Les médias d’État chinois ont une fois de plus annoncé la perspective de poursuites internationales contre les États-Unis d’Amérique pour avoir prétendument été responsables de l’épidémie de VIH / Sida dans une colonne jeudi, ajoutant la crise financière de 2008 et la pandémie de grippe espagnole de 1918 à la liste.

Le Global Times et le People’s Daily, deux des porte-paroles de langue anglaise les plus en vue du Parti communiste chinois, ont répondu à plusieurs reprises aux poursuites contre Pékin pour des actions qui ont exacerbé la pandémie de coronavirus chinois avec des menaces de poursuites similaires contre les États-Unis d’Amérique. Deux États états-uniens, le Missouri et le Mississippi, ont intenté des poursuites contre le Parti communiste chinois devant un tribunal des Etats-Unis d’Amérique pour ses tentatives de cacher l’épidémie lorsqu’elle a commencé dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine.

Au début de l’épidémie de janvier, les autorités chinoises ont arrêté des médecins et d’autres personnes partageant des informations sur la maîtrise des maladies infectieuses, ont affirmé que le virus n’était pas transmissible d’homme à homme et ont fait pression sur d’autres pays pour qu’ils ne limitent pas les voyages à travers leurs frontières depuis la Chine, contribuant directement à la gravité de la pandémie.

Appelant l’indignation mondiale sur le comportement du Parti communiste «chantage politique à physionomie lisse», le Global Times a affirmé que «la Chine n’est jamais la personne à blâmer» sur les problèmes mondiaux liés au coronavirus chinois. Au lieu de cela, il a identifié «l’arrogance de certains politiciens des Etats-Unis d’Amérique» comme la véritable source du malheur de l’humanité. Notant que plusieurs États des Etats-Unis d’Amérique ont poursuivi le Parti communiste pour son rôle dans la pandémie, la colonne – signée par Zhong Sheng, un pseudonyme pour le personnel du Quotidien du Peuple – a averti que l’effondrement de l’immunité souveraine que ces poursuites représenteraient pourrait entraîner un raz de marée de contentieux contre l’Amérique:

Selon la logique de certains politiciens états-uniens, les États-Unis d’Amérique sont ceux qui doivent rendre des comptes et ils devraient indemniser la société internationale, pour la grippe espagnole, le sida et d’autres épidémies, la crise financière internationale de 2008 qui a conduit à l’effondrement d’innombrables entreprises et individus, et les guerres lancées contre d’autres pays au cours des années qui ont fait des millions de victimes civiles innocentes et de nombreuses pertes de biens.

L’immunité souveraine est une politique de droit international qui exempte largement les États de tout litige devant les tribunaux nationaux. Les États peuvent se poursuivre mutuellement devant la Cour internationale de Justice (CIJ) – où des personnes individuelles ne peuvent pas déposer de plainte – pour empêcher les acteurs étatiques d’éviter la justice. Il existe cependant des exemptions à l’immunité souveraine. Plus récemment, le Congrès des Etats-Unis d’Amérique a adopté une loi en 2016 autorisant des Américains à poursuivre en justice le gouvernement de l’Arabie saoudite pour dommages et intérêts liés aux attaques djihadistes du 11 septembre 2001.

Les législateurs du Congrès, dirigés par le sénateur Josh Hawley (R-MO), travailleraient sur une législation similaire pour permettre des poursuites contre la Chine.

« Il y a des preuves accablantes que les mensonges, la tromperie et l’incompétence du Parti communiste chinois ont provoqué la transformation de COVID-19 d’une épidémie locale en une pandémie mondiale », a déclaré Hawley dans un communiqué annonçant sa Loi sur la justice pour les victimes de COVID-19, qui tiendrait une exception d’immunité souveraine pour la Chine. «Nous avons besoin d’une enquête internationale pour connaître toute l’étendue des dommages que le PCC a infligés au monde, puis nous devons donner aux Américains et aux autres victimes du monde entier les moyens de récupérer les dommages. Le PCC a déclenché cette pandémie. Ils doivent rendre des comptes à leurs victimes.»

Pendant que le projet de loi est adopté par le Congrès, les procureurs du Missouri poursuivent le Parti communiste lui-même et soutiennent qu’il s’agit d’une entité distincte de l’État de la République populaire de Chine.

« En ce qui concerne l’information et les croyances, le Parti communiste n’est pas un organe ou une subdivision politique de la RPC, ni n’appartient à la RPC ni à une subdivision politique de la RPC, et n’est donc pas protégé par l’immunité souveraine », a déclaré la plainte.

L’article d’opinion de Zhong Sheng publié jeudi n’est pas la première fois que les médias d’État chinois affirment bizarrement que l’Amérique est responsable de l’épidémie de VIH / sida des années 80.

«Si les États-Unis d'Amérique agissent vraiment de cette façon, cela ouvrirait une boîte de Pandore et entraînerait l'effondrement du système d'immunité de la souveraineté mondiale. Cela signifierait que n'importe qui pourrait poursuivre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans son propre pays – un patient atteint du SIDA pourrait le poursuivre en compensation, par exemple», a suggéré le Global Times en avril. « L'exécution d'une telle décision ne pourrait être effectuée qu'en privant de force les pays défendeurs de leurs biens à l'étranger, ce qui entraînerait des représailles tit-for-tat et entraînerait le monde dans le chaos. »

Ailleurs, le Quotidien du Peuple s’est insurgé contre les États-Unis d’Amérique pour commencer à écouter le «monde civilisé», ce qui voulait dire la Chine et ses alliés communistes, et cesser de signaler des faits sur l’épidémie de Wuhan qui sont gênants pour le Parti. Le journal a qualifié les procès en Amérique contre la Chine de «honte pour la civilisation humaine» et «d’un affront au droit international et à la justice».

Le People’s Daily n’a pas mentionné de Frances Martel similaires dans le monde entier, dans des pays comme l’Égypte, le Nigéria et l’Italie.

