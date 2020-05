L’économie de l’UE devrait se contracter d’au moins 7,5% en raison du verrouillage de la pire crise depuis la Grande Dépression

BRUXELLES – Le verrouillage plongera la majeure partie de l’Europe dans sa pire récession depuis les années 1930, selon une sombre prévision publiée par la Commission européenne. Bruxelles a dû abandonner tout espoir de croissance à la fois pour l’UE et la zone euro en 2020, car les économies devraient se contracter d’au moins 7,5 et 7,75% respectivement, selon les prévisions économiques de printemps de cette année publiées mercredi, selon RT.

Cette baisse devrait être la pire jamais enregistrée dans la zone euro. Par rapport aux estimations précédentes, les projections de croissance ont été révisées à la baisse d’environ neuf points de pourcentage.

« L’Europe connaît un choc économique sans précédent depuis la Grande Dépression », a déclaré le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni.

Alors que l’UE s’attend à ce que la profonde récession soit suivie d’une croissance de plus de six pour cent, il est peu probable que les pertes infligées par le virus soient compensées jusqu’à la fin de 2021. Le rapport signale que la reprise sera «inégale», comme le verrouillage les mesures visant à stopper la propagation du COVID-19 ne seront pas levées simultanément par tous les membres du bloc.

« Alors que les retombées immédiates seront beaucoup plus graves pour l’économie mondiale que la crise financière, l’ampleur de l’impact dépendra de l’évolution de la pandémie, de notre capacité à redémarrer en toute sécurité l’activité économique et à rebondir par la suite », a déclaré le vice-président de l’UE pour Affaires économiques Valdis Dombrovskis a déclaré dans un communiqué.

La Commission européenne a noté que les chiffres pourraient changer pour le pire si la pandémie dure plus longtemps, empêchant la réouverture des entreprises et des voyages. Le marasme économique pourrait être «beaucoup plus important» que ce qui était supposé dans le scénario de référence des dernières prévisions. Certains membres de l’UE, y compris des poids lourds de l’économie, ont déjà fait leurs propres prévisions sombres à la suite de l’épidémie de COVID-19.

La plus grande économie de l’UE, l’Allemagne, a annoncé qu’elle pourrait enregistrer la pire plongée économique de l’après-guerre, car son produit intérieur brut (PIB) pourrait baisser de plus de 6%. La France s’attend à presque le même ralentissement que l’Allemagne, tandis que l’Espagne prévoit que son économie se contractera de 9,2% cette année.

Drago Bosnic

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN