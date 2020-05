Source: Reuters © Aly Song

La Chine annonce de nouvelles exonérations tarifaires pour les importations des Etats-Unis d’Amérique. La liste des catégories de produits comprend les produits médicaux et les ressources minérales. Il comprend un total de 79 produits et devrait entrer en vigueur la semaine prochaine.

Le Trésor chinois a annoncé mardi une nouvelle liste de produits des Etats-Unis d’Amérique à exonérer des tarifs commerciaux. Les nouvelles exemptions ont été annoncées pour entrer en vigueur le 19 mai et expirer le 18 mai 2021.

Les exemptions couvrent un total de 79 produits, y compris des minerais de terres rares, des radars d’avion, des pièces semi-conductrices, des désinfectants médicaux et une gamme de métaux précieux, ainsi que des produits chimiques et pétrochimiques.

Les importateurs en Chine doivent soumettre une demande à l’Administration générale des douanes dans les six mois suivant l’annonce pour obtenir les exemptions appropriées.

La première série d’exemptions a été annoncée en septembre 2019. Il comprend des produits agricoles importants tels que le soja et le porc, ainsi que des produits pétrochimiques.

Vendredi, les négociateurs des deux pays ont tenu leur premier appel téléphonique depuis la conclusion de la « première phase de l’accord commercial » en janvier. En vertu de l’accord, la Chine a convenu d’augmenter ses achats de marchandises américaines à un niveau initial en 2017 de 200 milliards de dollars sur deux ans, avec des achats d’environ 77 milliards de dollars la première année et la deuxième année. à augmenter de 123 milliards de dollars. En retour, les États-Unis d’Amérique ont promis de réduire les droits de douane sur les produits chinois d’une valeur de 120 milliards de dollars de 15 à 7,5%.

Lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a souligné que les deux nations souhaitaient mettre en œuvre l’accord avec égalité et respect mutuel. L’accord est bénéfique pour les deux parties, ainsi que pour le reste du monde.

Le commerce bilatéral entre les États-Unis d’Amérique et la Chine s’est effondré au cours des quatre premiers mois de l’année, les chaînes d’approvisionnement des deux côtés ayant été gravement perturbées par les blocages du coronavirus. Les données douanières montrent que les importations chinoises de marchandises des Etats-Unis d’Amérique ont chuté de 11,1% en avril et de 85,5% sans précédent en mars. Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a menacé de conclure l’accord si la Chine ne respectait pas ses engagements d’achat.

La crise du COVID-19 a encore aggravé la relation déjà tendue entre les deux plus grandes économies du monde. Washington a accusé le gouvernement chinois de « dissimuler » la première épidémie du virus corona en décembre et d’entraver les efforts occidentaux pour enquêter sur l’origine du virus. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a affirmé que Washington avait « des preuves significatives » que le virus corona provenait d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan. Pékin a qualifié les affirmations de Washington d' »allégations non fondées ».

En savoir plus – Malgré la crise de Corona: les exportations chinoises augmenteront à nouveau en avril – mais les importations diminueront

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT