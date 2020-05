Zoom Afrique du 13 mai 2020

L’actualité en Afrique :

RDC : les USA sortent les rames :

La tentative de coup d’État rampant contre la RDC se poursuit :

Après avoir sanctionné les sénateurs pro-Kabila (ceux qui avaient voté le code minier, un code qui n’a pas du tout été apprécié par la force d’occupation) et après avoir provoqué l’opposition à exiger des élections anticipées, façon de chasser du Parlement les députés et sénateurs kabilistes et de faire une chambre aux ordres, RFI plaide pour l’arrestation d’un des groupes armés qu’il qualifie « plus puissant de l’est du Congo ».

Regardons ce qu’écrit le RFI à ce propos :

« Le NDC-Rénové est-il le groupe armé le plus puissant de l’est du Congo ? En tout cas, un rapport du groupe d’études sur le Congo rendu public ce mercredi 13 mai détaille toutes les ramifications de ce groupe dirigé par le chef de guerre Guidon Shimiray. Ce qui fait surtout la réussite de ce groupe, selon le GEC, c’est l’impunité dont il bénéficie face à un État défaillant. Ses camps et sa hiérarchie militaire sont connus, le GEC publie d’ailleurs cartes et organigramme, mais il n’a presque jamais été la cible d’opérations de l’armée congolaise ou de la Monusco ».

Qu’un média occidental soit aussi opposé à un group armé, qui est pro-Kabila et qui selon ce même média est soutenu par l’armée congolaise, il y a sûrement anguille sous roche…

Il est vrai que l’épidémie du Covid-19 a aidé l’État congolais de se rapprocher davantage de la Chine. En effet, le gouvernement chinois a décidé d’envoyer des équipes médicales au Zimbabwe, en République démocratique du Congo (RDC) et en Algérie pour aider ces pays africains à lutter contre la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian.

De plus, la dernière visite de Tshisekedi en Russie dans le cadre de sa participation au Sommet Russie-Afrique à Sotchi n’est toujours pas digérée par la force d’occupation.

L’assassinat ciblé du général Delphin Kahimbi Chef de renseignement militaire en est une autre preuve de cette tentative de déstabilisation signée le clan atlantiste.

On sait également que le gouvernement congolais a l’intention de rouvrir le premier réacteur nucléaire installé en Afrique subsaharienne, à l’arrêt depuis 1994.

Le fait que le peuple congolais soit conscient des complots occidentaux et que son armée protège de toute âme ses frontières contre toute atteinte à sa souveraineté constitue une grosse défaite pour la force colonialiste qui a vu ses plans tombés à l’eau depuis la présidence Kabila et de son successeur Tshisekedi qui tente tant bien que mal de maintenir la souveraineté de son pays.

RCA : tentatives de déstabilisation à travers les élections :

En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections a confirmé la date du 27 décembre pour le premier tour de la présidentielle et des législatives. Mais si ces élections venaient à être repoussées de plusieurs mois en raison de la situation sanitaire ou sécuritaire ? Est-ce ce que souhaite la force d’occupation pour mener davantage déstabilisation dans ce pays souverainiste ?

Luc Michel, géopoliticien revient sur le sujet.

Source: Press TV Français