« Guerre contre le Cash »: Pourquoi Bill Gates et les États-Unis d’Amérique veulent numériser l’argent?

Image d’archives

© REUTERS / Kamil Zihnioglu

L’économiste Norbert Haring a averti que l’initiative de Bill Gates de numériser l’argent était une menace pour la liberté. Un objectif adopté par plusieurs pays et promu par la Fondation Bill et Melinda Gates avec ses alliés stratégiques.

Haring a expliqué à Sputnik que le véritable intérêt pour la numérisation de l’argent venait d’intérêts puissants tels que Visa, Mastercard et le Fonds monétaire international. Selon l’économiste, il s’agit d’un projet créé par le milliardaire Bill Gates, qui a été en charge de faire lentement pression pour que les liquidités soient éliminées dans le monde entier et remplacées par les monnaies numériques.

L’économiste suggère que pour diriger cette « guerre contre les espèces », les parties prenantes ont formé une alliance, appelée Meilleur Que le Cash (Better Than Cash), entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, la Fondation Bill et Melinda Gates et Citibank.

Selon l’économiste, l’alliance a expliqué stratégiquement que l’objectif de la numérisation de l’argent était d’aider les pauvres, en les incluant dans le système financier. Cela permettrait d’obtenir des données auprès d’un grand nombre de personnes, d’enrichir le système de données financières, ce qui signifie donner au gouvernement un pouvoir de surveillance et de sanction sur la population sans qu’ils se rendent compte qu’ils sont surveillés.

Haring a ajouté qu’ils utilisent même COVID-19 pour conduire à l’abolition de l’argent liquide, car les banques mènent des campagnes massives par courrier électronique et Internet pour amener leurs clients à cesser d’utiliser de l’argent liquide et à opter pour le paiement mobile sous l’explication que l’argent en espèces, il peut s’agir d’une voie de transmission de contagion, bien que plusieurs études aient assuré qu’il ne s’agit pas d’un canal pertinent pour la transmission du virus.

Bill Gates et son cochon d’Inde

L’économiste Norbert Haring rappelle que 2016 a vu le chaos financier en Inde après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la démonétisation de tous les billets de 500 et 1000 roupies, expliquant que cette mesure contribuerait à réduire l’économie submergée et l’utilisation d’espèces et de contrefaçons illicites pour financer des activités illégales et le terrorisme.

En voyant le chaos généré dans un pays où 90% de la population effectue des paiements en espèces et n’a pas de compte bancaire, il y a eu des mois de pénurie de liquidités. Quelques semaines plus tard, le plan qui visait à nuire à ceux qui ont amassé de l’argent sur le marché noir et modernisé le système financier a échoué.

Haring fait valoir que ce n’est pas un hasard si à l’époque il y avait une série très étroite de coopération très proche en termes de coopération « inclusion financière » de la Banque centrale indienne avec la Fondation Gates, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et d’autres institutions anti-cash états-uniennes.

Selon l’économiste, les données financières sont les plus précieuses et pour cette raison, Bill Gates est un acteur clé pour la sécurité nationale de son pays, car son projet d’abolir les espèces promues par sa fondation permet aux États-Unis d’Amérique d’obtenir autant de données que possible pour mieux contrôler le monde. Un plan incompatible avec la démocratie et une société libre.

« Bill Gates est également l’un des principaux participants à de nombreux groupes et réunions de sécurité nationale. Il est clairement un patriote qui a à cœur les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique », a-t-il expliqué.

Haring a découvert que plusieurs pays ont adopté des mesures qui rendent l’utilisation de l’argent inconfortable ou difficile et c’est pourquoi il a déposé une plainte à cet égard, qui a atteint les instances de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Bill Gates : Dépopulation par Vaccination