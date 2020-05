NIAID de Fauci a financé le Laboratoire de Wuhan pour la recherche du Coronavirus de la Chauve-souris

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Dr Anthony Fauci (NIAID) a en fait financé une étude sur le coronavirus de la chauve-souris, un projet qui comprenait des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire chinois au centre de la controverse sur leurs recherches sur les chauves-souris. Cette étude a confirmé en 2018 que les humains sont morts du coronavirus.

Voici un extrait de l’entrée du site Web du NIAID du 4 avril 2018 intitulée «Un nouveau coronavirus émerge des chauves-souris en Chine, dévaste les jeunes porcs»: «Un coronavirus nouvellement identifié qui a tué près de 25 000 porcelets en 2016-2017 en Chine a émergé de chauves-souris en fer à cheval près de l’origine du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), apparu en 2002 chez la même espèce de chauve-souris. Le nouveau virus est appelé coronavirus du syndrome de diarrhée aiguë porcine (SADS-CoV). Il ne semble pas infecter les personnes, contrairement au SRAS-CoV qui a infecté plus de 8 000 personnes et tué 774. Aucun cas de SRAS-CoV n’a été identifié depuis 2004. Les enquêteurs de l’étude ont identifié le SADS-CoV dans quatre élevages de porcs dans la province chinoise du Guangdong. Le travail était une collaboration entre des scientifiques de EcoHealth Alliance, Duke-NUS Medical School, Wuhan Institute of Virology et d’autres organisations, et a été financé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health. La recherche est publiée dans la revue Nature. Les chercheurs disent que la découverte est un rappel important qu’identifier de nouveaux virus chez les animaux et déterminer rapidement leur potentiel d’infecter les gens est un moyen clé pour réduire les menaces pour la santé mondiale. «

Patrick Howley

Traduction : MIRASTNEWS

Source : National File