A2/AD vénézuélien: USA, incapables de le démonter….

Le fiasco du duo CIA-Pentagone qui a tenté par mercenaires Silvercorps interposé d’enlever Maduro, de détruire A2/AD et l’armée de l’air vénézuélienne et de ramener Guaido au pouvoir n’en finit pas de se faire parler de lui. Puisque le fiasco est de taille! Selon une dernière information les drones russes y auraient joué un rôle de taille en transmettant des données sensibles à l’armée vénézuélienne bien avant que le commando US passe a l’acte et tombe dans le piège vénézuélien.

Pour une Amérique qui se dit invulnérable en termes de capacités de satellite et de radar et qui travaille depuis trois ans à un renversement du « régime Maduro », ce fiasco dépasse le simple niveau opérationnel. En aidant l’armée vénézuélienne la Russie a prouvé que sa présence militaire au Venezuela est bien plus que quelques Soukhoï ou des batteries de missiles antimissile S-400…C’est au niveau de A2/AD vénézuélien que la Russie est impliquée. Et ce pour le grand malheur des Américains. L’interception des bateaux des mercenaires quelques jours après l’échec de la première tentative d’infiltration navale US/Colombie prouve d’ailleurs que le rempart anti-US créée par le Venezuela et alliés s’étend au ciel et à la mer.

Ainsi, des soldats russes aurait envoyé des drones au-dessus du Venezuela dans le cadre d’une opération de ratissage des membres d’un groupe de terroristes ayant mené une « incursion » ratée dans ce pays de l’Amérique du Sud, cette semaine, ont rapporté vendredi les médias locaux.

Au moins huit membres des forces spéciales russes « ont utilisé des avions sans pilote pour mener des opérations de patrouille et de recherche aérienne » près de Carayaca, une ville côtière au nord de Caracas, selon un article paru dans le journal local El Nacional. Un avion a ainsi atterri jeudi dernier à l’aéroport international de Caracas et il devrait se joindre à la mission de recherche, a-t-on appris de la même source.

Toujours dans ce même cadre, l’armée vénézuélienne a déclaré avoir saisi trois navires de guerre colombiens abandonnés, qui ont été retrouvés samedi par les troupes vénézuéliennes lors d’une patrouille sur l’Orénoque, plusieurs jours après la tentative d’invasion ratée US/Colombie. Les navires colombiens étaient équipés de mitrailleuses et de munitions mais n’avaient pas d’équipage, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, ajoutant qu’ils avaient été découverts dans le cadre d’une opération nationale visant à garantir « la liberté et la souveraineté » du Venezuela. Le Venezuela a d’ailleurs l’intention d’envoyer au tribunal de La Haye des documents sur la tentative d’invasion par voie maritime dans le pays, les rapports correspondants seront rédigés par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères », a annoncé le président Maduro. Une chose est sûre : le raté US/Colombie a levé un coin de voile sur les dimensions du système de protection dont bénéficie l’armée vénézuélienne auprès de ses alliés.

Les aides de Guaido démissionnent après avoir fait face à des accusations d’invasion ratée du Venezuela – Rapports

MOSCOU – Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a accepté la démission de deux de ses collaborateurs qui sont actuellement recherchés par Caracas, accusés d’une incursion armée bâclée dans le pays pour renverser le président Nicolas Maduro, a rapporté lundi l’agence de presse espagnole EFE, citant Bureau de Guaido.

Cela survient après que le ministre vénézuélien des Communications, Jorge Rodriguez, a dévoilé la semaine dernière un contrat de 41 pages d’une valeur de 213 millions de dollars entre l’opposition vénézuélienne et la société militaire privée Silvercorp USA pour « capturer / détenir / enlever » Maduro. On pense que le document porte la signature de Guaido lui-même; Sergio Vergara, membre du parlement contrôlé par l’opposition; et le consultant politique basé à Miami, Juan Jose Rendon.

Vergara et Rendon ont maintenant démissionné de leurs fonctions d’aides du chef de l’opposition.

Le 3 mai, les autorités vénézuéliennes ont annoncé qu’elles avaient sabordé une tentative de militants d’infiltrer le pays depuis la Colombie à bord de bateaux rapides pour capturer Maduro. Huit suspects ont été tués et plusieurs capturés dans la contre-opération, dont deux ressortissants états-uniens. Maduro les a identifiés comme étant les gardes de sécurité du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump.

Washington et Bogota ont démenti les allégations d’implication dans ces événements, le ministère colombien des Affaires étrangères affirmant dans un communiqué que le gouvernement vénézuélien tentait simplement de détourner l’attention de la « crise interne » dans le pays.

La crise politique au Venezuela s’est aggravée après qu’en janvier 2019, le chef de l’opposition soutenu par les États-Unis d’Amérique, Juan Guaido, s’est autoproclamé illégalement président par intérim du pays. Maduro, dont la présidence a été soutenue par la Russie et la Chine, entre autres, a dénoncé Guaido comme « une marionnette des Etats-Unis d’Amérique », essayant d’organiser un coup d’État au Venezuela et de saisir les avoirs souverains du pays.

