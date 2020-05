Conflit UE-Allemagne: Soros cherche une gouvernance de plusieurs millions de dollars contre le peuple?

© AP Photo / Francois Mori

Dans le contexte tendu des relations entre Bruxelles et la Cour constitutionnelle allemande du fait des nouveaux projets de la BCE, George Soros intervient pour avertir des dangers qui menacent l’Union européenne en cette période de pandémie. Conseil ou pression? Sputnik en parle à l’expert Pierre-Antoine Plaquevent.

Le milliardaire européiste hongrois et totalement opposé à Viktor Orban se dit préoccupé par la survie de l’UE, car il s’agit d’une « union incomplète », ce qui rend l’Europe vulnérable, en particulier dans une situation où des réponses rapides sont nécessaires pour lutter contre le coronavirus, comme l’a commenté The Independent.

L’expert des investisseurs hongrois et auteur du livre George Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme (George Soros et l’Open Society, Metapolitical of Globalism) estime que George Soros est un « acteur politique qui se considère comme responsable d’une mission de celui qui n’a pas été choisi, même si les gens se demandent d’où il vient. »

Dans une interview accordée aux médias britanniques, le magnat critique l’attitude de l’Allemagne, dont la Cour constitutionnelle a prononcé le 5 mai une sentence controversée dans laquelle il a demandé à la Banque centrale européenne de justifier la proportionnalité du programme par lequel l’UE va acheter avec de l’argent la dette commune des pays les plus obligés, comme l’Italie, dont la dette souveraine s’élève à 135% de leur PIB.

Quel impact ces déclarations peuvent-elles avoir sur le cours de la politique de l’UE? Selon Plaquevent, beaucoup.

George Soros « est un acteur qui a sournoisement avancé, furtivement, pendant des décennies, aux yeux du public, et qui a maintenant décidé d’émerger de plus en plus. Le problème est la légitimité qu’il a pour influencer les grandes décisions, en particulier dans les institutions européennes », explique l’expert.

[Comme Bill GATES qui phagocyter le monde de la santé pour l’intérêt de la secte des milliardaires, la mission du milliardaire Geoge SOROS est de se saisir des manettes de la gouvernance politique dans le monde. C’est l’offensive capitaliste du monde des milliardaires, tous avec des faux concepts scientifiques. – MIRASTNEWS].

Pierre-Antoine Plaquevent s’inquiète de cette réalité, dans laquelle la pression exercée par des milliardaires comme Soros sur la politique européenne apparaît comme une menace sérieuse pour la démocratie. Selon le spécialiste, alors que l’UE s’enfonce dans ses problèmes, sa nature antidémocratique apparaît, privilégiant les groupes de pression avant la volonté du peuple.

Dans le cas de Soros, cette pression se matérialise à travers son Open Society Foundation, ses ONG et autres groupes de réflexion affiliés, dans le but de promouvoir ses valeurs mondialistes qui défendent un monde sans frontières et une « société ouverte » sans État comme « cadre » de l’exercice démocratique.

«Le projet de Soros est une façon de gérer l’humanité par le biais de personnalités non élues. Bill Gates est une sorte de ministre qui s’occupe de la santé sans diplôme médical et promeut la vaccination dans le monde entier, George Soros s’occupe de philanthropie en faveur des migrants […] C’est une sorte de gouvernement qui passe sur les Etats», explique Pierre-Antoine Plaquevent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News