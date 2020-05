KENNEDY: Voici pourquoi Bill Gates veut une indemnisation pour les vaccins – Êtes-vous prêts à prendre le risque?

Par Robert F. Kennedy Jr. – Children’s Health Defense

Pourquoi les meilleurs promoteurs de vaccins au monde, comme Paul Offit et Peter Hotez, nous mettent-ils en garde frénétiquement contre les dangers uniques et effrayants inhérents à la mise au point d’un vaccin contre les coronavirus?

Les scientifiques ont d’abord tenté de développer des vaccins contre les coronavirus après l’épidémie de SRAS-CoV en 2002 en Chine. Des équipes de scientifiques états-uniens et étrangers ont vacciné les animaux avec les quatre vaccins les plus prometteurs. Au début, l’expérience semblait réussie car tous les animaux ont développé des réponses anticorps solide contre le coronavirus. Cependant, lorsque les scientifiques ont exposé les animaux vaccinés au virus sauvage, les résultats ont été horribles. Les animaux vaccinés ont subi des réponses hyper-immunes, notamment une inflammation dans tout leur corps, en particulier dans leurs poumons. Les chercheurs avaient observé cette même «réponse immunitaire renforcée» lors des tests sur l’homme des tests de vaccination contre le VRS échouésdans les années 1960. Deux enfants sont morts.

Dans cette séquence vidéo, Offit, Hotez et même Anthony Fauci (dans un moment non surveillé), avertissent que tout nouveau vaccin contre le coronavirus pourrait déclencher des réactions immunitaires létales « amélioration du vaccin » lorsque les personnes vaccinées entrent en contact avec le virus sauvage. Au lieu de procéder avec prudence, Fauci a fait le choix imprudent d’accélérer les vaccins, partiellement financés par Gates, sans études animales critiques avant de passer à des essais cliniques humains qui pourraient fournir une alerte précoce de réponse immunitaire incontrôlée.

Gates (dans la vidéo) est tellement préoccupé par le danger d’événements indésirables qu’il dit que les vaccins ne devraient pas être distribués jusqu’à ce que les gouvernements acceptent d’indemniser les poursuites. Le 4 février 2020, selon le site Web des Centers for Disease Control (CDC), il n’y avait que 11 cas de CV actifsaux États-Unis d’Amérique, mais les États-Unis d’Amérique ont discrètement poussé les réglementations fédérales à accorder aux fabricants de vaccins contre les coronavirus une immunité totale de responsabilité.

Êtes-vous prêts à prendre le risque?

Étude de 2012: L’immunisation avec les vaccins contre le coronavirus du SRAS mène à une immunopathologie pulmonaire à l’épreuve du virus du SRAS.

Registre fédéral accordant une protection en matière de responsabilité

–

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des mises à jour gratuites de Robert F. Kennedy, Jr. et du Children’s Health Defense. CHD prévoit de nombreuses stratégies, y compris juridiques, dans le but de défendre la santé de nos enfants et d’obtenir justice pour les personnes déjà blessées. Votre soutien est essentiel au succès de la mission de CHD.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN

Armes biologiques Coronavirus, Umbrella Corporation, financement d’une pandémie simulée et de Bill Gates

Le coronavirus semble être une arme biologique conçue par les mondialistes pour abattre la population mondiale.

Les organisations internationales, les gouvernements nationaux et les entreprises sont instamment priés de se rassembler et de stocker des contre-mesures et des fournitures médicales pour lutter contre cette pandémie.

Littéralement, établir un conglomérat international de produits pharmaceutiques, établir littéralement une Umbrella Corporation réelle et un gouvernement mondial avec le pouvoir ultime de décider comment tout est géré.

MAJEUR: Trump dit que le coronavirus va «aller loin sans vaccin» – Outrage les producteurs de vaccins des grandes sociétés pharmaceutiques, implique que les tests Covid ne sont pas nécessaires

WASHINGTON DC – Il y a quelques heures à peine, le vendredi 8 mai 2020, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a une nouvelle fois poussé contre la communauté d’experts pandémiques financée par Bill Gates et les producteurs de vaccins contre les grandes pharma, et a annoncé que le nouveau coronavirus qui cause la covid-19, «disparaîtrait sans vaccin».

En répondant à une question d’un journaliste, Trump a répondu «Eh bien, je pense aux vaccins comme je pense aux tests, ça va disparaître sans vaccin» – en déduisant peut-être qu’il pensait que les tests de Covid-19 étaient également inutiles.

Dans une déclaration étonnante, Trump a déclaré qu’il prédit que le coronavirus «disparaîtrait sans vaccin» et a promis que l’Amérique allait «passer à la grandeur», en déduisant que l’économie commencerait à revenir à la normale et que le verrouillage devrait être levé.

Cette déclaration intervient près d’un mois après que le Surgeon General des États-Unis d’Amérique, Jerome Adams, a annoncé que les États-Unis d’Amérique ne suivraient plus le «modèle projeté» de l’OMS / CDC qui, selon eux, avait grossièrement gonflé les décès potentiels – même une fois envisagé l’isolement et la quarantaine. À ce moment-là, le Dr Adams a expliqué que les États-Unis d’Amérique commenceraient bientôt à s’ouvrir – une décision politique que nous voyons maintenant réalisée.

Les participants à la réunion ont reçu un test de coronavirus avant qu’il ne commence et espacés dans la salle à manger d’État à la Maison Blanche

On ne sait pas si l’annonce de Trump a été programmée pour aller à l’encontre de la valeur des actions de Moderna Inc., sur la base de l’annonce de Moderna le 8 mai selon laquelle la société de vaccins soutenue par Bill Gates et approuvée par le Dr Fauci entamerait bientôt des tests à mi-parcours sur des sujets êtres humains vivants. Il est bien connu qu’un vaccin contre un rétrovirus peut laisser les personnes vaccinées plus sujettes à la mort ou à une maladie grave si elles contractent ultérieurement une souche vivante mutée du même virus.

La valeur des actions de Moderna est passée d’environ 48 $ à 55 $ du jour au lendemain le 7 mai, suggérant un délit d’initié un jour avant l’annonce. Il est passé à 59 dollars au cours des deux jours suivants, mais a commencé à montrer des signes de vacillement après l’annonce du président.

Si le président s’oppose finalement au régime de vaccination obligatoire, la valeur des actions de Moderna pourrait tomber à une évaluation antérieure au 7 mai. Bill Gates a passé des semaines à la télévision à insister sur le fait qu’un tel vaccin serait obligatoire, malgré son manque d’éducation formelle en médecine, en épidémiologie ou en virologie. Bill Gates a investi considérablement dans Moderna Inc., ainsi que dans d’autres grandes sociétés productrices de vaccins, sous la rubrique «philanthropie».

Les paroles inspirantes du président sont venues alors que les États-Unis d’Amérique ont enregistré leur taux de chômage le plus élevé depuis la Grande Dépression. Dans le même temps, un deuxième membre du personnel administratif s’est révélé positif, et le nombre officiel de décès par coronavirus aux États-Unis d’Amérique est déclaré par les responsables du CDC à plus de 76 000.

Cependant, de nombreux médecins et membres du personnel hospitalier se sont manifestés franchement pour révéler que de nombreuses administrations hospitalières avaient exercé des pressions sur le personnel et les médecins traitants pour qu’ils comptabilisent les décès comme covid-19, même en présence d’une comorbidité et, en fait, la cause principale. Dans des versions plutôt morbides de ces comptes, au moins une infirmière a déclaré que les hôpitaux étaient engagés dans des niveaux criminels de mauvaise gestion de la santé qui causaient des décès en plus de ceux qui se produiraient autrement à la suite d’une infection par Covid-19.

Pire que les 76 000 morts présumés sont les chiffres réels du chômage. Il est entendu dans la communauté d’experts que chaque pour cent d’augmentation du chômage aux États-Unis d’Amérique provoque indirectement quelque 37 000 décès. Celles-ci sont dues à un large éventail de problèmes liés à la santé mentale et physique, ainsi qu’à la nutrition et à l’itinérance. L’augmentation du taux de chômage due au modèle projeté de la contagion de la covid-19 a atteint environ 30%. Cela représentait quelque chose près d’une augmentation de 900% du chômage et, selon le modèle du nombre de victimes, entraînerait indirectement plus de 1,1 million de décès.

En tant que tel, Trump a poussé contre ceux des gouvernements locaux et de la communauté des experts de la santé pour voir le problème sous cet angle: faire démarrer l’économie et travailler à nouveau contre les 1,1 million de décès qui pourraient autrement être causés par le chômage.

«Cela va disparaître sans vaccin. Cela va disparaître et nous ne le reverrons pas de nouveau», a déclaré Trump en admettant,« vous pourriez avoir des poussées».

Joaquin Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN

Coronavirus Covid-19 Bill Gates implants de vaccin à puce électronique pour lutter contre le coronavirus

#stayhome #coronavirus #coronavirusnews #newstoday #news #newslive #breakingnews #coronavirusoutbreak #covid_19 #covid19 #janatacurfew #narendramodi #indiacoronavirus

coronavirus covid-19 Bill Gates Microchip Vaccine Implants pour lutter contre le coronavirus

Bien que ceux infectés par le #coronavirus puissent être asymptomatiques, beaucoup développent des symptômes pseudo-grippaux, notamment la fièvre, la toux et l’essoufflement. Moins fréquemment, des symptômes respiratoires supérieurs tels que des éternuements, un écoulement nasal ou des maux de gorge peuvent être observés. Les symptômes gastro-intestinaux tels que #nausées, vomissements et #diarrhées sont observés dans une minorité de cas, et certains des premiers cas en #Chine présentaient uniquement des symptômes cardiaques, comme une oppression thoracique et des palpitations. Dans certains cas, la #maladie peut évoluer vers une #pneumonie, une défaillance de plusieurs organes et #la mort. Comme c’est souvent le cas avec les #infections, il y a un délai entre le moment où une personne est infectée par le #virus et le moment où elle développe des symptômes, connue sous le nom de période d’incubation. La période d’incubation de COVID-19 (#covid19) est généralement de cinq à six jours mais peut aller de deux à quatorze jours.

Parce qu’un #vaccin contre le SRAS-CoV-2 ne devrait pas être disponible avant 2021 au plus tôt, un élément clé de la gestion du COVID-19 #pandémique.

#coronavirususa, coronavirus, actualités, actualités coronavirus, actualités en direct, covid-19, covid-19 aux états-unis, guérison du virus covid-19, virus covid-19 italie, coronavirus inde, symptômes de coronavirus, dernières nouvelles du coronavirus, mises à jour du coronavirus, covid -19 mises à jour, dernières nouvelles, coronavirus uk, coronavirus song, coronavirus china, coronavirus australia

coronavirus asmr, dernières nouvelles mises à jour, corona, mise à jour corona, coronavirus dernières nouvelles, dernières nouvelles.