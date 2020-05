Des tueurs professionnels en liberté ? Le coût du vaccin Covid-19 de Big Pharma sera payé en vies et en milliards de dollars

Big Pharma et ses sbires comme Anthony Fauci et Robert Redfield sont déterminés à utiliser Covid-19 pour nous vacciner tous au détriment de nos vies et de nos portefeuilles. Ils utilisent les médias, les professionnels dépendants des subventions, les revues médicales et les médias substituts pour mener une campagne de désinformation sur un traitement peu coûteux et réussi afin d’ouvrir la voie à un vaccin probablement infructueux, peut-être dangereux, mais très rentable.

Le traitement réussi est l’hydroxychloroquine-azithromycine et le zinc. L’hydroxychlorquine est utilisée depuis des décennies pour traiter le paludisme, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde et a des décennies d’innocuité. Malgré son record d’utilisation sûre, Big Pharma et ses mains engagées ont concocté une histoire de désinformation selon laquelle si vous la prenez, vous aurez une crise cardiaque. Comme Trump a approuvé l’hydroxychloroquine, tous ceux qui sont contre Trump pour d’autres raisons ont choisi la ligne de Big Pharma car c’est une autre voie vers l’objectif de discréditer Trump.

Le fait est que les médecins impliqués dans le traitement par Covid-19 rapportent des résultats très positifs avec l’hydroxychloroquine. J’ai publié un certain nombre de rapports dans lesquels des médecins et des scientifiques renommés signalent l’efficacité et l’innocuité générale de l’hydroxychloroquine.

Voir par exemple:

https://www.paulcraigroberts.org/2020/04/11/professor-didier-raoult-releases-the-results-of-a-new-hydroxychloroquine-treatment-study-on-1061-patients/

https://www.paulcraigroberts.org/2020/05/06/why-was-an-effective-cure-for-covid-19-withheld/

Le succès signalé de la vitamine C dans le traitement de Covid-19 est également soumis à la désinformation de Big Pharma et de ses sbires.

L’évidente campagne de désinformation contre les traitements efficaces et peu coûteux de Covid-19 a conduit beaucoup de gens à conclure que la «pandémie de Covid-19 était planifiée depuis le début» (voir par exemple, https://www.lewrockwell.com/2020 / 05 / no_author / modern-medicine-tentatives-to-closet-hydroxychloroquine-hcq-forgo-Targeted Therapy-of-high-risk-groups-in-setup-for-mass-vaccination /).

Que ce soit pré-planifié ou non, Big Pharma et Bill Gates ont l’intention de gagner beaucoup de temps avec un vaccin Covid-19. En effet, Big Pharma et Bill Gates et leur racaille associée sont des meurtriers. Ils tuent des gens avec leur campagne contre un traitement efficace et abordable.

Cela pourrait frapper certaines personnes crédules qui font confiance au système comme une accusation excessive, mais Big Pharma a depuis longtemps clairement indiqué que le profit passe avant la vie. Le Dr Peter C. Gotzsche, professeur de recherche clinique, directeur du Nordic Cochrane Center et médecin-chef de Rigshospitalet et de l’Université de Copenhague a documenté que les «médicaments» de Big Pharma sont le troisième tueur en importance après les maladies cardiaques et le cancer (https://www.amazon.co.uk/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=deadly+medicines+and+organised+crime&qid=1589058630&s=books&sr=1-1).

Nous avons été vendus sur des vaccins face aux preuves du tort qu’ils font à certaines personnes et du fait qu’ils sont utilisés malgré une compréhension imparfaite du système immunitaire humain. De plus, les coronavirus ne sont pas d’une classe qui permet des vaccins efficaces.

Mais nous allons en obtenir un, qu’il soit efficace ou non et que nous voulons ou non être vaccinés. Bill Gates s’efforce de faire en sorte que la vaccination soit obligatoire pour tous. Sinon, vous ne pouvez pas quitter votre domicile ou votre centre de confinement FEMA. L’argent n’est pas versé dans un traitement efficace connu mais dans la recherche de vaccins alors que les entreprises et les pays se disputent un brevet. Bill Sardi rapporte que Chicago a «déjà acheté les seringues et les emplacements repérés pour les stations de vaccination» (https://www.lewrockwell.com/2020/05/no_author/modern-medicine-attempts-to-closet-hydroxychloroquine-hcq-forgo -traitement-ciblé-de-groupes-à haut risque-en-préparation-pour-vaccination-de-masse /).

Les Américains doivent comprendre comment l’argent a tout corrompu. Un grand nombre de personnes et d’institutions sur lesquelles nous comptions autrefois pour parler honnêtement dépendent désormais de subventions de sociétés, d’agences gouvernementales et de donateurs intéressés par des programmes dont la vérité est la victime. Oui, les scientifiques mentent maintenant pour de l’argent. Les universités produiront des «études» qui feront avancer le programme des donateurs. Les physiciens qui dépendent des subventions de Washington tiendront leur langue lorsqu’ils se verront présenter de fausses déclarations manifestement fausses, telles que des bâtiments en acier massivement construits pour résister à la collision d’un avion de ligne s’effondrant en poussière à cause d’incendies isolés à basse température et de grèves d’avions en aluminium fragiles.

Il existe un certain nombre de façons dont les études peuvent être conçues pour aboutir à la conclusion qu’un traitement spécifique est ou n’est pas efficace. Considérez l’hydroxychloroquine. Une étude peut obtenir de mauvais résultats de ce traitement en l’utilisant comme traitement à un stade avancé lorsque Covid-19 a dépassé le traitement. Cela semble être le cas avec le rapport du New England Journal of Medicine selon lequel «l’utilisation de l’hydroxychloroquine n’était pas associée à un risque d’intubation ou de décès significativement plus élevé ou plus faible» (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410).

Comme toute maladie, un traitement efficace doit commencer tôt, pas tardivement. Les nombreux médecins qui déclarent avoir réussi avec l’hydroxychloroquine soulignent que le traitement doit commencer tôt et ne pas être utilisé uniquement en dernier recours. Il s’avère que l’étude NEJM a été financée par le National Institute of Health, une organisation influencée par les Big Pharma qui est hostile à un remède par opposition à un vaccin. Il est également curieux que l’article, «Étude observationnelle de l’hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés avec Covid-19», ait été rapidement publié en quelques semaines au lieu du long délai habituel requis pour effacer le processus évalué par les pairs. Et il est également curieux que beaucoup aient été préparés à utiliser l’étude pour discréditer l’hydroxychloroquine malgré l’étude non concluante.

Un établissement corrompu et des médias qui peuvent nous vendre le 11 septembre, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, les armes nucléaires iraniennes, l’utilisation par Assad d’armes chimiques, une invasion russe de l’Ukraine, Russiagate et un grand nombre d’autres mensonges peuvent également nous vendre lors de l’enfermement un traitement réussi dans le placard en attendant un vaccin.

Il y a plusieurs décennies, George Stigler, de l’Université de Chicago, a déclaré que le problème de la réglementation est que tous les organismes de réglementation finissent par être capturés par les entreprises qu’ils sont chargés de réglementer. Ainsi, nous voyons que l’EPA est entre les mains des pollueurs, la réglementation bancaire est entre les mains des banquiers, la réglementation des télécommunications – 5G par exemple – est entre les mains des entreprises technologiques qui profitent, et l’approbation de nouveaux médicaments est entre les mains de Big Pharma comme c’est le programme d’études dans les écoles de médecine. Les médecins sont formés pour relier les symptômes aux tests et lorsqu’il est confirmé par un test, le médecin recherche en ligne le traitement Big Pharma spécifié.

Ma génération a grandi sans vaccins et sans toutes les maladies associées aux vaccins chez les jeunes sur-vaccinés d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les vaccinations commencent à la naissance et augmentent en nombre élevé. Le système immunitaire naturel se développe-t-il jamais?

C’est une question non pertinente. Le moteur de la vaccination est le profit et non la santé. Si nous voulons un système de santé au lieu d’un système de décès, Big Pharma doit être nationalisé et géré par des scientifiques sur des salaires sans droits de brevet ni «primes de performance».

Paul Craig Roberts – paulcraigroberts.org May

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Truth Seeker

