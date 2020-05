Zoom Afrique du 10 mai 2020 – COVID-19 en RDC : Israël tue les congolais!

L’actualité en Afrique : Niger : l’état d’urgence prorogé de trois mois dans le département de Filingué Ouganda : une coupure de courant nationale d’origine inconnue Afrique du Sud : évaluation et R4AWM installent un conteneur pour valoriser les déchets à Grandwest

Au Ghana, le gouvernement vient d’ordonner à la société locale Springfield E&P, mais surtout au producteur italien ENI d’entamer immédiatement des pourparlers sur l’utilisation des champs pétroliers Afina et Sankofa, récemment découverts au large. L’unitisation est l’exploitation conjointe et coordonnée d’un réservoir identique de pétrole et/ou de gaz par différents propriétaires d’où les champs puisent leurs fluides. C’est le meilleur mécanisme pour assurer la récupération maximale de pétrole et de gaz de manière efficace et empêcher un forage compétitif qui pourrait endommager le réservoir et pomper indéfiniment les richesses du Ghana par les Occidentaux qui ont ce genre de fâcheuse habitude en Afrique. Les deux compagnies ont reçu cette directive sur la base de preuves techniques montrant que le réservoir chevauche les deux blocs. Mais on croit savoir que l’avertissement à la société ghanéenne est plutôt pour tempérer l’effet de celui lancé à l’ENI. En tout cas, les deux parties ont 120 jours pour mener à bien les négociations, faute de quoi le ministère de l’Énergie évoquera la loi pour définir les conditions de l’unitisation. L’ENI,est d’ailleurs largement présent déjà en production, ne soit pas achevée et surtout que l’État ghanéen y impose une si grosse restriction. Alors, la réaction ? L’UE vient d’épingler le Ghana pour blanchiment d’argent La Commission de l’Union européenne (UE) a mis à jour la semaine dernière ses données sur des pays qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et a adjoint à sa liste noire 12 nouveaux pays. Le Ghana est l’un des quatre pays africains à figurer sur cette liste. Les 3 autres pays africains épinglés dans cette affaire d’argent sale étant tous des récalcitrants à savoir le Botswana, l’île Maurice et le Zimbabwe. Pas si très bientôt le mouvement indépendantiste du Togolande se fait encore parler de lui, question de faire comprendre au Ghana que son pétrole n’est pas totalement à lui. Début mars, un drapeau du mouvement indépendantiste du Western Togoland a été momentanément hissé dans la matinée à Ho devant les locaux du Conseil régional de coordination de la région de la Volta, là où le ministre régional résidant exerce ses fonctions….

RDC EN DANGER MAKAMBU YA VACCIN EBANDI 500 FRANC NA SAC YA LOSO OZWI VACCIN (un vaccin pour 500 francs et un sac de riz et on meurt)

Nouveau crime occidental contre le peuple africain : une société israélienne qui dit disposer d’un « remède » à la Covid-19, teste ce médicament au Congo…

Nouvelle bio-Kamikaze contre le peuple africain…

Luc Michel, géopoliticien revient sur ce scandale

Source : Press TV