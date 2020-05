© Foto : Twitter/ A/J REMIGIO CEBALLOS

Dans la nuit du 10 mai, des membres des Forces armées nationales bolivariennes (FANB) ont capturé le neveu du général Cliver Alcala Cordones, ainsi que sept autres suspects présumés impliqués dans l’incursion sur les côtes du Venezuela, dans la région de Petaquirito, paroisse de Carayaca. , État de La Guaira.

Auparavant, le général vénézuélien à la retraite, Clíver Alcala Cordones, a avoué à une chaîne colombienne qu’il était impliqué dans un plan visant à mettre fin au gouvernement du président du Venezuela, Nicolas Maduro.

La FANB a rendu compte, via son compte Twitter, de la capture des huit « mercenaires terroristes ». Parmi eux se trouve le neveu du général à la retraite et une femme non identifiée auparavant.

La tentative de raid a eu lieu le 3 mai, lorsqu’un groupe d’hommes armés a tenté d’entrer au Venezuela à bord de vedettes rapides. Cependant, ils ont été arrêtés et capturés par l’armée vénézuélienne.

Jusqu’à présent, plus de 30 personnes liées à ce fait ont été privées de liberté. Parmi les détenus figurent deux Américains, que Caracas accuse d’avoir des liens avec le gouvernement colombien, l’administration Trump et l’opposant Juan Guaido.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News