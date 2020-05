L’anatomie d’une désinfographie STRATCOM

Le Commandement stratégique des Etats-Unis d’Amérique, la branche de l’armée des États-Unis d’Amérique responsable des armes nucléaires du pays, a récemment publié une infographie sur Twitter impérialement trompeuse. Le graphique est confus – non seulement sur le moment d’utiliser des caractères gras, mais aussi sur les faits.

L’équipe éditoriale du Bulletin a annoté le graphique en tant que service aux lecteurs.

La première section vise à montrer comment la Chine, la Russie et les États-Unis d’Amérique vont moderniser leurs forces nucléaires respectives au cours des prochaines années. Le graphique est difficile à déchiffrer, notamment parce qu’il contient de nombreux acronymes, mélange des systèmes stratégiques et tactiques et confond le système de dénomination de l’OTAN avec des systèmes autochtones.

L’impression générale, cependant, est que la Russie et la Chine déploieront beaucoup plus de nouveaux systèmes que les États-Unis d’Amérique au cours des prochaines années, et donc que le danger pour «l’Amérique et ses alliés» augmente.

Mais c’est faux pour plusieurs raisons. Premièrement, le graphique ne fait pas de comparaison de pommes à pommes. Bien qu’il prétende montrer des «capacités futures», il comprend de nombreuses armes russes et chinoises qui sont déjà partiellement ou principalement déployées, tout en omettant commodément les armes des Etats-Unis d’Amérique déployées.

Deuxièmement, plus de systèmes n’équivaut pas à plus de capacités. De nombreux systèmes présentés, tels que le Sarmat russe, le GBSD (dissuasion stratégique au sol) des États-Unis d’Amérique et le DF-41 chinois, devraient remplacer des systèmes plus anciens dotés de capacités largement similaires. De plus, dans au moins un endroit, le graphique duplique deux versions du même système. Le Pentagone a décrit le DF-31AG de Chine comme simplement «une version améliorée du DF-31A», mais ils apparaissent comme des systèmes distincts sur la carte. Même lorsque les systèmes sont entièrement nouveaux, ils ne modifieront guère l’équilibre stratégique global.

Troisièmement, le graphique se trompe sur la taille des tartes – il ne dit rien sur le nombre de chaque système qui sera construit. Par exemple, il affiche deux icônes pour les sous-marins chinois et une seule icône pour les sous-marins des Etats-Unis d’Amérique. Mais la Chine construira probablement au plus six de chaque type. Les États-Unis d’Amérique prévoient quant à eux de construire 12 sous-marins de classe Columbia.

De même, les États-Unis d’Amérique prévoient de construire plus de 400 missiles terrestres grâce à leur programme GBSD, de sorte qu’une seule icône dans le graphique à secteurs représentera beaucoup plus de missiles balistiques intercontinentaux que la Chine n’en aura dans l’ensemble de son arsenal.

Dans l’ensemble, alors que les trois pays sont au milieu de programmes de modernisation nucléaire vastes (et coûteux), les États-Unis d’Amérique disposent d’un arsenal nucléaire plus que suffisant, et il le restera au cours des prochaines décennies.

La deuxième section de l’infographie juxtapose une diminution du stock nucléaire des Etats-Unis d’Amérique à gauche avec une augmentation du niveau de menace à droite. Cette section est également pleine d’inexactitudes.

Par exemple, l’affirmation selon laquelle le stock des Etats-Unis d’Amérique a diminué de 85% au cours des 30 dernières années est légèrement fausse. Selon le Nuclear Notebook faisant autorité, les États-Unis d’Amérique ont réduit leur stock d’environ 21 400 ogives en 1990 à environ 3 800 en 2020, soit une baisse de 82%.

Plus important encore, il n’est fait aucune mention des réductions spectaculaires de la Russie, qui ont dépassé celles des États-Unis d’Amérique. Depuis 1990, le stock russe est passé d’environ 37 000 ogives à 4 310, soit une baisse de 88%. Ce n’est donc pas comme si les réductions des Etats-Unis d’Amérique étaient unilatérales, bien au contraire. (La Chine, avec peut-être 300 ogives, ne devrait pas faire de réductions tant que la Russie et les États-Unis d’Amérique n’auront pas réduit davantage leurs propres stocks.)

Il est vrai que les États-Unis d’Amérique ont réduit leurs stocks grâce à des «choix délibérés» au fil des décennies. Les universitaires et les décideurs ont compris depuis longtemps que la course aux armements rend toutes les parties moins sûres, tandis que le contrôle des armements peut rendre la guerre moins probable. Le fait que les réductions mutuelles d’armes nucléaires bénéficient d’un soutien bipartisan aux États-Unis d’Amérique depuis plus de 30 ans devrait être un signe fort qu’il s’agit d’une politique saine.

La dernière section dresse le portrait des États-Unis d’Amérique respectueux des lois victimes de pays voyous qui «profitent de la situation».

Il suggère que la Chine et la Russie développent de nouvelles armes qui «contourneront les obligations du traité». Cela peut être vrai pour certains des systèmes russes les plus fantaisistes en cours de développement. Cependant, d’autres, tels que l’Avangard et le Sarmat, peuvent être incorporés dans New START – le traité existant pertinent – de manière assez fluide. Pour la Chine, aucun des nouveaux systèmes énumérés ci-dessus ne violera ou ne contournera aucun traité, car aucun accord de ce type n’existe.

En attendant, le graphique ne fait aucune mention des accords dont les États-Unis d’Amérique se sont retirés, dans certains cas contre les conseils de leurs alliés. L’administration Trump s’est retirée du traité INF en août 2019 et a rapidement commencé à travailler sur une arme que le traité aurait interdite. Ainsi, bien que les Russes aient pu être coupables d’avoir enfreint la loi, les États-Unis d’Amérique ont fait mieux en éliminant la loi elle-même.

Et bien que l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances mondiales soit un accord politique plutôt qu’un traité juridiquement contraignant, ce sont les États-Unis d’Amérique qui ont retiré et réimposé des sanctions radicales contre l’Iran. Il y aurait donc peu de raisons de prétendre que l’Iran «utilise des comportements agressifs» pour «intimider» les États-Unis d’Amérique – plutôt, le contraire peut être vrai.

Il y a du vrai dans l’affirmation selon laquelle la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Russie ont tous testé des armes au cours des derniers mois, alors même que le monde entier est aux prises avec l’épidémie de COVID-19. Mais les États-Unis d’Amérique aussi: ils ont testéun missile balistique intercontinental en février et un corps de glissement de missile hypersonique en mars.

Le dernier paragraphe indique que ces pays «n’ont pas tenu compte des réductions nucléaires», bien que, selon tous les témoignages, la Russie, principal concurrent des États-Unis d’Amérique en termes d’arsenaux nucléaires, ait respecté les accords de réduction nucléaire. En fait, c’est l’administration Trump qui fait obstacle à la prolongation du seul accord restant qui maintiendrait de telles réductions en place – New START. Les Russes sont prêts à prolonger le traité de cinq ans sans imposer ni même discuter de nouvelles conditions.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : The Bulletin