de nombreux scientifiques pensent que le coronavirus a d’abord infecté l’homme dans la nature ou par le commerce de la faune, d’autres pensent qu’un accident aurait pu se produire au cours de la recherche scientifique sur les coronavirus ou les animaux qui les hébergent.

Un scientifique des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique travaille dans un laboratoire de niveau 4 de biosécurité. Crédit: US Centers for Disease Control and Prevention.

Il existe des preuves solides basées sur l’analyse génétique de scientifiques de plusieurs pays selon lesquelles la pandémie de COVID-19 est le résultat d’un débordement naturel, le coronavirus sautant très probablement des chauves-souris aux humains, peut-être via une espèce animale intermédiaire. Ce que nous avons moins de preuves, c’est où cet événement de débordement s’est produit. Alors que de nombreux scientifiques pensent que le coronavirus a d’abord infecté l’homme dans la nature ou par le commerce de la faune, d’autres pensent qu’un accident aurait pu se produire au cours de la recherche scientifique sur les coronavirus ou les animaux qui les hébergent.

Dans les deux semaines suivant la notification à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019, le gouvernement chinois a maintenu que les cas étaient associés à des expositions au marché de gros de Huanan Seafood à Wuhan, où la faune vivante aurait été vendue. À ce moment-là, des chercheurs en Chine avaient déjà identifié le nouveau coronavirus, nommé plus tard SARS-CoV-2, et partagé sa séquence génétique avec d’autres pays pour l’utiliser dans le développement de kits de diagnostic. Mais une description des premiers cas cliniques publiés dans la revue médicale The Lancet le 24 janvier a remis en question la version des événements de Pékin. Écrit par un grand groupe de chercheurs chinois de plusieurs institutions, l’article a conclu que 13 des 41 premiers patients COVID-19 hospitalisés à Wuhan n’avaient aucun contact avec le marché. Cela comprenait la première personne à présenter la maladie.

L ‘auteur correspondant de l’article a déclaré à Science « nous ne savons toujours pas d’où vient le virus » mais qu’il est clair que le marché n’est « pas la seule origine ».

Bientôt, d’autres théories sur l’origine ont commencé à circuler. Des chercheurs travaillant avec des coronavirus dans des laboratoires de Wuhan pourraient-ils accidentellement être infectés? Si vous cultivez un virus qui est facilement capable d’infecter les humains, en particulier par les voies respiratoires, alors toute gouttelette causée par une simple éclaboussure ou une aérosolisation de liquide peut être inhalée sans que vous vous en rendiez compte. Et tout le monde infecté par le SRAS-CoV-2 ne présente pas de symptômes. Un chercheur infecté sans le savoir et ne présentant aucun symptôme pourrait-il avoir involontairement infecté sa famille, ses amis et toute autre personne avec qui il ou elle était en contact? Ou y avait-il peut-être une fuite inaperçue d’un coronavirus du laboratoire, à partir de déchets ou de carcasses d’animaux mal incinérés qui ont trouvé leur chemin vers des poubelles auxquelles des rats ou des chats auraient pu accéder? Une autre théorie est qu’une infection s’est produite pendant le travail sur le terrain, lorsque les chercheurs ont collecté des virus de chauves-souris au fond des grottes des montagnes. [Une autre encore suppose que les Etats-Unis d’Amérique auraient créé par la technologie « gain de fonction » le coronavirus de COVID-19 dans un laboratoire secret et l’auraient propagé volontairement ou non à Wuhan lors de jeux militaires internationaux – MIRASTNEWS].

De nombreux scientifiques, dont Peter Daszak, un expert des maladies émergentes qui a travaillé avec des collègues en Chine, ne pensent pas que la pandémie de coronavirus puisse être attribuée à un accident de laboratoire. Au lieu de cela, Daszak estime qu’il est beaucoup plus probable que les chauves-souris transmettent la maladie aux personnes dans la nature. Sur la base de recherches antérieures, Daszak pense que 1 à 7 millions de personnes en Asie du Sud-Est par an sont exposées aux virus des chauves-souris. Il a déclaré à Vox qu’une demi-douzaine de personnes travaillent dans les laboratoires sophistiqués de l’Institut de virologie de Wuhan qui contiennent des cultures de coronavirus: «Comparons donc entre 1 et 7 millions de personnes par an à une demi-douzaine de personnes; ce n’est tout simplement pas logique. » Divers chercheurs ont d’autres raisons de croire qu’un accident de laboratoire n’aurait pas pu se produire.

Cependant, d’autres théories sur l’origine, axées sur les manquements à la sécurité au cours de la recherche scientifique fondamentale, sont toutes des possibilités. Bien qu’il y ait, pour l’instant, peu de preuves concrètes pour eux, plusieurs indications suggèrent collectivement qu’il s’agit d’une possibilité sérieuse qui doit être suivie par la communauté internationale.

Recherche sur les coronavirus à Wuhan. Il y a deux institutions à Wuhan qui travaillent sur les coronavirus, et les deux collectent des animaux vivants pour étudier les virus. A quelques centaines de mètres du marché des fruits de mer se trouve le Wuhan Center for Disease Control and Prevention (CDC). La deuxième institution, l’Institut de virologie de Wuhan, est répartie sur deux campus, l’un à environ 10 kilomètres du centre-ville et l’autre niché dans la périphérie vallonnée de Wuhan, à environ 10 kilomètres au sud.

Le campus sud abrite le Laboratoire national de biosécurité, le premier laboratoire de niveau de biosécurité 4 (BSL-4) en Chine continentale. Conçu à la suite de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) au début des années 2000, le laboratoire a été physiquement achevé en 2015, en collaboration avec le laboratoire CIRI du gouvernement français, et est devenu opérationnel début 2018. L’institut est devenu un leader mondial des coronavirus de chauve-souris et il a créé l’une des plus importantes collections de souches.

Les équipes de recherche de l’institut ont passé des années à visiter des grottes dans la province subtropicale méridionale du Yunnan en Chine pour récolter les virus.

Dans un récent article de Scientific American, l’un des principaux virologues de l’institut, Shi Zhengli, décrit comment ses équipes ont dû marcher à travers un terrain escarpé et se faufiler dans des crevasses rocheuses serrées sur le ventre pour localiser la chauve-souris profonde et étroite difficile à trouver, les grottes de chauves-souris profondes et étroites. Quand ils en trouvent un, ils étirent un filet à travers l’ouverture pour attraper les chauves-souris quand ils sortent la nuit pour se nourrir. Une fois piégés, les chercheurs prélèvent des échantillons de sang, de salive et de matières fécales sur les chauves-souris, travaillant souvent jusque tard dans la nuit. Ils ont ainsi découvert des centaines de coronavirus transmis par des chauves-souris. Génétiquement très diversifiés, la majorité d’entre eux sont inoffensifs, a déclaré Shi à l’agence. Des dizaines, a-t-elle dit, appartiennent au même groupe que le SRAS: «Ils peuvent infecter les cellules pulmonaires humaines dans une boîte de Pétri et provoquer des maladies de type SRAS chez la souris.»

Il est important d’étudier ces virus pour en savoir plus sur eux – pour savoir, par exemple, comment ils passent d’une espèce à une autre et quelles maladies ils provoquent lorsqu’ils le font. Les creusets viraux des grottes de chauves-souris offrent des conditions idéales pour l’émergence de nouveaux agents pathogènes dangereux. Ce sont les types d’endroits d’où proviendraient les deux prédécesseurs mortels du coronavirus du SARS-CoV-2: SARS-CoV, le coronavirus à l’origine de l’épidémie de SRAS de 2002-2003, et MERS-CoV, le coronavirus responsable du Moyen-Orient syndrome respiratoire (MERS). Les études peuvent nous montrer ce qui arrive, le raisonnement se poursuit et nous aider à mieux nous préparer.

Une vidéo de décembre 2019 montre un chasseur de virus avec le Wuhan Center for Disease Control and Prevention sur le terrain sans équipement de protection approprié. Crédit: 看看 新闻 Knews / YouTube.

Malheureusement, travailler avec des chauves-souris est très risqué. Une vidéo promotionnelle pour le CDC de Wuhan publiée en décembre 2019, présente Tian Junhua, technicien en chef adjoint au Département de la désinfection et de la lutte antiparasitaire. Il travaille lui aussi sur les coronavirus et les recueille des chauves-souris dans les grottes. La vidéo montre des images de lui et de ses collègues à l’intérieur des grottes portant des combinaisons de protection individuelle, des lunettes et des masques. Vous les voyez attraper des chauves-souris dans des filets et utiliser des pinces pour manipuler les chauves-souris qu’ils attrapent. Vous les voyez également tenir des chauves-souris avec des dents acérées dans des mains gantées et, à l’aide d’une pince à épiler, ramasser une tique et la déposer dans un petit flacon en plastique. « Lorsque vous trouvez les virus », explique Junhua dans la vidéo, « vous êtes également plus facilement exposé aux virus. »

Bien qu’utile, l’équipement de protection ne protège pas nécessairement les chercheurs des rayures ou des piqûres des chauves-souris. Le risque d’infection est clairement dans l’esprit de Junhua dans la vidéo. Pourtant, un article de Voice of America décrit les régulateurs nationaux ayant trouvé des pratiques de manipulation des chauves-souris «bâclées» lors d’une revue: «L’un des chercheurs travaillant au CDC de Wuhan a décrit aux médias d’État chinois qu’il avait été attaqué par des chauves-souris et qu’il a fini par se faire du sang chauve-souris sur sa peau. Dans un autre incident, le même chercheur a oublié de prendre des mesures de protection et l’urine d’une chauve-souris a coulé « comme une pluie sur le dessus de sa tête », a rapporté l’agence de presse chinoise Xinhua. » D’autres scientifiques commentant la vidéo ont jugé l’équipement de protection utilisé «inadéquat» et les pratiques opérationnelles de l’équipe «dangereuses».

L’équipe de Shi de l’Institut de virologie de Wuhan n’a pas seulement collecté des virus de chauve-souris pendant le travail sur le terrain. Il a également collecté des échantillons de sang de plus de 200 habitants dans des villages proches de l’une des grottes de chauves-souris dans lesquelles ils avaient récolté des virus. Ils ont constaté que 3% avaient desanticorps contre les coronavirus de type SRAS, suggérant que les villageois voisins avaient été infectés par les chauves-souris malgré l’absence de symptômes de type SRAS ou d’autres symptômes de pneumonie. « Les chauves-souris volent chaque nuit au-dessus de leurs maisons », a expliqué l’un des chercheurs. «Certains d’entre eux s’abritent de la pluie dans les grottes ou récoltent du guano comme engrais.» L’étude met non seulement en évidence les risques du travail sur le terrain dans les grottes de chauves-souris, mais ajoute des preuves supplémentaires que certains coronavirus sont capables d’infecter directement les humains sans hôtes intermédiaires.

Les risques liés au travail sur le terrain sont une chose, mais les risques liés au travail en laboratoire sont également importants. Étant donné que la plupart des coronavirus sont inoffensifs et que ceux qui infectent les humains ne provoquent généralement qu’un rhume, les virus ont été classés comme à risque relativement faible, à étudier dans les laboratoires de niveau de biosécurité 2 (BSL-2). Des problèmes surviennent lorsque de nouveaux coronavirus dangereux apparaissent de manière inattendue, car le confinement BSL-2 n’offre qu’une protection minimale aux travailleurs et à l’environnement.

Alors que les coronavirus ont été étudiés au BSL-2 au CDC de Wuhan, ils ont également été étudiés à des niveaux de confinement plus élevés au Wuhan Institute of Virology. En effet, l’une des choses que certains scientifiques font dans leurs laboratoires est de concevoir des virus chimériques. Les virus chimériques sont des virus hybrides avec des mélanges génétiques de deux ou plusieurs virus différents, et ils peuvent parfois entraîner de nouveaux virus qui sont encore plus dangereux que les virus parents. C’est ce qui s’est produit lorsque l’équipe de Shi a combiné un coronavirus circulant dans des fers à cheval chinois avec SARS-CoV.

Le travail, rapporté dans un article de 2015 dans la prestigieuse revue Nature Medicine, était controversé, certains scientifiques faisant remarquer que «si le virus s’échappait, personne ne pourrait prédire la trajectoire». Shi et ses co-auteurs ont reconnu que leur travail était à haut risque et ils craignaient que cela ne soit sérieusement restreint à l’avenir. Ils ont écrit: «Sur la base de ces résultats, les comités d’examen scientifique peuvent juger les études similaires construisant des virus chimériques basés sur des souches circulantes trop risquées, car une pathogénicité accrue dans les modèles mammifères ne peut être exclue… la recherche sur l’émergence de CoV et l’efficacité thérapeutique peut être sévèrement limité pour aller de l’avant. »

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique avait imposé un moratoire sur ces soi-disant études sur le gain de fonction en 2014. Aucune restriction de ce type n’a été imposée en Chine, mais le travail de Shi et Daszak, un collaborateur qui est également président de la santé environnementale à but non lucratif EcoHealth Alliance, a été financée en partie par des subventions du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Leur travail était déjà en cours avant le début du moratoire, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique lui ont permis de procéder alors qu’il était en cours d’examen par l’agence. Le NIH a finalement conclu que le travail n’était pas si risqué qu’il tombait sous le moratoire.

Le groupe de Shi a poursuivi ses recherches sur les coronavirus et ses études sur les virus chimériques avec des résultats révolutionnaires et avec un financement renouvelé de 3,7 millions de dollars des NIH pour leur travail sur «la compréhension du risque d’émergence de coronavirus de chauve-souris». Certains de ces travaux ont consisté à infecter des animaux de laboratoire avec des coronavirus. En janvier 2020, le groupe a publié au préalable des preuves, publiées plus tard dans Nature, que le SRAS-CoV-2 provenait probablement de chauves-souris, avec une correspondance très proche avec une souche de coronavirus précédemment isolée par son groupe dans les grottes du Yunnan. Alors que les origines de COVID-19 devenaient de plus en plus politisées en avril, l’administration Trump, dans un geste brusque et inhabituel, a ordonné au NIH de couper le financement du projet d’émergence de coronavirus.

Les accidents arrivent. Les laboratoires qui étudient les virus et bactéries dangereux sont construits pour protéger les chercheurs, le public et l’environnement contre les dommages. Mais la conception du laboratoire ne peut pas surmonter l’erreur humaine ou une mauvaise formation. Chaque expérience s’accompagne d’opportunités d’expositions accidentelles et d’infections accidentelles. Les accidents se produisent tout le temps dans les laboratoires du monde entier.

Il y a eu des cas documentés de manquements à la sécurité au cours de travaux spécifiques aux coronavirus. Le premier cas signalé d’infection par le SRAS-CoV acquise en laboratoire est venu de Singapour, peu de temps après la fin de l’épidémie de SRAS en 2003. Un étudiant diplômé de 27 ans en microbiologie faisant des recherches sur le virus du Nil occidental voulait comparer la souche atténuée qu’il était travaillé avec la souche new-yorkaise plus pathogène du Nil occidental. Il travaillait habituellement dans un laboratoire BSL-2, mais la souche pathogène l’obligeait à travailler à un niveau de biosécurité plus élevé et il n’avait pas la formation appropriée pour cela. Pourtant, son institut a accepté pour lui de faire le travail, et avant de commencer, on lui a donné une introduction de 20 minutes aux procédures BSL-3 standard.

L’institut avait été fortement impliqué dans le travail sur le SRAS-CoV pendant l’épidémie, et il continuait ce travail alors que l’étudiant diplômé commençait à développer des souches de virus du Nil occidental. Les cellules utilisées pour faire croître le virus sont les mêmes cellules utilisées pour cultiver les coronavirus, et une contamination accidentelle a fait que les cellules qui développent le virus du Nil occidental commencent également à développer le SARS-CoV. Les deux virus se sont révélés être présents dans des échantillons sur lesquels l’étudiant diplômé a travaillé trois jours avant de tomber malade du SRAS. Une enquête sur l’affaire a conclu que «la transmission s’est produite à la suite d’une erreur commise par le technicien, [l’étudiant diplômé] ou les deux». L’étudiant diplômé n’était probablement pas co-infecté par le virus du Nil occidental, a-t-il noté, car les virus sont transmis différemment. L’enquête a également noté que l’inquiétude concernant le risque potentiel pour le personnel de laboratoire travaillant avec des coronavirus «est justifiée» et que l’affaire met en évidence «l’importance du strict respect des pratiques efficaces de biosécurité».

Dans un deuxième cas, en décembre 2003, un chercheur médical d’un laboratoire d’un hôpital militaire à Taïwan a été testé positif pour le SRAS après un accident de laboratoire pour «se dépêcher à terminer une expérience» avec le SRAS-CoV. En avril 2004, un étudiant de troisième cycle et un chercheur postdoctoral de l’Institut chinois de virologie de Pékin ont été accidentellement infectés par le SRAS-CoV, dans deux incidents distincts. Ils ont probablement été infectés par un lot de virus supposément inactivé qui a été amené d’une installation à haut confinement dans un laboratoire de recherche sur la diarrhée à faible sécurité où les deux travaillaient. Le coordinateur de l’OMS pour la surveillance et la réponse aux maladies transmissibles en Chine a déclaré que l’incident «suscitait de réelles inquiétudes concernant la prévention des risques biotechnologiques en général, la manière dont les directives de prévention des risques biotechnologiques étaient mises en œuvre, et comment elles étaient supervisées et suivies.»

Il y a deux ans, les pratiques de prévention des risques biotechnologiques concernant les coronavirus ont également fait l’objet de câbles envoyés par l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Pékin à Washington, comme l’a récemment rapporté le Washington Post. Des diplomates états-uniens ont visité plusieurs fois l’Institut de virologie de Wuhan et deux câbles ont été envoyés pour alerter le Département d’État de ses préoccupations concernant les faiblesses de la gestion et «une grave pénurie de techniciens et d’enquêteurs dûment formés nécessaires pour faire fonctionner en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement.» Les câbles ont explicitement soulevé la crainte que la recherche sur les coronavirus du laboratoire puisse risquer une nouvelle pandémie de type SRAS, et ont appelé à davantage de soutien des Etats-Unis d’Amérique au laboratoire pour l’aider à résoudre ses problèmes.

Les préoccupations spécifiques en matière de biosécurité concernant l’institut sont le résultat de préoccupations plus générales concernant la biosécurité en Chine. Un article de Yuan Zhiming, scientifique en chef à l’institut, décrit les lacunes généralisées de la formation en biosécurité, notant que «la plupart des laboratoires manquent de directeurs et d’ingénieurs spécialisés en biosécurité». Il écrit également: «Les coûts de maintenance sont généralement négligés; plusieurs laboratoires de haut niveau [BSL-3] ne disposent pas de fonds de fonctionnement suffisants pour des processus de routine, mais pourtant vitaux… certains laboratoires BSL-3 fonctionnent avec des coûts opérationnels extrêmement minimes ou, dans certains cas, aucun.» Cela est inquiétant car la Chine compte des dizaines de laboratoires BSL-3 et prévoit de construire une demi-douzaine de laboratoires BSL-4 supplémentaires.

Le 14 février, le président chinois Xi Jinping a souligné la nécessité d’intégrer la biosécurité dans son régime de sécurité nationale. Les remarques de M. Xi ont été immédiatement suivies d’une instruction du ministère des Sciences et de la Technologie sur le renforcement de la gestion de la biosécurité dans les laboratoires manipulant le nouveau coronavirus.

Suppression. Il y a des indications que Pékin a fait des efforts importants pour contrôler le récit des origines de la pandémie et pour étouffer les théories alternatives sur la version du marché des fruits de mer. CNN a rapporté le 16 avril que Pékin avait imposé de sévères restrictions à la publication de recherches sur les origines d’une pandémie. Tous les articles universitaires sur le sujet devaient désormais faire l’objet d’une vérification et d’une approbation supplémentaires par des fonctionnaires du gouvernement central avant leur publication. La politique semble officialiser les pratiques de facto antérieures. Une première étude réalisée par des chercheurs de l’Université de technologie de Chine méridionale publiée sur ResearchGate a conclu que le SARS-CoV-2 provenant probablement du CDC de Wuhan était presque immédiatement bloqué. L’auteur, Botao Xiao, a déclaré plus tard au Wall Street Journal qu’il avait retiré le document parce qu’il « n’était pas étayé par des preuves directes ».

Un communiqué de presse sur les visites de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à l’Institut de virologie de Wuhan, ainsi que des lettres d’information et d’autres documents, ont été retirés du site Web de l’Institut. Cependant, une partie du matériel reste archivée sur Internet. En février, Pékin a nommé le général de division Chen Wei, le plus grand expert de la guerre biologique en Chine, à la tête du laboratoire BSL-4 de l’institut.

Les journalistes d’investigation chinois prennent de grands risques en rapportant l’épidémie, et les médecins qui au début de l’épidémie ont partagé des informations sur ce qu’ils voyaient ont été convoqués par les autorités. Très tôt au début un rapport d’enquête sur les premiers signes de la limitation du virus dans le Straits Times de Singapour décrit comment Pékin a ordonné aux sociétés de génomique de cesser de publier les résultats des tests et de détruire leurs échantillons du virus des premiers cas COVID-19, comment les dénonciateurs ont été punis et comment un laboratoire de Shanghai qui a publié le nouveau génome du coronavirus le 11 janvier a été fermé par les autorités pour «rectification».

Que doit-il se passer? Le 30 avril, la communauté du renseignement des Etats-Unis d’Amérique a publié une déclaration sur les origines de COVID-19, concluant officiellement que le virus à l’origine de la pandémie provenait de Chine. La déclaration a réitéré des affirmations antérieures selon lesquelles le SRAS-CoV-2 n’était ni d’origine humaine ni génétiquement modifié, faisant écho aux découvertes fondées sur des preuves génétiques de la communauté scientifique. Les allégations contraires continuent de refaire surface, mais c’est pour servir des fins politiques, pas pour établir des faits sur le terrain.

Après les allégations de pressions de l’administration Trump sur la communauté du renseignement pour trouver des preuves que la Chine, et en particulier l’Institut de virologie de Wuhan, sont responsables de la pandémie, la déclaration du 30 avril a expressément refusé d’exclure la possibilité que le virus se soit échappé de l’institut. Il a déclaré que la communauté du renseignement « continuera à examiner rigoureusement les informations et les renseignements émergents pour déterminer si l’épidémie a commencé par contact avec des animaux infectés ou si elle était le résultat d’un accident dans un laboratoire à Wuhan ».

[Ici que ce soit du côté chinois ou du côté des Etats-Unis d’Amérique, aucune partie ne soulève l’éventuelle responsabilité des autres acteurs, en particulier les nombreux laboratoires secrets des Etats-Unis d’Amérique et compagnie qui devraient être inspectés par des parties réellement indépendantes pour ôter définitivement le doute qui plane – MIRASTNEWS].

Pékin maintient fermement le récit du marché, et l’Institut de virologie de Wuhan et ses principaux scientifiques ont catégoriquement nié tout lien avec la pandémie. Pourtant, sans aucune preuve, il n’y aura pas de fermeture.

Les pays qui établissent des installations de confinement élevé ou qui financent des recherches à haut risque comme les études sur les coronavirus chimériques ont une responsabilité supplémentaire envers la communauté internationale. Ils doivent démontrer qu’ils exploitent ces installations en toute sureté et en toute sécurité, que des évaluations des risques appropriées sont effectuées et qu’il y a une certaine responsabilité en place s’ils ne le font pas. La Chine a la possibilité d’être un chef de file à cet égard, en ouvrant ses laboratoires, notamment l’Institut de virologie de Wuhan et le CDC de Wuhan, à une enquête [, ainsi que les Etats-Unis d’Amérique – MIRASTNEWS].

Mais une enquête menée par les services secrets des Etats-Unis d’Amérique ne convaincra personne. Une enquête dirigée par la Chine, comme celle en cours, ne portera pas non plus sur l’échantillonnage environnemental sur le marché des fruits de mer, la collecte de données sur les sources et le type d’espèces sauvages vendues sur le marché, et la destination de ces animaux après que le marché ait été fermé. L’Australie a appelé à une enquête internationale et utilisera son siège au conseil d’administration de l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel de l’OMS, pour faire pression pour uneenquête dirigée par l’OMS [incluant d’autres parties indépendantes provenant de Russie, de Cuba, d’Italie, du Venezuela, du Nigeria et autres pays relativement neutres – MIRASTNEWS] lors de la réunion annuelle de mai. Bien que la position de l’Australie ait mis en colère Pékin, elle semble actuellement l’approche la plus sensée [si les laboratoires occidentaux sont aussi inspectés – MIRASTNEWS], et il existe des expériences d’enquêtes nationales et internationales sur les violations de la biosécurité, ainsi que des inspections de biosécurité et de bio-sûreté, sur lesquelles elle pourrait s’appuyer.

Les aspects les plus importants seraient une position neutre, une tonne de diplomatie, le meilleur de la science, le plus cool des têtes et du temps.

Bien que cela puisse sembler une tâche difficile, cela vaut la peine de s’efforcer.

Filippa Lentzos

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : The Bulletin

Coronavirus: retour sur la guerre biologique d’une époque révolue

Crédit: Nations Unies

COLOMBO, Sri Lanka, 10 février 2020 – À la suite de la dernière épidémie de coronavirus, les cinéphiles font un parallèle étrange avec le film Contagion, un thriller de 2011 basé sur un virus aérien mortel appelé Nipah et comment la communauté médicale mondiale a lutté pour trouver un remède à la pandémie.

Le film, très demandé sur les sites de streaming, attribue l’origine du virus à une chauve-souris.

Un autre film qui me vient à l’esprit est «Cassandra Crossing». Ce thriller de 1976 incarne Richard Harris et Sophia Lauren dans les rôles principaux. L’histoire commence par une tentative avortée de trois terroristes de bombarder la mission américaine dans une organisation mondiale de la santé à Genève. En violation des conventions internationales, les États-Unis d’Amérique ont développé des virus et les ont stockés dans des conteneurs dans la mission.

Les agents de sécurité tuent un terroriste et en blessent un autre. On s’échappe mais pas avant d’avoir renversé un conteneur et d’être éclaboussé par son contenu nocif. Il se range dans un train transportant près d’un millier de passagers vers différentes capitales européennes.

L’officier militaire des Etats-Unis d’Amérique en charge du programme d’armes biologiques secrètes sait que le virus personnalisé est virulent, aérien et contagieux. Il n’y a pas de remède. Il rejette l’avis que le train est arrêté, le terroriste arrêté et mis en quarantaine.

Il craint que la plupart des passagers soient, à ce jour, affectés par le virus. Il insiste pour que le train soit redirigé vers une ligne de chemin de fer désaffectée qui se rend dans un ancien camp de concentration nazi en Pologne afin que les passagers puissent y être mis en quarantaine.

Mais le train doit traverser le pont de Cassandre extrêmement dangereux. Il s’agit d’une tentative délibérée de prévenir une pandémie en tuant tous les passagers, qu’ils soient affectés ou non.

Armes biologiques. Crédit: Nations Unies

Alors que le coronavirus continue de se propager, la Chine ne prendrait pas de telles mesures inhumaines et éliminerait toute la population de la ville de Wuhan, bien qu’elle soit accusée d’avoir pris des mesures horribles pour éradiquer ce qu’elle considère comme un virus social dans sa province du Xinjiang où des millions d’Ouïghours Les musulmans seraient maintenus en quarantaine sociale jusqu’à ce qu’ils renient leurs identités religieuses et culturelles que les autorités chinoises considèrent comme les symptômes d’une épidémie sociale majeure qui constitue une menace existentielle pour la Chine.

Le film «Cassandra Crossing» est une fiction, mais, en réalité, les pays développent des armes biologiques – des germes, des virus et des champignons ciblant les humains, le bétail et les cultures.

Cela ne signifie pas que la dernière épidémie de coronavirus est un test d’arme biologique qui a mal tourné dans un laboratoire de Wuhan – ou qu’un pays ennemi a libéré un virus mortel dans une ville chinoise très peuplée dans le but de saboter les ambitions mondiales de la Chine.

Mais la vérité est que la guerre biologique – ou la guerre des germes – fait partie de la guerre depuis des millénaires.

L’histoire enregistre aussi loin que 400 avant le Christ les armées avaient empoisonné les puits ennemis et utilisé des flèches empoisonnées. L’histoire rapporte également qu’au XVIIIe siècle en Amérique, les colonialistes britanniques ont donné de petites couvertures infectées de variole aux Amérindiens avec l’intention de les tuer lors d’une épidémie.

Puis, pendant la Première Guerre mondiale, l’Allemagne a développé l’anthrax, la morve, le choléra et un champignon du blé et aurait propagé la peste à Saint-Pétersbourg en Russie.

Après la fin de la Première Guerre mondiale, les nations se sont mises d’accord sur le Protocole de Genève pour réduire les armes biologiques. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique ont ignoré le protocole et développé la peste, la syphilis et la toxine botulique causant la paralysie.

Il a fallu 22 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le soi-disant monde civilisé reconnaisse le mal des armes biologiques qui entrent dans la catégorie des armes de destruction massive, ainsi que des armes chimiques et des armes nucléaires.

Quelque 179 États ont ratifié la Convention de 1972 sur les armes biologiques, premier traité multilatéral de désarmement interdisant toute une catégorie d’armes. Elle oblige les parties à s’engager à « ne jamais développer, produire, stocker, autrement acquérir ou conserver » des armes biologiques.

Mais la convention permet aux nations de mener des recherches «défensives» afin qu’elles soient prêtes à faire face ou à survivre à une attaque ou à une épidémie de virus. En d’autres termes, ils sont autorisés à fabriquer un virus pour tuer un virus.

Des laboratoires en Australie, à Hong Kong et en Europe disent avoir cultivé le coronavirus – 2019-nCoV dans une course au développement d’un médicament alors que le nombre de morts de l’épidémie a atteint plus de 800 en Chine seulement, au 9 février, alors que le nombre de cas était à plus de 28 000 en Chine – principalement dans la province du Hubei – et près de 200 ailleurs.

Cependant, on pense que certains pays développent également des armes biologiques offensives et des armes chimiques. Il y a peu de distinction entre les armes chimiques et biologiques d’un point de vue définitionnel.

Par exemple, l’agent Orange utilisé par les États-Unis d’Amérique pendant la guerre du Vietnam peut être une arme chimique, mais les dommages qu’il a causés n’étaient pas différents de ceux d’une arme biologique. De même, l’utilisation d’uranium appauvri par les États-Unis d’Amérique en Irak tombe également dans la zone grise entre la guerre chimique et biologique.

Pendant la guerre de Bosnie, les Serbes ont utilisé des obus contenant l’agent neurotoxique de l’ère de la guerre froide, le benzilate, dans le bombardement de Srebrenica, et dans le conflit syrien en cours, les forces gouvernementales sont accusées d’utiliser des armes similaires.

Les États-Unis d’Amérique ne sont pas la seule grande puissance accusée d’utiliser des armes interdites. Prenez la Russie. Malgré son adhésion à la Convention sur les armes chimiques de 1972 et à la Convention de 1993 sur les armes chimiques, elle a été condamnée [sans preuve évidente – MIRASTNEWS] dans le monde entier pour le meurtre d’un espion russe dissident en 2006, en utilisant un poison hautement radioactif au polonium 210 et une attaque similaire en 2018 contre un autre espion dissident et sa fille.

[Il s’agit là de fausses accusations, étant donné que la Grande-Bretagne n’a jamais apporté la moindre preuve étayant les faits et a refusé toute coopération avec la Russie pour une enquête juste et indépendante, dévoilant par ce fait qu’elle-même est soupçonnable d’avoir monté un coup contre la Russie en organisant le scénario du crime. – MIRASTNEWS].

La possibilité que des terroristes utilisent des armes biologiques portables figure en tête de l’agenda international après que plus d’une douzaine de personnes ont été tuées dans l’attaque au gaz nerveux Sarin menée par le culte japonais du jour du Jugement dernier Aum Shinrikyo dans trois stations de métro de Tokyo en 1995.

À ces inquiétudes s’ajoute la peur de l’anthrax qui a frappé les États-Unis d’Amérique quelques jours après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Des lettres contenant des spores d’anthrax ont été postées aux médias et aux politiciens.

Cinq personnes sont mortes et 17 ont été infectées dans l’attaque de bioterrorisme qui s’est poursuivie pendant des semaines. Les soupçons sont tombés sur deux experts en armes biologiques. L’un a été effacé; l’autre s’est suicidé avant d’être officiellement inculpé.

Tout cela indique l’inefficacité de la BWC, un gentlemen’s agreement qui oblige largement les parties à ne soumettre que des rapports annuels de conformité. La convention ne dispose pas d’un mécanisme d’enquête officiel pour faire face aux violations.

Et quel meilleur moment que maintenant pour renforcer la convention alors que le monde est saisi par la menace des coronavirus?

Ameen Izzadeen *est rédacteur en chef international et rédacteur en chef adjoint, Sri Lanka Sunday Times

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : INTER PRESS SERVICE