Nanotechnologie – Coronavirus – Armes biologiques – Activation par 5G – Génocide Physique – Mauvaise I.A.

Les nanoparticules peuvent être activées par des micro-ondes 5G dans le corps humain, afin que quelqu’un puisse les influencer, les contrôler, changer notre champ d’information, notre champ quantique ou notre ADN. C’est ce qu’on appelle le «Neural Mesh» ou le réseau NanoCore. Toutes les données sont collectées et des algorithmes sont utilisés sur celles-ci – I.A. abusé. L’activation des nanoparticules peut se faire via des stations au sol 5G ou via des satellites.

WUHAN – Chine – 5G – Coronavirus

WUHAN, 13 février 2019 (Xinhua) – Les opérateurs de télécommunications et d’autoroutes de Chine ont convenu de lancer le premier projet d’autoroute intelligente basé sur la 5G dans le centre de la province du Hebei. Selon l’agence, la succursale de Hubei de China Mobile prévoit d’implanter des stations de base 5G sur les tronçons d’autoroute de la province pour effectuer des tests sur les stations de péage intelligentes. L’autoroute express intelligente basée sur la 5G permettrait de recueillir des informations sur le trafic en temps réel et de faire des prévisions basées sur les mégadonnées, selon l’opérateur du réseau. Trente et une stations de base 5G ont été construites à Wuhan, capitale du Hubei, jusqu’à la fin de 2018. China Mobile prévoit de dépenser un milliard de yuans (147 millions de dollars des EUA) cette année pour construire 2 000 autres stations dans la province.

CORONAVIRUS a été financé et breveté par Wellcome Trust (Royaume-Uni, faux vendu à GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, DEFRA (Royaume-Uni), Organisation mondiale de la Santé, Commission européenne (UE) via THE PINBRIGHT INSTUTUTE (Royaume-Uni)

CORONAVIRUS. Assigné: THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Grande-Bretagne), financé par Wellcome Trust, DARPA, Fondation Bill & Melinda Gates, UE. Office américain des brevets.

Coronavirus et al, cessionnaire de brevets pour Pat. Nos 10 507 237; 10.294.277; 10.202.578; 10.130.701; 9.969.777; 9.457.075; 9.243.230; 9.145.548; 8.828.407; 8.501.466; 8.455.201. Office des EUA des brevets.

Mettre en danger l’humanité avec l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle, de la complicité et de l’aide au génocide physique en Chine en transférant la technologie de l’IA, en s’engageant dans le génocide culturel de l’humanité et en contrôlant et en programmant la race humaine par l’ingénierie sociale via le codage de l’IA et la manipulation biométrique algorithmique de l’IA

Quand nous arrêtons les stations de base 5G et les satellites 5G?

L’initiative de la ceinture et de la route

La Belt and Road Initiative (BRI, ou B&R [1]) est une stratégie de développement mondial adoptée par le gouvernement chinois en 2013 impliquant le développement des infrastructures et des investissements dans 152 pays et organisations internationales en Asie, Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amériques. [2][3]

Réseau 5G et NanoCore

Dans la cinquième génération, WWWW (World Wide Wireless Web, Dynamic Ad-hoc Wireless Network (DAWN) se développe. La technologie de réseau de cinquième génération dépend de la nanotechnologie et de tous les réseaux IP. Les réseaux 5G utilisent ce concept IP plat pour le rendre plus facile pour différents RAN pour la mise à niveau vers un seul réseau NanoCore. Les réseaux 5èmes Génération ont une approche pour utiliser la nanotechnologie également comme outil défensif pour les problèmes de sécurité liés à l’adresse IP. Le réseau IP plat est certainement le concept clé pour rendre la 5G acceptable pour tout type les technologies.

Avec le passage aux architectures IP plates, les opérateurs mobiles peuvent:

i) Atténuer les éléments du réseau à faible coût et dépenses. ii) Conformément aux applications émergentes, la fourniture du service doit être partiellement découplée. iii) Minimiser la latence du système et activer les applications avec une tolérance plus faible pour les retards;

iv) Devrait être une plus grande flexibilité dans la planification et le déploiement du réseau. v) Développer un réseau central flexible qui peut servir de base à l’innovation de service sur les réseaux d’accès IP mobiles et génériques vi) Créer une plate-forme qui permettra aux opérateurs mobiles à large bande d’être compétitifs, d’un point de vue prix / performance, avec les réseaux câblés.

La 5G comprend les dernières technologies telles que la SDR, la radio cognitive, le cloud computing, les nanotechnologies basées sur toutes les plateformes IP à haut débit. En utilisant la nanotechnologie, les téléphones mobiles devraient agir comme des capteurs intelligents qui ont diverses applications dans de nombreuses industries ou dans l’armée.

Nano Dots

Les nano points ont le nombre de boules discrètes qui sont faites de cent atomes de nickel. Il permet de conserver un seul bit de données 1 ou 0. Nanodot est implémenté à la fois sur Nano Equipment ainsi que sur Nano Core.

Virus – verrouillage – Pas d’argent liquide – Installez 5G – RFID – Vaccination – ID2020

L’ère du Nouvel Ordre Mondial, la puce RFID ou ID2020 est un plan diabolique.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PUCE NWO-RFID SUIVENT:

Avec la puce RFID, vous pouvez acheter ou vendre. Vous pouvez connecter la puce RFID à divers appareils électroniques Avec la puce RFID et l’appareil électronique approprié, vous aurez accès à votre compte bancaire. Sur la puce RFID se trouvent toutes vos données vitales. Sur la puce RFID se trouve votre portefeuille virtuel. (Dans le NWO, il y a une monnaie virtuelle One World) Sur la puce RFID est votre identification personnelle. Sur la puce RFID se trouve votre permis de conduire.

Vous pouvez utiliser la puce RFID pour interagir avec votre smartphone et diverses applications. Vous pouvez utiliser la puce RFID pour déverrouiller les portes. Sur la puce RFID sera stockée toutes les données nécessaires à votre médecin et à l’hôpital.

La puce RFID a un GPS intégré et sera utilisée pour suivre votre emplacement et vos activités.

La puce RFID peut tout savoir sur votre état de santé et votre humeur.

La puce RFID peut influencer votre état de santé et votre humeur.

La puce RFID peut vous rendre aveugle à distance, vous ne verrez donc rien.

La puce RFID peut vous rendre sourd à distance afin que vous n’entendiez rien.

La puce RFID peut à distance vous rendre stupide, donc vous ne parlerez de rien.

La puce RFID peut surveiller ou enregistrer à distance tout ce que vous voyez.

La puce RFID peut surveiller ou enregistrer à distance tout ce que vous entendez.

La puce RFID peut surveiller ou enregistrer à distance tout ce dont vous parlez.

La puce RFID peut effacer ou manipuler vos souvenirs à distance.

La puce RFID peut mettre à distance dans votre cerveau de faux souvenirs.

La puce RFID peut vous faire ressentir à distance une douleur sur une partie sélectionnée du corps.

La puce RFID peut surveiller à distance si vous avez faim ou soif.

La puce RFID peut surveiller à distance si vous voulez aller aux toilettes.

La puce RFID peut influencer à distance votre comportement, vos sentiments et vos décisions.

La puce RFID peut envoyer secrètement toutes les données vous concernant à One World Government.

La puce RFID peut surveiller absolument tout ce qui vous concerne et la zone autour de vous.

La puce RFID peut à distance vous faire souffrir.

La puce RFID peut vous tuer à distance.

Vaccins – 5G – RFID – Transpondeur – Tag – Champ électromagnétique – Numérisation de personnes – ID2020 – Données – Puissance – Stop5G –5G: un grand risque pour la santé de l’UE, des États-Unis et du monde! Des preuves convaincantes pour huit types distincts de grands dommages causés par les expositions aux champs électromagnétiques (CEM) et le mécanisme qui les provoque

RFID et 5G

Pour cela, un puissant réseau 5G est nécessaire pour gérer autant de données à haute vitesse. Pour cela, il faut un puissant réseau de sondes spatiales pour gérer autant de données à haute vitesse. Cette chose est une percée dans la surveillance de masse des personnes. Il s’agit d’une percée dans le contrôle mental de masse des gens. Cela peut être une percée dans la manipulation de masse des gens.

RFID passif – RFID actif – GPS

Le GPS (qui signifie Global Positioning System) utilise un processeur de signal pour recevoir des signaux satellites de faible puissance et calculer le positionnement. Il peut ensuite transmettre ces informations via un réseau cellulaire ou un système à longue portée comme Symphony Link.

La RFID passive (identification par radiofréquence) utilise un lecteur qui transmet un signal RF basse fréquence très puissant à un autocollant RFID. Cet autocollant est fait uniquement de métal et de silicone (pensez aux autocollants que vous avez vus dans les livres de bibliothèque) et n’a pas de batterie. Les électrons dans l’autocollant RFID deviennent excités et commencent à s’écouler du signal, provoquant le réveil de la puce et la transmission au lecteur à une fréquence beaucoup plus élevée.

La RFID active n’obtient pas la puissance dont elle a besoin pour transmettre à partir d’un excitateur mais plutôt à partir d’une batterie. (Par conséquent, «actif».) L’étiquette contient généralement une puce Bluetooth et une seule antenne. Toutes les deux millisecondes, la balise transmet son identité à un lecteur.

Bandes radio larges 5G – DARPA – Armes à énergie dirigée – Lasers et micro-ondes. – Projet BlueBeam – Armes à énergie dirigée, Hologrammes dans le ciel, Satellites 5G, LRAD – Medusa

