Bio-guerre à l’aide de vaccins

Pourquoi l’Italie a été si durement touchée par le coronavirus?

BATTLE FOR WORLD | 8 mai 2020: Animateur: Ma prochaine question concerne l’Italie. Je veux savoir pourquoi l’Italie a été si durement touchée? – Dr. Judy Mikowits, PhD: l’Italie a une population très âgée; ils sont très malades avec des troubles inflammatoires. Ils ont obtenu au début de 2019 une nouvelle forme de vaccin contre la grippe non testée qui avait quatre souches différentes de grippe, dont le H1N1 hautement pathogène.

Ce vaccin a été cultivé dans une «lignée cellulaire», une lignée cellulaire de chien. Les chiens ont beaucoup de virus corona et c’est pourquoi ils ne font pas de tests là-bas.

Ebola en Afrique

Dr Mikowits: En 1999, je travaillais à Fort Detrick à l’USAMRIID (US Army Medical Research Institute) et mon travail consistait à enseigner à Ebola comment infecter les cellules humaines « sans les tuer ». *Ebola ne pouvait pas infecter les cellules humaines jusqu’à ce que nous l’avons pris dans les laboratoires et leur a enseigné. …

(Battle For World: *En 1976, le taux de mortalité pour Ebola était très élevé et les techniciens sont donc retournés au laboratoire pour affiner le virus afin de prolonger l’infection.)

(Dans la révolution silencieuse de la vérité, édition de compilation, volume 2, le livre PDF gratuit: Téléchargez et lisez, sur une cabale opérant à l’intérieur des États-Unis d’Amérique comme des mafieux-voyous, page 616. Les femmes atteintes de XMRV ont donné naissance à des enfants qui ont ensuite été diagnostiqués avec autisme, page 616. Les rétrovirus d’animaux morts peuvent survivre dans des lignées cellulaires contaminant en permanence des vaccins, page 617. Wuhan – l’impulsion qui a poussé la recherche des États-Unis d’Amérique, en raison d’activités illégales interdites par la loi des Etats-Unis d’Amérique, page 617. Anthony Fauci est le problème, page 618. L’approvisionnement en sang était fortement contaminé par les vaccins, page 619. Wuhan Institute of Virology – Les États-Unis d’Amérique ont donné de l’argent pour rechercher le «gain de fonction» du coronavirus avec les chauves-souris, page 620. Appelant tout COVID-19, s’assurer qu’ils [Bill Gates et le Dr Anthony Fauci] vaccinent tout le monde et le but ultime est de tuer un pourcentage élevé de la population, page 620. Le coronavirus provenait directement de Fort Detrick – Anthony Fauci l’a financé, page 620. Ces hommes ont commis des crimes contre l’humanité, page 620. L’autisme est causé par des dommages génétiques dus au vaccin, page 621. Ces aristocrates mettent en œuvre un génocide pour abattre la population, page 621. Ils vont provoquer une pandémie en utilisant… le vaccin pour propager rapidement l’infection grippale, page 622. Un projet spécial, une recherche d’armes biologiques, imaginez un virus, page 623. Le carburant par les médias, la peur et la panique se propagent rapidement, page 623. Par ou après l’élection, bas et voici, un miracle [un médicament pour guérir le virus], page 623. Notre société pharmaceutique [c.-à-d. aux États-Unis d’Amérique] est contrôlée par certains membres du parti, page 623. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page. Livre gratuit, format PDF – Liens: Résumé du livre | et télécharger le livre du volume 2)

https://banned.video/watch?id=5eb3062575314400169f3e6c

https://infowarsmedia.com/js/player.js

FIN

Le contexte de la pandémie corona et l’origine réelle – comment tout a commencé

Battle For World | 9 mai 2020 (mis à jour le 11 mai): Selon des informations en provenance de Suisse, la pandémie du virus corona, l’intrigue, a commencé à se former dans les années 1970 lorsqu’un Américain s’est rendu en Chine et a rencontré le président Mao Zedong du Comité central de le Parti communiste chinois. Articles de référence: lien-1 et lien-2.

Les deux hommes se sont mis d’accord sur une alliance pour coopérer à la recherche secrète d’armes biologiques utilisant un virus. Après la mort du président du parti, les recherches se sont poursuivies en secret à l’insu du gouvernement chinois actuel.

L’homme des Etats-Unis d’Amérique a initié le complot en raison de sa haine pour le pays des États-Unis d’Amérique. Et la raison pour laquelle le président chinois a accepté le complot était parce qu’il méprisait les États-Unis d’Amérique – et la conjecture quant à la raison était à cause de ce que les États-Unis d’Amérique ont fait à son pays.

L’alliance des Etats-Unis d’Amérique avec le président chinois de l’époque, le canal de retour créé n’a pas été affecté après son départ du pouvoir et a continué à être utilisé par de nouveaux responsables qui sont entrés au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Et à ce stade, l’intrigue commence à s’intensifier pour atteindre son objectif.

Certains sont d’avis que les fondements de l’arme biologique du virus contre l’homme ont commencé avec diverses formes de vaccins, l’hépatite (A et B), la grippe, etc., qui sont de faux vaccins thérapeutiques. Ces vaccins ont été délibérément contaminés par des rétrovirus (VIH et virus corona) déjà présents dans les lignées cellulaires d’animaux à partir desquelles les vaccins ont été cultivés. Ces rétrovirus influencent le système immunitaire humain pour manifester de nouvelles maladies et affaiblissent également le système immunitaire pour une contamination virale rapide.

Ces vaccins étaient de nouveaux traitements sous brevets et les sociétés pharmaceutiques concernées ont gagné des milliards de dollars, en particulier avec le vaccin contre la grippe en cours, contaminé par des coronavirus d’animaux.

Tout cela, la fondation, est mis en place pour éventuellement abattre la population à une date proche.

Le documentaire vidéo sur les véritables motivations des vaccins du Dr Judy Mikovits a été publié sur YouTube et a été visionné plus d’un million de fois avant d’être supprimé. Certains estiment que leurs tactiques de censure violent la liberté d’expression. YouTube a déclaré que la vidéo allait à l’encontre de leurs directives, ainsi que des directives établies par l’Organisation mondiale de la santé et le NIH. Et certains ont partagé l’opinion que la sortie de la vidéo révèle les véritables motivations derrière le Dr Anthony Fauci, Bill Gates et d’autres. La raison de leur poussée incessante pour la vaccination dans le monde entier, que leur campagne humanitaire est avec des intentions sinistres.

(Dans la révolution silencieuse de la vérité, édition de compilation, volume 2, le livre PDF gratuit: Téléchargez et lisez, sur l’idée des États-Unis d’Amérique et de la Chine de développer une arme biologique virale, page 634. Un Américain a proposé des motifs d’expériences secrètes en laboratoire, page 634 Un pacte entre deux fous vengeurs, page 635. Le gouvernement chinois actuel n’est pas responsable de la pandémie, page 636. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page. Livre gratuit, PDF Format – Liens: Résumé du livre | et télécharger le livre du volume 2)

FIN

Elon Musk dit que le coronavirus est un «essai» pour une future pandémie

Battle For World | 9 mai 2020: le PDG de Tesla, Elon Musk, a commenté la pandémie de coronavirus avec Joe Rogan dans un podcast diffusé jeudi 7 mai, disant qu’il pensait que le taux de mortalité par le virus était bien inférieur à ce que rapportent les médias.

Et qu’il trouve choquant que la pandémie de coronavirus fasse tellement parler d’elle dans le monde.

Musk a également déclaré que la pandémie de coronavirus aujourd’hui peut également être considérée comme un essai avant qu’un virus plus mortel ne se propage dans le monde.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Battle For World