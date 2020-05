Le virus Corona accusé par les services de renseignements israéliens d’être une arme biologique fabriquée par la Chine

Au début du mal, le point de vue israélien, était-il motivé?

NUSADAILY.COM-SHANGHAI – Les services de renseignements israéliens soupçonnent que le terrible coronavirus est un virus d’armes biologiques chinois en fuite. Le coronavirus de Wuhan qui a choqué le monde semble avoir retracé ses origines.

Le frère du virus qui a provoqué l’épidémie de SRAS est également né non loin de «son frère».

Reportage du Washington Times, Radio Free Asia cette semaine a retransmis les reportages de la télévision locale de Wuhan à partir de 2015.

Le rapport montre le laboratoire le plus sophistiqué de Chine appelé le Wuhan National Biosafety Laboratory. Ce laboratoire a été ouvert en janvier 2018, comme indiqué dans le City News du 25 janvier.

Le laboratoire est le seul endroit où la Chine est déclarée autorisée à travailler avec les virus les plus meurtriers au monde.

L’ancien renseignement militaire israélien, Dany Shoham, a déclaré que l’institut était lié au programme de fabrication d’armes biologiques de Beijing.

«Certains laboratoires de l’institut peuvent être liés au développement d’armes biologiques.»

L’expert, qui étudie les armes biologiques chinoises, a également déclaré que le projet faisait partie de la recherche militaire et était certainement très secret.

Plus tôt en 2017, les scientifiques ont averti que des virus comme le SRAS pourraient s’échapper du laboratoire. Maintenant, il semble que les craintes des scientifiques se soient concrétisées.

Avec 5-7 Biolabs, le laboratoire est conçu pour offrir une sécurité maximale à Wuhan en 2017, afin d’étudier les virus les plus meurtriers au monde, notamment Ebola et le SRAS.

L’emplacement du laboratoire d’armes biologiques où le virus du SRAS a été étudié est à proximité du marché aux animaux de Wuahan

Reportage du Daily Mail, Tim Trevan, consultant en sécurité biologique du Maryland, a déclaré s’il craignait que la culture chinoise ne rende l’institut incertain.

En effet, la Chine semble toujours cacher ses informations, ce qui peut nuire.

Le laboratoire est situé à 32 km du marché aux fruits de mer de Huanan, le lieu du premier transfert animal-hôte humain.

Certains se sont demandés si le centre de l’apparition de ce cas était survenu par hasard, mais la communauté scientifique est convaincue que le virus a muté et s’est déplacé vers un hôte humain lors de contacts animaux et humains.

Mais le microbiologiste de l’Université Rutgers, le Dr Richard Ebright, a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune raison de soupçonner si l’établissement avait des liens avec l’éclosion du cas.

Prédictions de Bill Gates

Pendant ce temps, Bill Gates a prédit une pandémie de virus qui apparaît en Chine et pourrait tuer 33 millions de personnes dans le monde au cours des six premiers mois.

Reportant sur The Sun, Bill Gates a averti que le monde est menacé par les super pathogènes qui se propagent rapidement sur la planète.

Non seulement cela, mais il a également rappelé que nous devons nous préparer à cela pendant que nous nous préparons à combattre.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par la Massachusetts Medical Society, Gates a déclaré qu’il était optimiste, mais il y avait un domaine dans le monde qui «n’avait pas beaucoup progressé». Il a déclaré: «Et c’est une préparation à une pandémie.

« Dans le cas des menaces biologiques, un sentiment d’urgence fait défaut, le monde doit se préparer à une pandémie de la même manière sérieuse que se préparer à la guerre. »

Au cours de la conférence, le milliardaire philanthrope a également lancé une étude approfondie de l’Institute for Disease Modeling qui a révélé la rapidité avec laquelle une nouvelle maladie peut se propager.

La vidéo en accéléré explique comment une épidémie potentielle en Chine pourrait ensuite se propager rapidement sur toute la planète, qui a finalement tué 33 millions de personnes.

Saviez-vous que le nombre de 33 millions de personnes équivaut à un cinquième de la population de Java?

Selon la population projetée de l’Indonésie (2015-2045) sur la base des résultats de l’enquête intercensitaire de la population de 2015 (SUPAS), la population totale de l’Indonésie en 2019 sera de 266,91 millions d’habitants. Sur ce nombre, environ 150 millions de personnes, soit plus de 56%, vivent à Java.

La prédiction devient réalité?

Aujourd’hui, un an plus tard, après être apparu dans la ville de Wuhan en Chine, le monde est confronté à un véritable coronavirus mortel. Des cas confirmés ont grimpé en flèche à plus de 800 en Chine seulement, ont déclaré des responsables.

Le Vietnam, Singapour, l’Arabie saoudite et Hong Kong ont désormais tous des cas confirmés – ainsi que les États-Unis d’Amérique, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande.

Mais l’Organisation mondiale de la Santé a refusé hier soir de déclarer une urgence mondiale de santé publique, affirmant qu’il était encore «trop tôt». Cependant, les responsables admettent que le comité était divisé entre 50 et 50.

Quatre grandes villes chinoises sont confinées à 20 millions de personnes en quarantaine, avec des preuves de transmission interhumaine.

Les responsables ont restreint les déplacements à l’épicentre du tremblement de terre du virus de Wuhan, qui abrite 11 millions de personnes, ainsi que les voisins Huanggang, Ezhou et Lichuan.

Des recherches préliminaires montrent que le coronavirus a été transmis aux humains par des serpents sur le marché des fruits de mer de Wuhan.

Michael Ryan, chef du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré que près des trois quarts des cas confirmés étaient survenus chez des personnes de plus de 40 ans, quatre sur dix ayant un problème de santé sous-jacent. (jib).

Le coronavirus pourrait-il être une arme biologique dans un avenir pas trop éloigné?

NATIONS UNIES, 20 mars 2020 (IPS) – La propagation dévastatrice du coronavirus mortel sur tous les continents – à l’exception de l’Antarctique – a déclenché une théorie du complot sur les réseaux sociaux: et si le virus était vraiment une arme biologique?

Et plus précisément, était-ce une arme expérimentale qui s’est échappée accidentellement d’un laboratoire en Chine?

Ou, comme d’autres l’affirment, est-ce une arme introduite subrepticement pour déstabiliser un pays de plus de 1,4 milliard d’habitants et décrite comme la deuxième économie du monde après les États-Unis d’Amérique.

Les deux récits sont considérés comme faux et font probablement partie d’une campagne de désinformation délibérée, selon des experts militaires.

Aux États-Unis d’Amérique, le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas a répété l’accusation selon laquelle le virus était une création de l’armée chinoise tandis que d’autres le transmettent à la Corée du Nord.

Et le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a été fermement condamné pour «une remarque raciste» après avoir décrit la maladie mortelle comme «un virus chinois».

Mais un fait dur demeure: la puissance potentiellement destructrice des armes biologiques, qui ont été interdites par une convention internationale, remontant à 1975.

Le co-fondateur et philanthrope de Microsoft, Bill Gates, a prédit lors d’une conférence TED en 2015: «Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, il s’agit probablement d’un virus hautement infectieux plutôt que d’une guerre.»

Ce ne seront pas des missiles, a-t-il prévenu, mais des microbes.

Et deux ans plus tard, selon GeekWire, Gates a répété le même avertissement lors d’un événement parallèle lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos: « Il est assez surprenant de voir à quel point il y a peu de préparation », a déclaré Gates en 2017.

S’adressant à l’American Association for the Advancement of Science(AAAS) à Seattle le mois dernier, Gates a déclaré que l’impact de COVID-19 pourrait être «très, très dramatique», en particulier s’il se propage à des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud.

Pendant ce temps, la Fondation Bill & Melinda Gates a promis environ 100 millions de dollars pour lutter contre le virus, «dans le cadre de ses efforts plus larges en matière de santé mondiale».

Dr Filippa Lentzos

Le Dr Filippa Lentzos, chercheur associé principal, Programme d’armement et de désarmement, au Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a déclaré à IPS qu’une arme biologique comprend un agent biologique et un mécanisme de distribution.

En théorie, a-t-elle souligné, tout virus pouvait être utilisé comme une arme, mais historiquement, certains agents ont été considérés comme plus efficaces que d’autres, par exemple anthrax, brucellose, fièvre Q, tularémie, encéphalite équine vénézuélienne, morve, peste, maladie du virus de Marburg et variole.

Elle a souligné que cela dépendra en grande partie des buts ou de la finalité de l’utilisation des armes.

«En ce qui concerne le coronavirus, il n’y aurait plus de facteur de surprise, et la résistance au virus aurait pu à l’avenir se développer, bien que le jury ne soit toujours pas sur ce point».

Au 19 mars, le coronavirus comptait plus de 208 000 cas positifs dans le monde et plus de 8 700 décès – et en augmentation.

Aux États-Unis d’Amérique, il y a eu jusqu’à présent 49 décès et plus de 10 000 cas positifs de propagation du virus.

Le New York Times du 18 mars cite une étude de l’Imperial College de Londres, qui estime que le virus peut tuer plus de 250 000 au Royaume-Uni et plus d’un million aux États-Unis d’Amérique – «à moins que les autorités ne prennent des mesures pour ralentir sa propagation».

Interrogé pour savoir s’il existe des pays identifiés comme fabriquant ou conservant des armes biologiques malgré leur interdiction, le Dr Lentzos a déclaré qu’au cours des 100 dernières années, environ 25 pays auraient possédé un programme d’armes biologiques pendant une certaine période.

«La plupart des programmes étaient de courte durée. Ils étaient petits et développaient des capacités limitées et peu sophistiquées».

Crédit: Nations Unies

Seuls deux pays sont connus pour avoir des capacités sophistiquées qui pourraient infliger des pertes massives ou des dommages économiques considérables: les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique (aujourd’hui la Russie), a déclaré le Dr Lentzos, qui est également chercheur principal au King’s College de Londres et responsable de la biosécurité, chroniqueur au Bulletin of the Atomic Scientists.

Aujourd’hui, a-t-elle déclaré, «il existe peu d’informations publiques sur d’éventuelles activités d’armes biologiques illicites. La principale préoccupation aujourd’hui n’est pas vraiment que les pays ont des programmes de guerre biologique offensive, mais qu’ils développent des capacités à double usage.»

https://thebulletin.org/2018/07/darpas-prepare-program-preparing-for-what/

Interrogée sur l’utilisation d’armes biologiques dans le cadre de la guerre contre les germes pendant la Première Guerre mondiale, elle a déclaré que l’Allemagne avait utilisé secrètement pendant la Première Guerre mondiale des infections à chevaux avec des agents biologiques pour bloquer leur utilisation par les forces militaires alliées.

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des attaques secrètes importantes contre la Chine par le Japon, ainsi qu’une utilisation clandestine en Europe contre l’Allemagne. Son utilisation connue est très limitée depuis 1945», a déclaré le Dr Lentzos, qui est également rédacteur en chef adjoint de la revue BioSocieties et coordinateur des ONG pour la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

Selon l’Arms Control Association de Washington, la Convention sur les armes biologiques (CAB ; BWC en anglais) est un traité juridiquement contraignant qui interdit les armes biologiques.

Ouverte à la signature le 10 avril 1972, la CAB (BWC) est entrée en vigueur le 26 mars 1975. Elle compte actuellement 182 États parties. Dix États n’ont ni signé ni ratifié la Convention sur les armes biologiques, dont le Tchad, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, Israël, Kiribati, la Micronésie, la Namibie, le Soudan du Sud et Tuvalu.

Thalif Deen *Thalif Deen est un ancien directeur des marchés militaires étrangers chez Defence Marketing Services; Analyste principal de la défense chez Forecast International; et rédacteur militaire pour le Moyen-Orient / Afrique au Jane’s Information Group.

