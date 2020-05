Laboratoires d’armes biologiques

Retour d’une souche mortelle de coronavirus avant la fin de la décennie

Battle For World | 23 avril 2020: Les médias rapportent que des experts avertissent que le coronavirus COVID-19 pourrait revenir dans quelques mois, mais quelque chose de plus dévastateur attend l’humanité.

Si le drame du coronavirus était un exercice secret pour préparer la population du monde au moment où le véritable virus-peste s’est annoncé, ils doivent tenir compte de l’avertissement et préparer sérieusement l’avenir. Le calendrier du retour d’un autre virus, un fléau mortel en effet, le plus inquiétant et le plus catastrophique se produira avant la fin de cette décennie 2020.

Comme avec l’arrivée du coronavirus où de nombreux pays n’étaient pas préparés, en particulier les premiers pays du monde, et en particulier les États-Unis d’Amérique, la même chose se reproduira lorsque la peste mortelle en attente arrivera, car le capitalisme à but lucratif ne fait pas du bien-être des personnes une priorité, parce qu’il n’y a pratiquement aucun profit à faire, surtout quand il y a des taux de mortalité élevés dans la population, parce que le consumérisme pour les soins de santé, les aliments et bien d’autres choses diminue. Et selon Fast Company, les milliardaires des Etats-Unis d’Amérique se sont enrichis de 280 milliards de dollars depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Wall Street Journal (WSJ) est également intervenu, affirmant que les plus grandes banques des États-Unis d’Amérique se sont agrandies. Alors que les meilleurs économistes dans un article publié dans le WSJ, a déclaré que la réponse au coronavirus des Etats-Unis d’Amérique était comme celle d’un pays du «tiers monde».

Seuls les pays qui planifient actuellement cette éventualité auront une chance de survivre, et seuls deux pays se préparent à cette éventualité et les États-Unis d’Amérique ne font pas partie d’eux.

Il se passera également beaucoup de choses à cette époque, et le plus important est l’effondrement de l’économie mondiale. Il n’y aura aucune garantie en place pour cet événement en attente pour la plupart des régions du monde accroché au dollar.

Le ministère chinois des Affaires étrangères souligne les risques posés par les laboratoires biologiques des Etats-Unis d’Amérique dans l’ancienne Union soviétique

Battle For World | 3 mai 2020: Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a soutenu mercredi 28 avril la position officielle de la Russie concernant l’existence de laboratoires de biologie des Etats-Unis d’Amérique sur le territoire de certaines anciennes républiques soviétiques d’Europe de l’Est.

«Nous avons pris note de la déclaration faite par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères [Maria Zakharova sur cette question]. Les États-Unis d’Amérique ont créé de nombreux laboratoires sur le territoire de l’ancienne Union soviétique, ce qui suscite de graves inquiétudes publiques dans les pays voisins concernés», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d’un point de presse. Et que «le public local a insisté pour que ces installations soient fermées. Nous espérons que la partie états-unienne fera preuve d’une attitude responsable, tiendra compte des préoccupations officielles de la communauté mondiale et prendra de véritables mesures pour éliminer ces craintes.»

Une épidémie de coronavirus pourrait avoir commencé en septembre, selon des scientifiques britanniques

Battle For World | 19 avril 2020: Rompre les recherches de l’Université de Cambridge avec une équipe de scientifiques internationaux étudiant les mutations du virus corona où ils ont pu cartographier son chemin et déterminer son AGE.

Il a été constaté que le virus aux États-Unis d’Amérique est plus ancien que le virus de Wuhan et que le virus de Wuhan est plus ancien que le virus européen. Cela suggère que la voie de transmission était des États-Unis d’Amérique, vers l’Asie, puis vers l’Europe.

«L’équipe de Cambridge a récemment fait la une des journaux internationaux avec un article sur l’histoire évolutive du virus. Publié dans PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ce mois-ci (avril), il a révélé que la plupart des souches échantillonnées aux États-Unis d’Amérique et en Australie étaient génétiquement plus proches d’un virus de la chauve-souris que les souches répandues chez les patients de toute l’Asie de l’Est, et le principal type européen du virus était un descendant de la variante est-asiatique.… L’étude de Cambridge a également soulevé de nouvelles questions. La première souche isolée et rapportée par des scientifiques chinois était en fait plus jeune que le type d’origine à l’origine de l’épidémie. Pourquoi les États-Unis d’Amérique avaient plus de souches génétiquement plus proches d’un virus de la chauve-souris que Wuhan a suscité des débats animés dans la communauté des chercheurs », a rapporté le South China Morning Post. Et l’équipe de recherche tente toujours de localiser l’emplacement du patient zéro.

«Une explication, selon le généticien de l’Université de Cambridge, Peter Forster, est que la souche d’origine a peut-être d’abord émergé en Chine, mais était plus adaptable à la population et à l’environnement des Etats-Unis d’Amérique», note l’article.

Les États-Unis d’Amérique veulent que le monde se retourne contre la Chine?

Battle For World | 15 avril 2020: Des questions persistent au sujet des laboratoires d’armes biologiques après l’épidémie du coronavirus. Aux États-Unis d’Amérique, le sujet ne cesse de divaguer parmi les têtes parlantes dans les médias et le plus souvent, les doigts pointent vers la Chine. Et beaucoup de reproches semblent aller bien plus loin que ce que les experts sont prêts à admettre.

La Chine est devenue le dernier sac de boxe après que l’État Profond (Deep State) des États-Unis d’Amérique eut fini de dénigrer la Russie avec le faux drame sans escale du dossier Steele afin d’avoir un certain poids sur Trump.

La différence avec le dossier du coronavirus chinois au fur et à mesure que vous avancez dans le dossier on s’aperçoit que le président Trump est aligné, tout comme les démocrates, les républicains et les médias états-uniens, tous contre la Chine.

Le public doit noter que lorsque vous voyez un effort concerté aligné, en particulier lorsque les médias se joignent intensément pour pousser le récit, soyez méfiant et très attentif. Parce que, comme le dit le dialogue dans le film Matrix, «Les codes sont écrits par culbutage. Programmes de piratage de programmes. … Et vous voyez ces programmes [c’est-à-dire, l’optique dans la matrice] là-bas? Ils font des choses qu’ils ne sont pas censés faire.»

L’erreur commise par la Chine a été de tracer une voie indépendante pour devenir un meilleur pays, éventuellement un pays démocratique et épris de paix. Ce programme, les élites qui contrôlent le système financier en Occident ne veulent pas voir se manifester, car si la Chine réussit, d’autres pays vont vouloir la même chose et vouloir travailler avec la Chine, afin que leur pays puisse s’éloigner de l’état qui les placent comme vassaux des États-Unis d’Amérique et alliés. Et ce mouvement va remettre en cause le modèle capitaliste abusif poussé par l’Occident sur d’autres pays. Le plan de l’Occident est donc de pirater le programme d’indépendance de la Chine dans le but de le détruire. Lorsque ce plan sera en marche, le public ne sera pas au courant, car tout le public verra que des événements planifiés sont rapportés sous forme de reportages. Et ces reportages se superposant à d’autres événements pour amplifier la cible sur laquelle nous nous concentrons, en l’occurrence la Chine.

Les États-Unis d’Amérique et leurs alliés occidentaux se préparent à entrer en guerre avec la Chine – et c’est là que tout cela mène. [Qu’est-ce qu’en pensent la Russie et ses alliés ? – MIRASTNEWS].

(Dans Silent Revolution Of Truth, Compilation Edition, Volume 2, le livre PDF gratuit: Téléchargez et lisez, les États-Unis d’Amérique prévoient également de faire la guerre à la Chine, page 517. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page. Livre gratuit, format PDF – Liens: Résumé du livre | et télécharger le livre du volume 2)

L’opposition ukrainienne appelle à enquêter sur les biolaboratoires des Etats-Unis d’Amérique en Ukraine

Battle For World | 16 avril 2020: la plate-forme d’opposition ukrainienne, le parti For Life, exhorte les autorités à enquêter sur les opérations de 15 laboratoires de biologie militaire des Etats-Unis d’Amérique. Parce que depuis leur apparition dans le pays d’Ukraine, il y a eu des épidémies de maladies dangereuses, selon le chef du Conseil politique du parti, Viktor Medvedchuk, et également membre du parlement du même parti Renat Kuzmin, publié sur le site Internet du parti mercredi (15 avril) et rapporté par TASS.

Dans une déclaration cinglante de Medvedchuk, il a déclaré: «Moi, en tant que président du Conseil politique de la plate-forme d’opposition – Pour la vie, et membre du Parlement de notre parti, Renat Kuzmin, je me suis adressé au président ukrainien Vladimir Zelensky, au Premier ministre Denis Shmygal, le ministre de la Santé Maxim Stepanov et le chef du service de sécurité SBU Ivan Bakanov avec une demande de présentation d’informations concernant le fonctionnement de 15 laboratoires de biologie militaire états-uniens en Ukraine. Ces laboratoires mènent des activités illégales qui menacent la vie et la santé des citoyens ukrainiens. Les médias européens en parlent ouvertement.»

Et que «nous exigeons que les autorités rendent publiques les cas de «coopération» illégale entre l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique concernant l’activité des bio-laboratoires états-uniens dans notre pays. Cette «coopération» a commencé sous la présidence de [Viktor] Iouchtchenko, s’est poursuivie sous le président [Pyotr] Porochenko et se poursuit sous les autorités actuelles», indique le message sur leur site Internet.

Un exemple de l’une de ces entités de coopération est le Centre des sciences et des technologies d’Ukraine (STCU), une organisation internationale financée par les autorités des Etats-Unis d’Amérique et dont les employés jouissent de l’immunité diplomatique. «Ce centre participe au financement de projets de création d’armes de destruction massive», rapporte l’article de Medvedchuk et Kuzmin.

Un arrangement similaire, avec des entités états-uniennes créant des laboratoires biologiques, est également signalé dans le pays de Géorgie. Et les Russes sonnent l’alarme que les États-Unis d’Amérique dirigent un laboratoire secret d’armes biologiques en Géorgie, rapporte AP.

Les États-Unis d’Amérique financent un laboratoire d’armes biologiques à Wuhan, en Chine

Battle For World | 16 avril 2020: avec tous les doigts pointés du doigt par l’Occident vers la Chine pour avoir déclenché le coronavirus, il y a quelque chose de plus complexe concernant le laboratoire en Chine. Oui, le laboratoire est en Chine, mais les contrôleurs du laboratoire sont-ils des entités aux États-Unis d’Amérique? Ce laboratoire n’appartient pas au gouvernement chinois, qui n’a rien à voir avec la libération du coronavirus.

Le DailyMail a écrit que le National Institutes of Health Agency du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique avait accordé une subvention de 3,7 millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan [, ce financement s’est avéré être le double selon des sources – MIRASTNEWS], le laboratoire au centre du coronavirus, et une fuite incontrôlée a révélé que le laboratoire effectuait des expériences sur des chauves-souris où la maladie serait originaire.

(Dans Silent Revolution Of Truth, Compilation Edition, Volume 2, le livre PDF gratuit: Téléchargez et lisez, le gouvernement chinois n’a rien à voir avec le virus, page 571. Remarque: utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page. Livre gratuit, format PDF – Liens: Résumé du livre | et télécharger le livre du volume 2)

Ensuite, certains sites d’information font état d’une connexion de George Soros à un laboratoire de Wuhan, en Chine, appelé WuXi AppTec, une société pharmaceutique, biopharmaceutique et de dispositifs médicaux basée à Shanghai, qui y exploite une installation de «services de recherche et de découverte de médicaments à petites molécules». (BattleForWorld: Parfois, lorsque les élites créent des entreprises, elles ne sont pas carrément visibles dans le fonctionnement de la structure et gardent une connexion discrète, ou un backend secret ou aucune, selon la nature de l’entreprise. Au cas où un scandale éclaterait, il n’y a pas de lien direct.)

Les rapports indiquent que Soros n’a pas de poste de direction chez WuXi AppTec, et une liste indiquant la majorité des actionnaires de la société, indique qu’ils détiennent moins de 10% des actions, et que tous les plus gros actionnaires sont des entités chinoises, qui n’ont pas de connexion discernable à Soros.

Ensuite, vous avez Gilead Sciences, le développeur du remdesivir, un médicament contre les coronavirus, et WuXi PharmaTech, annonçant une collaboration pour une installation dédiée aux tests analytiques et de stabilité en Chine. WuXi a également des opérations aux États-Unis d’Amérique.

Dans une autre tournure, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses d’Anthony Fauci (NIAID) a financé les chercheurs du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan pour la recherche sur le coronavirus des chauves-souris. Et dans cette étude réalisée par le laboratoire, il a été confirmé en 2018 que les humains peuvent mourir d’un coronavirus. Et cela signifie que dans cette étude, des tests humains ont été effectués (secrètement?), Car comment auraient-ils pu le savoir autrement?

Ensuite, vous avez la Fondation Bill Gates qui semble représenter le côté public de l’opération qui pousse les vaccins, etc. pour les problèmes de santé du monde. Qui est impliqué avec la société Vir Biotechnology qui développe également un médicament pour le coronavirus, a rapporté Bloomberg et Reuters.

«L’argent de la Fondation Gates soutient le développement de vaccins sur tous les fronts. Inovio Pharmaceuticals de Pennsylvanie a reçu 9 millions de dollars du CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, pour développer un vaccin, l’INO-4800, qui est sur le point de tester sur les humains en avril, un délai étrangement rapide. De plus, la Fondation Gates vient de donner à la société 5 millions de dollars supplémentaires pour développer un dispositif intelligent exclusif pour l’administration intradermique du nouveau vaccin.»

[Un chercheur chinois qui a mené ses recherches à terme sur le vaccin contre COVID-19 administré par procédé intradermique a été tué par balles aux Etats-Unis d’Amérique, alors qu’il avait annoncé avoir terminé ses recherches, ayant découvert comment y parvenir. Cela s’apparente à une opération de barbouze. Aurait-il été tué pour cela ? – MIRASTNEWS].

Et il ne faut pas oublier que la société Microsoft et son produit Windows ont commencé sous Bill Gates, l’un des co-fondateurs de la société. À l’aube de l’ère d’Internet, Windows est devenu le système d’exploitation en proie à des infections virales, etc. De nombreux programmeurs embauchés par des agences de renseignement se sont beaucoup exercés à abuser de Windows, qui est devenu l’un des principaux systèmes d’exploitation à travers le monde, et de nombreux ont accusé le produit d’avoir aidé à implémenter le suivi informatique, etc. Un commentateur Internet a été franc, disant:… Permet d’obtenir des réponses du milliardaire Gates. Il est allé dans la clandestinité en ce moment, étant très calme, car il sait que le peuple est livide contre lui en ce moment (- une allusion à Gates poussant des vaccins pendant la pandémie de Corona-virus Covid-19), provoquant que son plan de vaccination de masse échoue, où il poussait le passeport d’immunité, etc. et a vu le public des Etats-Unis d’Amérique repousser ses plans et il a reculé très vite. Mais quand les choses se seront calmées, il refera surface. Ils font de leur mieux dans l’obscurité, alors pendant qu’il se cache, il continue de comploter et de concocter le mouvement du vaccin.

«En outre, les fonds de la Fondation Gates via le CEPI financent le développement d’une nouvelle méthode de vaccination radicale appelée messengerRNA ou mRNA.»

«Ils cofinancent la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, Moderna Inc., pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus de Wuhan, maintenant appelé SARS-CoV-2 [SARS-CoV-2 a été fabriqué en laboratoire, selon des sources, la technologie gain de fonction nécessaire pourtant pour la recherche scientifique aurait été selon des sources, utilisée dans des laboratoires de l’ombre pour obtenir le mal COVID-19 – MIRASTNEWS]. L’autre partenaire de Moderna est le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis d’Amérique, qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Le chef du NIAID est le Dr Anthony Fauci, la personne au centre de la réponse d’urgence au virus de l’administration Trump. Le vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, l’ARNm-1273, est qu’il a été déployé en quelques semaines, et non en quelques années [comme cela se fait habituellement dans le métier – MIRASTNEWS], et le 24 février, il est allé directement au NIH de Fauci pour des tests sur des cobayes humains, pas sur des souris comme Ordinaire. Le conseiller médical en chef de Moderna, Tal Zaks, a fait valoir: «Je ne pense pas que prouver cela dans un modèle animal soit sur la voie critique pour parvenir à un essai clinique…», selon le journal New Eastern Outlook.

Comme vous pouvez le voir, toutes les personnes nommées sont des personnes influentes de nationalité états-unienne. Il n’y a pas d’influents chinois parmi eux, ou les Chinois ne sont-ils que des vassaux?

Carlos du Canada: «… La question de l’économie, en fonction de l’invasion biologique d’un virus, doit être trafiquée par la réalité que nous [c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique et nos alliés] essayons de rejeter la faute. Maintenant, les Chinois ont admis qu’ils avaient en fait été mandatés par les États-Unis d’Amérique eux-mêmes pour aller de l’avant et rechercher le coronavirus… s’il s’agissait de savoir s’il était transmissible des animaux aux humains. C’est arrivé pour qu’ils découvrent que c’était le cas et qu’il y a eu une libération. Maintenant, une fois qu’il a été diffusé à la population humaine et qu’il s’agissait d’une transmission interhumaine, je pense que le gouvernement chinois a essayé de couvrir cela et ils … Mais il y a un autre élément non répertorié dans la littérature, qui n’est pas mentionné en externe … c’est qu’il y a un dans cette même région de Wuhan, presque dans le même parc industriel, appelé WuXi PharmaTech, Cayman Inc.… Un accord a été conclu entre WuXi et une société détenue également en grande partie par George Soros [sic] [c.-à-d. qu’il a investi], elle s’appelle Gilead, qui était initialement responsable de Tamiflu, le vaccin contre le H1N1. Donc, nous devons être très prudents lorsque nous jetons des allégations sur le fait que, en fait, je pense que le coup de guerre était envoyé par les Chinois, attendez une seconde, nous admettons que nous faisions cette recherche à l’institut de virologie de Wuhan, mais [soyez] prudent, parce que s’ils devaient vraiment enquêter et montrer d’où cela venait – pourquoi il a été publié et qui l’a publié, s’il était délibéré, en tant qu’arme biologique. Les Chinois n’ont aucun intérêt à tuer des Iraniens; les Chinois n’ont aucun intérêt à contaminer les Russes; les Chinois n’ont aucun intérêt à avoir une guerre mondiale avec l’Amérique, pas plus que Cuba n’a intérêt à avoir une guerre mondiale avec l’Amérique pendant la crise des missiles cubains… vous savez. – Owen: Les mondialistes veulent déclencher la Troisième Guerre mondiale avec la Chine [et] les États-Unis d’Amérique… », War Room With Owen Shroyer, diffusé le 14 avril 2020.

Des laboratoires états-uniens dans des pays tiers pourraient développer des agents pathogènes

Battle For World | 17 avril 2020: la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, note la plus grande présence biologique des États-Unis d’Amérique au-delà de ses frontières, en particulier dans les anciennes républiques soviétiques.

Et a déclaré que « nous ne pouvons pas exclure que les Américains utilisent de tels laboratoires de référence dans des pays tiers pour développer et modifier divers agents pathogènes, y compris à des fins militaires », a-t-elle commenté mercredi 17 avril, a fait savoir l’agence TASS.

Le Centre Richard Lugar pour la recherche en santé publique à Tbilissi, un laboratoire biologique des Etats-Unis d’Amérique basé dans le pays de Géorgie, est également un élément officiel du système militaire de contrôle mondial des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique. Et Zakharova a noté que, «De plus, selon des rapports récents, des responsables de haut niveau du Pentagone l’ont récemment visité pour offrir aux autorités géorgiennes d’élargir l’éventail des recherches». Et que «Naturellement, nous ne pouvons ignorer le fait que les Américains développent une infrastructure au potentiel biologique dangereux à proximité directe des frontières russes».

[Il a été signalé que justement dans ce laboratoire des agents ont été contaminés et que le centre de recherche a été décontaminé du Coronavirus COVID-19, sans qu’une explication claire ne soit donnée au reste du monde – MIRASTNEWS].

La France souligne le manque de faits pour étayer les allégations des médias états-uniens concernant le lien entre COVID-19, le laboratoire P4 de Wuhan

Battle For World | 17 avril 2020: les médias des Etats-Unis d’Amérique sont dans une frénésie avec des informations sur des allégations de mesures de sécurité et de biosécurité laxistes au laboratoire P4 de Wuhan, et accusent la Chine de dissimuler une épidémie, apparemment survenue après la fuite du virus COVID-19 du laboratoire.

Aucun fait n’a été présenté pour corroborer les récentes allégations des médias des Etats-Unis d’Amérique concernant un lien potentiel entre le nouveau coronavirus et la recherche au biolab de Wuhan P4. Seules des accusations qui sont agressivement répétées dans les médias états-uniens.

Et le gouvernement français a déclaré vendredi dans un communiqué: «Nous tenons à préciser qu’il n’y a à ce jour aucune preuve factuelle corroborant les informations récemment diffusées dans la presse états-unienne concernant un lien entre les origines de COVID-19 et le travail du laboratoire P4 à Wuhan, en Chine.»

Aux États-Unis d’Amérique, des rapports publiés par le Washington Post et Fox News citent des sources selon lesquelles le laboratoire P4 du Wuhan Institute of Virology pourrait être le point d’origine du nouveau coronavirus.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait précédemment suggéré le mois dernier (12 mars) dans un article sur Twitter que COVID-19 avait peut-être été amené en Chine par l’armée des Etats-Unis d’Amérique – et avait fustigé les médias états-uniens et le discours officiel, que les affirmations sur le Wuhan P4 laboratoire ont été conçues «simplement pour confondre le public, détourner l’attention et se dérober aux responsabilités». Et a affirmé que la Chine a déclaré « à plusieurs reprises que le traçage de l’origine du virus est un grave problème scientifique et nécessite une évaluation scientifique et professionnelle », a indiqué Sputnik.

Le coronavirus a commencé des mois plus tôt et non à Wuhan, selon un rapport de bombe britannique

Battle For World | 17 avril 2020: Presque tout ce qui est dit dans la presse comme ayant provoqué la première épidémie de Covid-19 pourrait être faux, selon une équipe de scientifiques dirigée par l’Université de Cambridge, a rapporté le DailyMail. À propos des premiers rapports affirmant que le coronavirus proviendrait d’un marché humide à Wuhan en décembre 2019, mais que de nouvelles recherches suggèrent qu’il pourrait en fait être originaire plus au sud – et se propager parmi les humains dès septembre de cette même année.

Les informations publiées par l’équipe de chercheurs montreraient des découvertes extraordinaires – dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, où elles décrivent les voies d’infection, ce qui met désormais en doute les connaissances existantes sur la propagation du virus. Les informations de la revue ne sont pas encore revues par des pairs.

La thèse est que «le virus a peut-être muté dans sa forme finale «efficace pour l’homme» il y a des mois, mais est resté à l’intérieur d’une chauve-souris ou d’un autre animal ou même humain pendant plusieurs mois sans infecter d’autres personnes», a déclaré Peter Forster, généticien à l’Université de Cambridge le jeudi 16 mars.

Et l’équipe de chercheurs a analysé les souches du virus à l’aide d’un réseau phylogénétique – un algorithme qui cartographie le mouvement global des organismes grâce à la mutation de leurs gènes.

L’utilisation expérimentale du médicament antiviral Remdesivir montre que les patients COVID-19 se rétablissent rapidement

Battle For World | 17 avril 2020: Et que savez-vous, le nouveau médicament qui a été poussé comme un traitement efficace probable pour le coronavirus, des nouvelles sont rapportées que le médicament antiviral remdesivir, actuellement en phase d’essai pour traiter le coronavirus COVID-19 a été testé sur patients à Chicago, Illinois et s’est avéré efficace pour réduire la fièvre et d’autres symptômes respiratoires en moins d’une semaine.

Le remdesivir a été développé par Gilead Sciences et leurs études ont montré son efficacité à inhiber la croissance des coronavirus qui provoquent des maladies similaires à COVID-19*, y compris le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) * et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)*. Le médicament a été initialement développé comme traitement potentiel pour Ebola*, mais n’a pas réussi à traiter la maladie.

(Battle For World: *Les Covid-19, MERS, Ebola, etc. semblent être des formes de grippe plus agressives. La raison pour laquelle les États-Unis d’Amérique ont créé des biolabs secrets dans des pays tiers est de contourner les lois des Etats-Unis d’Amérique contre la recherche biologique illégale. Une source dit OUI ! Peut-être que les médicaments COVID-19 et Ebola étaient développés en même temps?)

STAT News rapporteque sur les 125 patients de Chicago qui ont reçu des perfusions quotidiennes de remdesivir, 113 d’entre eux présentaient des symptômes graves liés au coronavirus ont montré des résultats efficaces. Et Gilead dans une déclaration a commenté les résultats: « Ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que nous attendons avec impatience la disponibilité des données des études en cours. » L’étude sera terminée d’ici le 27 avril et les résultats sont attendus. Eh bien, Gilead a décidé de ne pas attendre, et le 23 avril, un article a été publié dans Reuters disant que le médicament expérimental «remdesivir» avait échoué lors du premier essai.

(In the Silent Revolution Of Truth, Compilation Edition, Volume 2, the PDF book: Download and read, SECRET-WAYS FOR THE ANNIHILATION OF HUMANKIND, – INFECTIOUS WORKING POISONOUS BIOLOGICAL SUBSTANCES ARE EXPLOITED, and – THEIR DEADLY EFFECTS ARE PRESENTED AS NEW AND UNHEALABLE PLAGUES,, page 566. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page. Livre gratuit, format PDF – Liens: Résumé du livre | et téléchargement du livre du volume 2)

