Les virologues mentent sur les origines du coronavirus

Oui, le coronavirus contient des séquences de gènes de gain de fonction qui ont été INSÉRÉES dans le virus

Depuis des mois, l’établishment diffuse un récit affirmant que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est un phénomène naturel, bien que mystérieux et inexpliqué, qui a probablement son origine dans un marché de la viande chinois. Mais des preuves contraires continuent d’apparaître, suggérant que le virus est réellement originaire d’un laboratoire et d’un centre de recherche chinois.

De nombreux virologues continuent de nier cela, bien sûr, affirmant qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de la notion selon laquelle le coronavirus de Wuhan (COVID-19) pourrait en aucune façon être contre nature. Mais les caractéristiques génétiques qu’ils recherchent comme preuve peuvent ne pas être aussi évidentes que ce que l’on croyait auparavant, car le génie génétique moderne peut être effectué sans laisser de trace.

Croyez-le ou non, une équipe de recherche suisse a pu créer un clone synthétique du coronavirus de Wuhan (COVID-19) en moins d’un mois. Et ils l’ont fait en insérant des fragments génétiques de telle manière que, à moins qu’un scientifique sache exactement quoi chercher, cela ne serait pas nécessairement apparent. [Il semble même que selon des virologues il est entièrement artificiel – MIRASTNEWS].

Au cours des 15 à 20 dernières années, les chercheurs ont activement étudié, disséqué, reconstruit et autrement altéré des coronavirus de divers types. Cela comprend le coronavirus de Wuhan (COVID-19), qu’un chercheur scientifique décrit comme une «chimère évidente», ce qui signifie qu’il s’agit d’une combinaison d’au moins deux virus préexistants.

Ce scientifique, qui s’appelle Yuri Deigin et édite le journal Open Longevity en russe et en anglais, dit que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est basé sur une souche de chauve-souris ancestrale de coronavirus connue sous le nom de RaTG13, mais avec une remplacée récepteur de liaison (RBM) dans sa protéine de pointe.

Le coronavirus de Wuhan (COVID-19) contient également une extension supplémentaire de quatre acides aminés différents qui, selon lui, ont été insérés dans le virus, créant un site de clivage de la furine «qui, comme les virologues l’ont déjà établi, élargit considérablement le «répertoire» du virus en termes de cellules dont il peut pénétrer.»

De ce fait, spécule Deigin, le coronavirus de Wuhan (COVID-19) a probablement été capable de muter et de sauter des espèces, laissant son hôte d’origine et infectant les humains. Et il se trouve que ce type de recherche se déroulait au tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine, qui est à l’origine du coronavirus de Wuhan (COVID-19). [Il ne faut pas oublier que le Pentagone mène aussi secrètement ce type d’expérience – MIRASTNEWS].

Des virologistes comme Shi Zhengli, souligne Deigin, ont «fait beaucoup de choses similaires dans le passé», notamment en remplaçant la RBM d’un type de virus par la RBM d’un autre. Ils ont également ajouté de nouveaux sites de furine aux coronavirus, créant de nouveaux coronavirus artificiels spécifiques à l’espèce qui empruntent à d’autres coronavirus dans leur capacité à faire de nouvelles choses.

Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) était une arme biologique intentionnelle, du moins selon Deigin. Il se pourrait que ce soit une expérience qui a mal tourné plutôt qu’un effort intentionnel pour plonger le monde entier dans une pandémie. En même temps, il semble clair que le virus provenait en fait d’un laboratoire, et probablement du Wuhan Institute of Virology.

[Il n’est pas possible de cibler uniquement ce Laboratoire, sachant que la possibilité que d’autres Laboratoires comme Fort Detrick dont parle tant basé dans le Maryland ou l’Université de Caroline du Nord, aient créé dans le plus grand secret un tel virus pour le propager et brouiller les pistes en accusant un autre. Cela ne signifie pas qu’il faut perdre de vue que ce laboratoire soit inclus dans une éventuelle enquête à mener, mais aucune hypothèse ne doit être négligée ou écartée d’emblée, afin de ne pas diriger l’analyse vers une éventuelle fausse piste ou un cul de sac – MIRASTNEWS].

Des équipes dirigées par Shi Zhengli ont créé au moins huit coronavirus chimériques artificiels au fil des ans et ont reçu de l’argent du NIH.

Deigin a découvert qu’entre 2007 et 2017, Shi Zhengli et ses collègues ont créé au moins huit nouveaux coronavirus chimériques avec une variété de RBM. Et en 2019, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique ont effectivement versé 3,7 millions de dollars au Wuhan Institute of Virology dans le cadre d’une subvention intitulée Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence.

La même année, Shi Zhengli est co-auteur d’un article appelant à la poursuite des recherches sur ces virus et sur d’autres virus synthétiques, in vitro et in vivo, arguant qu’il n’y a «aucun traitement clinique ou stratégie de prévention» actuellement disponible en ce qui concerne les coronavirus humains.

Tout cela est très suspect, car 2019 est la même année que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est apparu pour la première fois en Chine et dans la même ville où Shi Zhengli et ses collègues travaillaient sur des coronavirus similaires. Il ne fait aucun doute que ce virus chimérique est originaire de ce laboratoire, malgré le déni continu du Parti communiste chinois (PCC).

[Cela est possible avec une forte probabilité, mais il n’est pas encore possible d’affirmer cela avec certitude. car la main qui finance peut également avoir récupéré ces avancées technologiques pour en faire ce qu’elle veut. Pour ôter le doute, il faut la preuve indiscutable. – MIRASTNEWS].

Mais peu importe ce que le PCC prétend que les gens du monde entier découvrent eux-mêmes la vérité. Il est au moins évident que quelque chose s’est mal passé avec le confinement de ce virus, et il est possible que tout ce qui s’est passé ait été intentionnel.

Deigin expose les détails du document de Shi Zhengli de 2019 sur la relative facilité avec laquelle même un étudiant diplômé dans le domaine pourrait créer un tel virus. Il précise également la biologie détaillée du coronavirus de Wuhan (COVID-19) comme preuve qu’il correspond définitivement au type de chose que Shi Zhengli décrit.

Sur la base des preuves qu’il avance, que vous pouvez parcourir dans son intégralité à ce lien, la seule conclusion logique est que le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est génétiquement modifié et provient de l’Institut de virologie de Wuhan. Il retrace également les origines de la souche RaTG13 dont est issu le coronavirus de Wuhan (COVID-19).

Étonnamment, Shi Zhengli a admis cette année qu’elle était la seule à avoir isolé RaTG13 en 2013 de chauves-souris en fer à cheval du Yunnan de la variété Rhinolophus affinis. Cependant, rien de tout cela n’était connu avant janvier 2020, lorsque le coronavirus de Wuhan (COVID-19) a commencé à arriver aux États-Unis d’Amérique. [Il existe des écrits même dans les journaux prouvant que les scientifiques s’inquiétaient à l’époque de la création de ce virus par les chinois en 2013. – MIRASTNEWS].

Tout cela implique absolument [relativement – MIRASTNEWS] la Chine communiste dans le déclenchement de cette pandémie mondiale, sans parler des NIH qui ont aidé à financer ce type de recherche. [Le financement a pu être motivé par le gain en termes d’avancées scientifiques et technologiques pour accomplir des choses prévues par le Pentagone et ceux qui gravitent autour sous le contrôle de l’Etat Profond (Deep State) des Etats-Unis d’Amérique, puisque de nombreuses analyses vont aussi dans ce sens. Rien à ce stade ne peut l’exclure et rien n’exclut aussi une entente entre les deux parties. – MIRASTNEWS]. Les têtes doivent rouler, et ceux qui ont été victimes de cette chose – y compris tous ceux qui ont été contraints à la détention – méritent une pleine mesure de justice.

Qu’il s’agisse d’une arme biologique ou non, le coronavirus de Wuhan (COVID-19) est un produit de la Chine, ainsi qu’un produit de notre propre gouvernement fédéral. Et les deux entités doivent être tenues responsables du rôle qu’elles ont joué dans la flagellation de la planète avec cette bête invisible.

D’un autre côté, si tout cela n’était qu’un accident comme Deigin le pense probablement, alors les personnes impliquées doivent avouer et admettre leur erreur plutôt que de continuer à affirmer que tout cela n’est qu’une théorie sauvage du complot.

Plus des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

Medium.com

NaturalNews.com

Source

Ethan Huff – Natural News May 8, 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Truth Seeker