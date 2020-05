NE PAS EN RAJOUTER: La détection précoce de COVID-19 par la France soulève des questions sur l’origine mondiale

Une vraie science émet des hypothèses fortes, interroge, mène des investigations approfondies pour trouver des faits probants et des corrélations certaines susceptibles de faire émerger la vérité, afin de sortir des sentiers battus du charlatanisme anti-scientifique! – Jean de Dieu MOSSINGUE

Par Finian Cunningham

Par Finian Cunningham pour SCF – L’émergence de Covid-19 a été signalée pour la première fois par les autorités chinoises le 31 décembre, comme l’a reconnu l’Organisation mondiale de la santé. Mais cette émergence ne signifie pas nécessairement que la pandémie est originaire de Chine.

Au 30 janvier 2020, un rapport de situation de l’OMS citait près de 8 000 cas de maladie respiratoire dans le monde dans 18 pays différents. À ce stade, la grande majorité des infections se sont produites en Chine. Il a depuis explosé à quatre millions de cas dans pratiquement tous les 194 pays, les États-Unis d’Amérique accueillant de loin la majorité des infections et des décès (80 000 décès cette semaine).

Le début de la propagation de la maladie peut suggérer que la Chine et sa ville centrale de Wuhan sont à l’origine de la pandémie. Il est largement supposé que le nouveau coronavirus résidant chez les chauves-souris ou certains autres mammifères a infecté les humains.

Cependant, le rapport cette semaine qu’un hôpital en France a détecté Covid-19 chez un patient dès le 27 décembre 2019, soulève des questions sur l’origine mondiale. On pensait auparavant que le Français, qui s’est remis de la maladie, souffrait d’une pneumonie. L’hôpital de Paris a re-testé des échantillons biomédicaux de patients et a constaté que l’homme avait en fait contracté Covid-19.

Curieusement, le patient français n’avait pas voyagé depuis l’étranger avant de tomber malade à la fin de l’année dernière. Alors, comment cette conclusion concorde-t-elle avec les allégations selon lesquelles la maladie est originaire de Chine? Il a été émis l’hypothèse que la femme de l’homme qui travaillait près de l’aéroport international Charles De Gaulle pourrait avoir été exposée. Mais elle n’a montré aucun symptôme de la maladie. Son lien de porteur de maladie «asymptomatique» et son contact présumé avec des voyageurs aériens en provenance de Chine sont donc des spéculations ténues.

Les médecins français ne savent pas si le cas de l’homme cité représente le «patient zéro» de ce pays, c’est-à-dire le premier cas de Covid-19 en France. Mais la détection de la maladie en France le 27 décembre est un mois complet avant qu’elle ne soit officiellement enregistrée comme étant arrivée en France. En d’autres termes, on soupçonne maintenant que Covid-19 circulait sans être détecté en France et peut-être dans d’autres pays européens, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique, à la fin de l’année dernière. Bon nombre de ces infections et des décès qui l’accompagnent peuvent avoir été mal identifiés en raison de la grippe saisonnière ou de la pneumonie.

Il est compréhensible que les autorités chinoises soient «défensives», comme le New York Times le titre sournoisement, à propos de la Chine étant décrite comme «l’origine» de la pandémie de Covid-19.

Cette semaine, la Chine a été accusée de « censurer » un article rédigé par l’ambassadeur de l’Union européenne dans le pays. L’article a été publié dans le journal China Daily, mais la mention de «l’épidémie du coronavirus en Chine et de sa propagation ultérieure dans le reste du monde au cours des trois derniers mois…» a été supprimée. Cela a conduit à des récriminations dans les médias occidentaux au sujet de la tentative de l’UE de «censurer» l’État chinois.

Oui, la maladie semble être apparue pour la première fois en grand nombre en Chine fin décembre. Mais il n’est pas encore déterminé comment et où le virus est originaire. Cela nécessitera une étude scientifique plus approfondie. Ainsi, pour la Chine, brider les affirmations selon lesquelles elle est «l’origine» n’est pas nécessairement une censure sinistre, mais plutôt une prudence pour ne pas préjuger.

Ce que nous avons vu, c’est une hâte inconvenante de politiser la pandémie en vue de blâmer la Chine d’avoir infecté le reste du monde.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump est le plus virulent à blâmer la Chine. Mais l’Australie, la Grande-Bretagne et l’UE ont également contrarié Pékin en exigeant une enquête «indépendante» sur l’origine de la maladie. La conclusion est que la Chine est en faute. Compte tenu de la façon dont les enquêtes dites «indépendantes» occidentales sont sujettes à des préjugés politiques pour parvenir à des conclusions préconçues (le crash de l’avion de ligne MH17 dirigé par les Pays-Bas, par exemple), on ne peut guère s’opposer à la méfiance de la Chine face à de tels appels.

Pourquoi la Chine devrait-elle se soumettre aux demandes occidentales «d’enquête» sur Covid-19 alors que ces demandes occidentales sont toutes à sens unique?

Pourquoi la limiter à la Chine? Des enquêtes internationales seraient certainement méritées pour déterminer l’apparence réelle de Covid-19 en Europe ou en Amérique du Nord. Le cas français de Covid-19 en décembre a été mal identifié car la pneumonie suggère que la maladie était présente en même temps que des cas à Wuhan en Chine.

Ensuite, il y a le cas d’épidémies de maladies respiratoires non identifiées et mortelles à Fairfax, en Virginie, en juillet 2019. Pourquoi les enquêteurs internationaux ne devraient-ils pas être autorisés à pénétrer aux États-Unis d’Amérique pour déterminer la nature précise de ces épidémies? Où sont-ils les premiers incidents de Covid-19, une nouvelle maladie inconnue qui a été identifiée pour la première fois en Chine quelques mois plus tard?

[L’enquête devrait être étendue dans tous les laboratoires secrets détenus et/ou gérés par le Pentagone dans le monde pour qu’elle soit sérieuse et complète – MIRASTNEWS].

L’administration Trump a fait des allégations non fondées que Covid-19 pourrait avoir été libéré par un laboratoire de Wuhan. Aucun élément de preuve n’a été fourni par Trump ou son secrétaire d’État haussier Mike Pompeo. Le consensus scientifique international a rejeté les allégations de Trump comme une «théorie du complot». L’Institut de virologie de Wuhan jouit d’une solide réputation en matière de garanties pour son étude des maladies infectieuses.

On ne peut pas en dire autant du meilleur laboratoire de guerre biologique des États-Unis d’Amérique à Fort Detrick, dans le Maryland, qui a reçu l’ordre de fermer en août dernier par le Center for Disease Control fédéral en raison de préoccupations concernant des contrôles de sécurité de qualité inférieure et du danger de libérer des agents pathogènes mortels. Les scientifiques de l’armée des Etats-Unis d’Amérique étudient-ils de nouveaux coronavirus?

Si le laboratoire chinois de Wuhan peut être touché et enduit sans raison valable, pourquoi ne peut-il pas y avoir un centre de guerre biologique du Pentagone qui a dû être fermé par manque de sécurité? Les responsables chinois ont déjà établi un lien accusatoire avec le personnel des Etats-Unis d’Amérique participant aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en octobre 2019 comme étant une cause possible d’infection.

L’origine de Covid-19 est loin d’être claire. Trump veut faire du bouc émissaire la Chine pour des raisons cyniques évidentes de distraire de sa propre mauvaise gestion désastreuse de la maladie. Le même instinct de bouc émissaire s’applique à d’autres États occidentaux où les gouvernements ont négligé de protéger le public contre des dizaines de milliers de morts.

Des enquêtes sont en effet dues. Mais la détermination de l’origine de Covid-19 ne sera pas faite par des investigations politisées qui présument la faute de la Chine pour la pandémie.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : FRN

Coronavirus: le premier cas connu de France « était en décembre »

Un médecin suggère que le virus est arrivé en France près d’un mois plus tôt que prévu

Un patient traité dans un hôpital près de Paris le 27 décembre pour une pneumonie présumée avait en fait le coronavirus, a déclaré son médecin.

Cela signifie que le virus est peut-être arrivé en Europe près d’un mois plus tôt que prévu. [Donc logiquement en Novembre 2019 – MIRASTNEWS].

Le Dr Yves Cohen a déclaré qu’un écouvillon prélevé à l’époque avait été récemment testé et qu’il était revenu positif pour Covid-19.

Le patient, qui s’est rétabli depuis, a déclaré qu’il ne savait pas où il avait attrapé le virus car il n’avait pas voyagé à l’étranger. [Ce qui suppose que la transmission s’est faite en France – MIRASTNEWS].

Savoir qui était le premier cas est essentiel pour comprendre comment le virus s’est propagé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit qu’il est possible que davantage de cas précoces soient révélés, et le porte-parole Christian Lindmeier a exhorté les pays à vérifier les dossiers de cas similaires afin d’avoir une image plus claire de l’épidémie.

Le ministère français de la Santé a déclaré à la BBC que le gouvernement obtenait une confirmation de l’affaire et qu’il envisagerait de nouvelles enquêtes si cela s’avérait nécessaire.

La France n’est pas le seul pays où les tests ultérieurs indiquent des cas antérieurs. Il y a deux semaines, un examen post mortem effectué en Californie a révélé que le premier décès lié au coronavirus aux États-Unis d’Amérique était presque un mois plus tôt que prévu.

Que savons-nous du nouveau cas?

Le Dr Cohen, chef de la médecine d’urgence aux hôpitaux Avicenne et Jean-Verdier près de Paris, a déclaré que le patient était un homme de 43 ans originaire de Bobigny, au nord-est de Paris.

Il a déclaré au programme Newsday de la BBC que le patient devait avoir été infecté entre le 14 et le 22 décembre, car les symptômes du coronavirus mettaient entre cinq et 14 jours à apparaître.

Le patient, Amirouche Hammar a été admise à l’hôpital le 27 décembre, présentant une toux sèche, de la fièvre et des difficultés respiratoires – des symptômes qui deviendront plus tard les principales indications de coronavirus.

C’était quatre jours avant que le bureau des pays de l’OMS en Chine ne soit informé de cas de pneumonie de cause inconnue détectés dans la ville chinoise de Wuhan.

Hammar a déclaré à la chaîne de télévision française BFMTV qu’il n’avait pas quitté la France avant de tomber malade. Le Dr Cohen a déclaré que si deux des enfants du patient étaient également tombés malades, sa femme n’avait montré aucun symptôme.

Mais le Dr Cohen a souligné que l’épouse du patient travaillait dans un supermarché près de l’aéroport Charles de Gaulle et aurait pu entrer en contact avec des personnes récemment arrivées de Chine. L’épouse du patient a déclaré que « souvent, les clients venaient directement de l’aéroport, toujours avec leurs valises ».

« Nous nous demandons si elle était asymptomatique », a déclaré le Dr Cohen.

Qu’est-ce que cela peut nous dire?

Le coronavirus aurait-il pu circuler en Europe fin 2019, plusieurs semaines avant qu’il ne soit officiellement reconnu et déclaré une menace là-bas? Telle est la suggestion faite après qu’un médecin français a révélé qu’il avait traité un patient à Paris avec tous les symptômes du coronavirus juste après Noël.

Comment cela change-t-il ce que nous savons de la pandémie? Il se peut que le résultat du test soit une erreur et ne change donc rien.

Mais si c’est correct, cela pourrait signifier que la propagation de la maladie se déroulait sans contrôle en Europe alors que tous les yeux étaient tournés vers l’Est à Wuhan.

Certes, tous les laboratoires en Europe avec des échantillons de patients malades présentant des symptômes similaires à cette époque pourraient vouloir effectuer un test pour le coronavirus pour voir ce qu’il révèle afin que nous puissions en savoir plus sur cette nouvelle maladie.

En quoi est-ce important?

Jusqu’à présent, ce qui aurait été les trois premiers cas de coronavirus en France a été confirmé le 24 janvier. Parmi ceux-ci, deux s’étaient rendus à Wuhan – où l’épidémie a été détectée pour la première fois – et le troisième était un membre de la famille proche.

Le résultat positif du test de M. Hammar suggère que le virus était présent en France beaucoup plus tôt.

Jusqu’à présent, la première transmission interhumaine en Europe était due à un Allemand infecté par un collègue chinois qui s’était rendu en Allemagne du 19 au 22 janvier.

Rowland Kao, professeur d’épidémiologie vétérinaire et de science des données à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que s’il était confirmé, le cas de M. Hammar mettait en évidence la vitesse à laquelle une infection commençant dans une partie apparemment reculée du monde pouvait rapidement semer des infections ailleurs.

« Cela signifie que le délai dont nous disposons pour l’évaluation et la prise de décision peut être très court », a déclaré le professeur Kao.

Comment le nouveau cas a-t-il été trouvé?

Le Dr Cohen a déclaré à la BBC qu’il avait eu l’idée de revenir sur tous les patients qui avaient été dans des unités de soins intensifs suspectés de pneumonie entre le 2 décembre et le 16 janvier.

Il a trouvé 14 patients dont le test de pneumonie était négatif. Il a décongelé leurs échantillons et les a testés pour détecter des traces de Covid-19.

Il a dit que sur les 14 échantillons, un test positif pour les traces de Covid-19. Un deuxième test sur ce même échantillon est également revenu positif. Il a ajouté que le scanner thoracique du patient était également compatible avec les symptômes de Covid-19.

Un rapport complet devait être présenté plus tard cette semaine et serait publié par l’International Journal of Antimicrobial Agents, a ajouté le Dr Cohen.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : BBC

Coronavirus: premiers décès aux États-Unis d’Amérique quelques semaines plus tôt que prévu

Getty Images

Image caption Street art in Venice Beach

Une autopsie en Californie a révélé que le premier décès lié au coronavirus des Etats-Unis d’Amérique (EUA) est survenu quelques semaines plus tôt que prévu.

Le premier décès connu aux États-Unis d’Amérique a eu lieu à Seattle le 26 février et le premier en Californie le 4 mars.

De nouvelles informations d’un coroner du comté de Santa Clara modifient cette chronologie.

Les autopsies de deux personnes décédées les 6 et 17 février montrent qu’elles sont mortes avec Covid-19.

Des échantillons des autopsies ont été envoyés aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui ont confirmé la présence du virus, a annoncé mardi le bureau du coroner du comté de Santa Clara en Californie.

La mort d’un troisième individu à Santa Clara le 6 mars a également été confirmée comme étant liée au coronavirus.

« Ces trois personnes sont décédées à la maison à une époque où des tests très limités n’étaient disponibles que par le biais du CDC », a indiqué le communiqué du coroner.

À l’époque, les critères du CDC ne limitaient les tests qu’aux personnes ayant des antécédents de voyage connus et qui présentaient des symptômes spécifiques.

Le communiqué du coroner indique que « nous prévoyons que des décès supplémentaires dus à Covid-19 seront identifiés », car davantage de décès font l’objet d’une enquête dans le comté de Santa Clara.

Le nombre de cas de virus confirmés aux États-Unis d’Amérique a atteint plus de 825 000 [à la date de l’article – MIRASTNEWS]. Au moins 45 000 personnes sont décédées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Ailleurs en Californie, les responsables de la santé de Los Angeles ont confirmé 1 400 cas supplémentaires de coronavirus dans ce comté, soit une augmentation de près de 10% du nombre total.

Il y a maintenant un total de 15 153 cas à Los Angeles.

Le pic soudain est le résultat d’un «arriéré» de près de 1 200 cas provenant d’un seul laboratoire, selon la directrice de la santé publique, Barbara Ferrer.

«Au cours du week-end, nous avons reçu un arriéré important de résultats de tests d’un laboratoire», a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’un énorme décalage dans la communication des données au ministère de la Santé publique et nous travaillons dur pour nous assurer que nous n’avons pas d’arriérés à l’avenir. »

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : BBC

Coronavirus: le premier cas confirmé de Covid-19 en Chine remonte au 17 novembre

Les dossiers du gouvernement suggèrent que la première personne infectée par une nouvelle maladie pourrait être un résident du Hubei âgé de 55 ans, mais le «patient zéro» n’a pas encore été confirmé

Les documents consultés par le Post pourraient aider les scientifiques à suivre la propagation de la maladie et peut-être à déterminer sa source

Le premier cas connu de Covid-19 en Chine remonte à novembre, mais la chasse au «patient zéro» continue. Photo: EPA-EFE

Le premier cas d’une personne en Chine souffrant de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, remonte au 17 novembre, selon les données du gouvernement vues par le South China Morning Post.

Jusqu’à présent, les autorités chinoises ont identifié au moins 266 personnes infectées l’année dernière, qui ont toutes été placées sous surveillance médicale à un moment donné.

Certains des cas étaient probablement antidatés après que les autorités sanitaires eurent testé des échantillons prélevés sur des patients suspects.

Des entretiens avec des dénonciateurs de la communauté médicale suggèrent que les médecins chinois ne se sont rendus compte de la nouvelle maladie qu’à la fin décembre.

Les scientifiques tentent de cartographier le schéma de la transmission précoce de Covid-19 depuis qu’une épidémie a été signalée dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, en janvier, deux mois avant que l’épidémie ne devienne une crise sanitaire mondiale.

Comprendre comment la maladie s’est propagée et déterminer comment les cas non détectés et sans papiers ont contribué à sa transmission amélioreront considérablement leur compréhension de l’ampleur de cette menace.

Selon les données du gouvernement vues par le Post, un homme de 55 ans de la province du Hubei aurait pu être la première personne à avoir contracté Covid-19 le 17 novembre.

À partir de cette date, un à cinq nouveaux cas ont été signalés chaque jour. Au 15 décembre, le nombre total d’infections était de 27 – la première augmentation quotidienne à deux chiffres a été signalée le 17 décembre – et au 20 décembre, le nombre total de cas confirmés avait atteint 60.

Le 27 décembre, Zhang Jixian, médecin de l’hôpital provincial de médecine intégrée chinoise et occidentale du Hubei, a déclaré aux autorités sanitaires chinoises que la maladie était causée par un nouveau coronavirus. À cette date, plus de 180 personnes avaient été infectées, même si les médecins ne les connaissaient peut-être pas tous à l’époque.

Au dernier jour de 2019, le nombre de cas confirmés était passé à 266, le premier jour de 2020, il était de 381.

Bien que les dossiers du gouvernement n’aient pas été rendus publics, ils fournissent des indices précieux sur la façon dont la maladie s’est propagée à ses débuts et la vitesse de sa transmission, ainsi que sur le nombre de cas confirmés enregistrés par Pékin.

Les scientifiques sont maintenant désireux d’identifier le soi-disant patient zéro, ce qui pourrait les aider à retrouver la source du coronavirus, qui est généralement considéré comme ayant sauté à l’homme d’un animal sauvage, peut-être une chauve-souris.

Sur les neuf premiers cas signalés en novembre – quatre hommes et cinq femmes – aucun n’a été confirmé comme étant «patient zéro». Ils étaient tous âgés de 39 à 79 ans, mais on ignore combien étaient des résidents de Wuhan, la capitale du Hubei et l’épicentre de l’épidémie.

Il est possible qu’il y ait eu des cas signalés remontant à plus tôt que ceux vus par le Post.

Selon le site Web de l’Organisation mondiale de la santé, le premier cas confirmé de Covid-19 en Chine a eu lieu le 8 décembre, mais l’organisme mondial ne suit pas la maladie elle-même mais compte sur les pays pour fournir ces informations.

Sur le site Web de la Chine, le premier cas confirmé de Covid-19 en Chine a eu lieu le 8 décembre, mais l’organisme mondial ne suit pas la maladie elle-même mais compte sur les nations pour fournir ces informations.

Un rapport publié dans la revue médicale The Lancet par des médecins chinois de l’hôpital Jinyintan de Wuhan, qui a traité certains des premiers patients, a fixé la date de la première infection connue au 1er décembre.

Le Dr Ai Fen, le premier dénonciateur connu, a déclaré au magazine People dans une interview qui a ensuite été censurée, que les tests ont montré qu’un patient de l’hôpital central de Wuhan avait été diagnostiqué le 16 décembre comme ayant contracté un coronavirus inconnu.

Les témoignages d’autres médecins semblent suggérer que la communauté médicale de Wuhan a été informée de la maladie fin décembre.

Des rapports précédents ont déclaré que bien que les médecins de la ville aient collecté des échantillons de cas suspects fin décembre, ils n’ont pas pu confirmer leurs conclusions car ils étaient embourbés par la bureaucratie, comme devoir obtenir l’approbation du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, qui pourrait prendre des jours. Il leur a également été ordonné de ne divulguer aucune information sur la nouvelle maladie au public.

Jusqu’au 11 janvier, les autorités sanitaires de Wuhan affirmaient toujours qu’il n’y avait que 41 cas confirmés.

Josephine Ma

Josephine Ma est rédactrice en chef des informations sur la Chine. Elle couvre l’actualité chinoise pour le Post depuis plus de 20 ans. En tant que correspondante à Pékin, elle a rendu compte de tout, de l’épidémie de Sars en 2003 à l’émeute de Lhassa et aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Depuis son retour à Hong Kong en 2009, elle est rédactrice en chef depuis près de 10 ans. Elle a un master en études du développement à la London School of Economics et un baccalauréat en langue anglaise à l’Université chinoise de Hong Kong.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SMCP

Les résultats de l’inspection des CDC révèlent plus sur la suspension de recherche de Fort Detrick

Deux soldats montent la garde à l’entrée principale de Fort Detrick à Frederick, Maryland, où se trouve l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses. (Getty Images / Alex Wong)

24 novembre 2019

The Frederick News-Post, Md. | Par Heather Mongilio

Le premier laboratoire biologique de l’armée à Fort Detrick a signalé deux brèches de confinement plus tôt cette année, ce qui a conduit les Centers for Disease and Control à interrompre ses recherches de haut niveau.

L’Institut de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses a annoncé vendredi qu’il allait redémarrer ses opérations à une échelle limitée.

Au fur et à mesure qu’il s’efforce de retrouver un statut opérationnel complet, de plus en plus de détails sur les événements conduisant à la fermeture font leur apparition.

Un rapport de constatations d’inspection, obtenu par le News-Post par le biais d’une demande de Freedom of Information Act, détaille certaines des observations trouvées lors des inspections du CDC ainsi que par des employés de l’USAMRIID qui ont signalé les problèmes.

Selon le rapport, les deux infractions signalées par l’USAMRIID au CDC ont montré que le laboratoire de l’Armée de terre n’avait pas « mis en œuvre et maintenu des procédures de confinement suffisantes pour contenir certains agents ou toxines », résultant d’opérations effectuées dans des laboratoires de niveau 3 et 4 de biosécurité. Les niveaux de sécurité biologique 3 et 4 sont les niveaux de confinement les plus élevés, nécessitant un équipement de protection spécial, un débit d’air et des procédures opérationnelles standard.

En raison des suppressions pour se protéger contre la notification de la libération d’un agent dans le cadre du programme Federal Select Agent, le résultat des deux infractions n’est pas clair.

La violation est un «mot chargé», a déclaré le colonel E. Darrin Cox, commandant de l’USAMRIID. Bien qu’il y ait eu une brèche, il n’y a eu aucune exposition, a-t-il déclaré. Personne n’a été exposé à aucun des agents ou toxines.

Chaque fois que USAMRIID détermine qu’il y a une panne des exigences, les employés doivent faire un rapport, a déclaré Cox.

Lorsque les violations ont été signalées, le commandant de l’USAMRIID à l’époque a donné son accord pour cesser tout travail effectué au laboratoire afin que le personnel puisse faire une pause de sécurité. C’était un arrêt volontaire, a expliqué Cox, qui n’était pas alors commandant.

Le CDC a inspecté USAMRIID en juin, dans le cadre d’une réglementation standard qui inclut des visites programmées et non programmées, selon les précédents rapports de News-Post. Le CDC a envoyé une lettre de préoccupation le 12 juillet, suivie d’une lettre de cessation et d’abstention le 15 juillet.

Peu de temps après, l’enregistrement de l’USAMRIID auprès du Federal Select Agent Program, qui réglemente certains agents et toxines, comme Ebola ou les bactéries à l’origine de la peste, a été suspendu. À l’époque, USAMRIID menait des travaux sur Ebola et les agents connus pour provoquer la tularémie, la peste et l’encéphalite équine vénézuélienne.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Le CDC, dans ses conclusions d’inspection, a noté six dérogations à la réglementation fédérale pour la manipulation d’agents et de toxines sélectionnés. L’un de ces départs était les deux manquements.

Un autre départ est que le laboratoire militaire n’a pas systématiquement mis en œuvre des procédures de biosécurité et de confinement. Dans un cas, le personnel a délibérément ouvert la porte de la salle de l’autoclave pendant que l’employé enlevait les déchets biologiques dangereux.

« Cette déviation augmente le risque que l’air contaminé de la pièce [expurgé] ne s’échappe et ne soit aspiré dans la salle de l’autoclave, où les individus ne portent pas de protection respiratoire », selon le rapport.

Le rapport comprend une grande section expurgée pour se protéger contre la publication d’un rapport ou d’une inspection d’une personne enregistrée spécifique qui mettrait en danger la santé ou la sécurité publiques.

Ouvrir la porte était un « incident », a déclaré Cox, pas une des brèches. Il a été constaté par le CDC lors d’une de ses inspections.

La personne qui a maintenu la porte ouverte n’avait pas de mauvaise intention, a-t-il dit.

« Ils ne le faisaient pas pour bafouer ouvertement les règles », a déclaré Cox. « Ils le faisaient pour une raison qu’ils jugeaient raisonnable. Mais je veux dire, il n’était toujours pas conforme aux [procédures opérationnelles standard]. »

Il y a eu d’autres incidents, comme le calage de la porte, qui ont conduit le CDC à déterminer qu’il y avait un échec systématique, a-t-il déclaré.

Pour y remédier, le CDC exigeait que l’USAMRIID s’assure que le personnel était formé. Alors qu’il était sous le coup de la renonciation, l’USAMRIID a examiné sa formation, l’a validée pour s’assurer qu’elle fonctionnait, a formé son personnel et a validé sa formation, a déclaré Cox. Il continuera à surveiller pour s’assurer que la formation continue.

L’une des préoccupations était le système de décontamination des effluents d’USAMRIID. Le laboratoire avait opté pour le traitement chimique après que son système précédent ait été endommagé, selon les précédents rapports de News-Post.

Il reviendra à un système de décontamination thermique, a déclaré Cox.

Les résultats de l’inspection ont également révélé qu’USAMRIID ne disposait pas d’un inventaire complet et précis de ses agents sélectionnés. Cela a été résolu, a déclaré Cox.

Il y avait également des fissures dans la peinture qui ont été fixées, a-t-il dit.

L’inspection du CDC avait également de multiples préoccupations générales qui étaient traitées. Toutes les préoccupations du personnel concernant le non-respect du protocole ont été résolues, a-t-il déclaré.

« Tout dans la lettre [du CDC] a été abordé », a déclaré Cox.

Redémarrage des opérations

L’inscription au programme Federal Select Agent Program a été partiellement levée et USAMRIID pourra travailler sur cinq études portant sur certains agents et retrouver son statut opérationnel complet dans le Laboratory Response Network.

Le Laboratory Response Network est composé de trois laboratoires – un exploité par la Marine, USAMRIID et le CDC. Les trois sont chargés de déterminer le matériel inconnu.

Alors que les opérations ont été fermées à USAMRIID, le laboratoire de l’armée a encore fait du travail. Mais s’il a identifié quelque chose qui relevait du programme Federal Select Agent Program, il a soit stocké le matériel dans le congélateur, comme il l’était avec le reste des agents biologiques sélectionnés ou des toxines dont il dispose, soit l’a envoyé à l’un des autres laboratoires, a déclaré Cox.

Le Laboratory Response Network est mis en place de telle manière que si l’un des laboratoires ne peut pas fonctionner, comme l’USAMRIID ne le peut pas, les deux autres peuvent assumer le travail, a déclaré la porte-parole de l’USAMRIID Caree Vander Linden. Cela s’est produit avec le CDC au plus fort de l’épidémie d’Ebola en 2016, ce qui signifie que USAMRIID a pris plus de travail.

Pendant la suspension partielle, le CDC approuvera les études que les scientifiques de l’USAMRIID souhaitent faire, a déclaré Cox. La direction de l’USAMRIID devra envoyer un aperçu de la recherche proposée, y compris l’agent qu’elle impliquera, entre autres détails. Le personnel du CDC examinera ensuite le plan et interrogera les scientifiques pour s’assurer qu’ils sont formés et peuvent faire la recherche, a-t-il déclaré.

Il n’y a aucune inquiétude concernant la propriété intellectuelle dans le cadre du modèle d’approbation des CDC, a-t-il déclaré. Et il ne pensait pas que cela affecterait les subventions. Au cours de la fermeture, les scientifiques de l’USAMRIID ont pu continuer à rédiger des subventions, entre autres tâches, comme la consultation ou l’éducation, a-t-il déclaré.

Pendant l’arrêt, le personnel a compris l’importance de faire une pause et d’évaluer les procédures opérationnelles standard. Il n’y a pas eu de rotation importante du personnel à la suite de la fermeture.

« Ils comprennent l’importance de la mission », a déclaré Cox.

Mais les scientifiques seront ravis de rentrer au laboratoire, a-t-il déclaré.

Le maire Michael O’Connor et le directeur du comté Jan Gardner ont été informés que l’USAMRIID commencerait certaines de ses opérations dans ses laboratoires de niveau de sécurité biologique 3 et 4.

« De toute évidence, c’est une bonne nouvelle pour l’installation et les recherches qu’ils y effectuent », a déclaré O’Connor.

Il espère que USAMRIID fera des recherches à effectuer selon les normes du CDC, a déclaré O’Connor.

Bob Hawley, qui siège au comité consultatif communautaire du laboratoire de confinement, a déclaré qu’il était « merveilleux » qu’USAMRIID puisse recommencer une partie de son travail.

Il a rencontré Cox et Brig. Le général Talley, commandant de Fort Detrick, qui a décrit les procédures que USAMRIID suivra.

Cox s’est dit « ravi » que USAMRIID puisse recommencer son travail. Ils continueront de travailler avec le CDC jusqu’à ce que la suspension totale soit levée.

Cet article est écrit par Heather Mongilio de The Frederick News-Post, Md. Et a été légalement autorisé via la Tribune Content Agency via le réseau d’éditeurs NewsCred. Veuillez adresser toutes les questions de licence à legal@newscred.com.

[ Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là d’un laboratoire de recherche militaire en Bio-armes de haut niveau et que certains éléments les plus sensibles ne peuvent être dévoilés, car couverts par le Secret Défense. Il est donc possible que de ce laboratoire soit sorti le Coronavirus COVID-19, même si d’autres pistes ne sont pas à négliger – MIRASTNEWS].

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Military