Cameroun: US/France, stoppés (Zoom Afrique)

Zoom Afrique du 11 mai 2020

L’actualité en Afrique :

Le Cameroun cherche un nouveau partenaire pour construire la centrale de Limbe (350 MW), jusqu’ici promise à Eranove

La BAD octroie 26 milliards de FCFA pour la construction du pont sur le Logone reliant le Cameroun au Tchad

Des experts médicaux militaires chinois partagent leurs expériences de la lutte contre la COVID-19 avec leurs homologues sud-africains

Les analyses de la rédaction :

Cameroun : assassinat du maire de Mamfe, dans le Sud-Ouest anglophone

Partout dans le monde, les conquistadors occidentaux semblent remettre les compteurs à zéro. En Irak et au Levant, Américains et Cie se démènent pour faire revivre Daech, sans grand succès puisque désormais aussi bien en Syrie qu’en Irak, les forces nationales savent comment s’y prendre. Ainsi en Irak, au bout d’une semaine d’attaques sans relâche, les Américains ont été amenés à faire marche arrière en mettant un frein à leurs actes de sabotage contre la formation d’un cabinet. L’Irak vient de se doter d’un nouveau Premier ministre. Idem en Syrie où Daech a du mal à se remanifester. Plus proche de l’Afrique, à savoir en Libye, c’est toujours le même scénario de 2011 qui se répète à cette différence près que cette fois la France et les USA agissent dans l’ombre des Émirats et de la Turquie. Au Cameroun aussi, l’axe US/France a remis les compteurs à zéro, cherchant à faire renaître la crise fabriquée de toute pièce qu’est la crise anglophone. Ainsi, « le maire RDPC (parti au pouvoir) a été tué dimanche 10 mai près de Buéa. La presse mainstream dit que l’attaque qui a coûté la vie à cet élu a été perpétrée par un groupe de combattants séparatistes ambazoniens »; « “le maire Prisley Ojong”, 35 ans, a été lâchement abattu par des hommes armés dimanche autour de 10 heures ». Il se rendait à ce qu’il croyait être un rendez-vous très important, à la rencontre d’un groupe de séparatistes qui lui ont passé un appel, annonçant leur intention de déposer les armes. Le maire n’a pas vu le piège et s’est empressé de se rendre à son rendez-vous, accompagné de deux militaires et de son chauffeur. C’était une embuscade : « sur le chemin, sa voiture a subi des tirs, dont l’une des balles lui a été fatale. Les autres occupants du véhicule s’en sont sortis avec des blessures. »

Ainsi après avoir échoué une fois, l’axe US/France retente le coup. Rappelons que cet assassinat intervient sur un fond épidémique qui a particulièrement écorné l’image des puissances occidentales en Afrique non seulement parce que les Africains ont vu la vulnérabilité de ces dites puissances en termes de gestion de la crise, mais encore par le fait que la Covid-19 a encore une fois prouvé que les puissances atlantistes ne voient en Afrique qu’un continent « à traire », qu’un « continent cobaye », ne serait-ce que par tous ces vols bourrés de malades qu’ils ont eu le culot d’envoyer en Afrique contaminer les Africains, ou les utiliser pour faire avancer leur ridicule campagne de vaccination. Alors pourquoi ce retour à la case départ pour la crise anglophone ? La réponse est claire : les puissances colonialistes sont en déclin et donc à court d’idées. À qui en revient le mérite ? Aux peuples africains qui ont résisté et qui ont déjà largement gagné la bataille.

-Nouveau crime occidental contre le peuple africain : une société israélienne qui dit disposer d’un « remède » à la Covid-19 teste ce médicament au Congo…

Nouvelle bio-Kamikaze contre le peuple africain…

Luc Michel, géopoliticien, revient sur ce scandale. Voici la deuxième partie de son analyse.

Source : Press TV Français

Journal du 9 mai 2020