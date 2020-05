AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ VT: WUHANGATE – 8. «SARS-2: Virus GMO construit avec le VIH». Étude de rupture par un bio-ingénieur, ancien professeur de l’OTAN

CONTRE-AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DE L’AUTEUR

Éditeur VT ne lit pas avec attention les articles complets

Montagnier N’A PAS SUGGÉRÉ QUE LE VIRUS SORTIE CERTAINEMENT DE WUHAN BIO-LABS, c’est une des seules hypothèses

Les deux scientifiques ont EXPLIQUÉ CERTAINEMENT SEULEMENT que le SRAS-COV-2 a été construit EN LABORATOIRE AVEC LE VIH

[AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Bricage ne fait que sauter dans le train de désinformation conçu par son compatriote Luc Montagnier.

Montagnier s’est trompé sur l’épidémie de CV-19, le seul aspect de sa prononciation qui est correct est que le virus a été fabriqué dans un laboratoire. Cependant, il identifie à tort le laboratoire comme étant à Wuhan et fait ensuite des affirmations un peu plus bizarres mais tout aussi fallacieuses au sujet du CV-19 contenant le virus VIH-1 (qu’il a identifié en 1983). Il affirme en outre que la raison pour laquelle le VIH est présent est que le laboratoire de Wuhan travaillait sur un vaccin contre le VIH et a accidentellement permis à leur travail de s’échapper, cela n’a en fait aucune base. Il n’a pas non plus affirmé que le parasite qui cause le paludisme se trouve également dans CV19.

NOTE DE L’AUTEUR – Soyez patient!

J’ai déjà découvert 10 recherches sur le virus recombinant SARS-Cov + VIH. 7 d’entre eux en Chine et 3 d’entre eux développés à Wuhan 🙂 Mais ceci est pour le rapport WuhanGate 9… Le virus Ebola à Sars-Cov est pour WuhanGate 10, et le sommet mondial de la vaccination en Europe est pour WuhanGate 11, alors peut-être qu’en WuhanGate 12 Je peux expliquer les noms des instigateurs de Deep State…

Je serai charitable et je donnerai au professeur le bénéfice du doute, comme il sied à un lauréat du prix Nobel, et je n’irai pas plus loin que de prétendre qu’il se trompe simplement, plutôt que de faire un mensonge délibéré. Là encore, cela doit être mis en balance avec la connaissance que dans le passé, entre autres causes, il a soutenu les anti-vaxxers, l’homéopathie et l’affirmation ridicule que l’ADN émet des «ondes électromagnétiques».

Étant donné que l’anti-vaxx et l’homéopathie sont deux aspects du grand psyop sioniste pour identifier les moutons les plus facilement induits en erreur, les plus naïfs et les plus crédules du troupeau, afin de les transformer en idiots utiles – colporteurs de désinformation bénévoles involontaires et non rémunérés; et que la pandémie actuelle est également le résultat d’un complot sioniste, il est raisonnable de supposer que Montagnier (et par extension, des acolytes tels que Bricage) sont, à tout le moins, des idiots utiles involontaires, tout en restant inconfortablement conscients qu’ils peuvent être beaucoup pire. [Éditeurs VT]

Résumé du rapport

1 – «CoVid-19 est GMO» selon un ancien professeur de l’OTAN

2 – Mystère de la souche virale 2013 enregistrée uniquement en 2020

3 – Confirmation de la recherche indienne sur les inserts VIH

4 – Les traces sans équivoque du virus du SIDA

5 – Mortalité «calibrée» par le SRAS-CoV et l’intensité du VIH?

6 – Supervirus chimérique à double usage: vaccin ou bio-arme

«Celui qui ne croit pas a déjà été condamné, car il ne croyait pas au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement est le suivant: la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière pour que ses œuvres ne soient pas révélées. Mais celui qui fait la vérité se révèle, afin qu’il puisse apparaître clairement que ses œuvres ont été faites en Dieu».

Jésus-Christ – Évangile de Jean (3, 18-21)

VERSIONE ORIGINALE IN ITALIANO

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio pour VT Italy

«Enfin on devrait pouvoir vérifier systématiquement quand le label « fake news » est attribué à une news que la news n’est pas en fait une fake news mais que « le fake news labelling » est lui-même « une fake news »! Malheureusement, ce n’est probablement pas la dernière pandémie en raison des actions humaines imprudentes dans le milieu sauvage (Bricage, 2011). Le problème est qu’ils se rapprochent de plus en plus et que les virus associés deviennent de plus en plus agressifs. Comment arrêter cette escalade de la violence des interactions entre l’espèce humaine et son écosystème hôte? Les défauts environnementaux doivent-ils être utilisés comme alibi pour masquer les défauts technologiques, quelles qu’en soient les raisons? Ce ne sont pas tous des défauts sociétaux, économiques ou / et politiques? ».

Les mots du professeur français Pierre Bricage sont un coup de poing dans l’estomac car ils ont frappé et coulé le cuirassé du courant dominant avec la puissance imparable de la logique humaine à la recherche de la vérité. Ce n’est pas un hasard si j’ai voulu citer un passage de l’Évangile sur les méchants craignant que leurs méfaits ne soient révélés…

Cette épidémie de CoVid-19 est un piège sombre et diabolique pour l’humanité et la planète est désormais une certitude répandue parmi ceux qui ont lu attentivement au moins une douzaine d’articles scientifiques et pas seulement des publications sociales.

Que le SRAS-CoV-2, un autre nom de ce syndrome respiratoire aigu qui fait référence aux autres souches mortelles du CoronaVirus SARS de 2003 et MERS de 2014, est un organisme génétiquement modifié: qui est maintenant déclaré également par le scientifique à la retraite Bricage, pour 29 ans Professeur de Biologie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et pour un lustre également chef du Département d’Ingénierie Biologique de Pau, capitale du Poutre et des Pyrénées Atlantiques.

Professeur émérite Pierre Bricage, ingénieur biologique expert en génétique moléculaire et ancien maître de conférences de l’OTAN

Il l’a expliqué lors d’une conférence en France fin février, il l’a écrit dans une recherche publiée en mars sur Research Gate (Wikipédia de la science), il l’a réitéré dans l’étude republiée en anglais sur le même site en avril mais tout resté immergé dans le marais du silence médiatique.

Maintenant, grâce à nos recherches continues sur Covid-19, nous avons intercepté son nouveau document sensationnel du 1er mai enrichi de détails scientifiques supplémentaires, de questions troublantes et de considérations éthiques perturbatrices telles que celles rapportées dans les citations ci-dessus et ci-dessous …

«Que pouvons-nous apprendre de l’émergence de cette nouvelle pandémie? Une proposition n’ayant pas été prouvée ne signifie pas qu’elle est automatiquement fausse; nombreux sont ceux qui commettent cette erreur de logique. Cela ne signifie pas non plus que ce soit vrai. Mais, si la source a une certaine légitimité, comme pour un simple témoignage honnête, cela vaut la peine de le tester!» le chercheur affirme dans ses conclusions que nous mettons devant son étude rigoureuse.

«Pourquoi ne s’agit-il que de « complots » contre la version consensuelle de l’apparition accidentelle du SRAS-CoV-2 d’un animal sauvage? Pourquoi les aspects validant cette piste sont-ils les seuls acceptés et publiés? Pourquoi les articles traitant de versions non consensuelles sont-ils systématiquement rejetés? Y a-t-il une tentative mondiale de cacher une partie de la réalité et de réécrire l’histoire à la fois de l’origine du virus et de la pandémie? Pouvons-nous être juge et faire partie d’une enquête aussi importante pour l’humanité?».

1 – «COVID-19 EST OGM» POUR L’ANCIEN CONFÉRENCIER OTAN

Depuis 2000, l’ingénieur biologiste transalpin, déjà spécialisé en génétique moléculaire, est vice-président de l’Association française des sciences et des systèmes cognitifs et techniques, au nom duquel il participe aux réunions internationales de l’EMCSR (European Meeting on Cybernetics and Research Systems) mais il a également été chargé de cours à l’UNESCO et à l’OTAN, pour lesquels il a traité des questions de technologie industrielle. Universitaire à la retraite, il enseigne les sciences de la santé à l’Université de Pau et l’évolution des systèmes vivants à l’Université du Temps Libre d’Aquitaine.

Pierre Bricage en 2012 à Vienne pour la Rencontre Européenne sur la Cybernétique et les Systèmes de Recherche

Pierre Bricage en 2012 à Vienne pour la Rencontre Européenne sur la Cybernétique et les Systèmes de Recherche

Il est donc un scientifique libre qui n’a pas à s’agenouiller devant la Big Pharma ou les instituts d’État pour survivre, tout comme son plus illustre compatriote Luc Montagnier, le virologue qui a remporté le prix Nobel de médecine en 2008, pour la découverte de l’humain immunodéficience liée au virus VIH et à l’épidémie de SIDA.

Et tout comme ce scientifique, Bricage n’a aucun doute sur la nature de CoVid-19, dont il révèle également des secrets déconcertants qui soutiennent la suspicion de plus en plus fondée d’une dissimulation intentionnelle de la vérité par la communauté scientifique internationale.

Cette communauté est probablement terrifiée par le risque de perdre l’énorme entreprise fondée sur la recherche de vaccins et d’armes bactériologiques, développée en Amérique du Nord depuis 1952, comme en témoigne une vidéo déclassifiée de la US Navy publiée par Gospa News sur YouTube.

«Habituellement, le rhume n’est pas un danger, mais une nouvelle souche de coronavirus tue l’espèce humaine. Pourquoi ce nouveau coronavirus, nommé d’abord 2019-nCoV puis renommé SARS-CoV-2, est-il apparu sans que personne ne soit en mesure d’identifier ni le réservoir ni le vecteur?» Bricage se demande que, contrairement à Montagnier plus célèbre, il ne se limite pas aux déclarations mais publie chaque détail scientifique de ses études, éclairé par sa compétence en génie biologique.

«Ce virus ne pouvait pas avoir émergé spontanément par des mutations naturelles et des recombinaisons de souches sauvages, c’est une chimère génétique avec des insertions artificielles de gènes modifiés, un génome artificiel d’un coronavirus dans une capside d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH)», a-t-il déclaré lapidaire dans son Étude de 40 pages dans laquelle il a inséré parmi les mots clés « organisme génétiquement modifié ».

L’original français est intitulé: «Le nouveau coronavirus chinois est-il un avatar d’un coronavirus génétiquement modifié pour fabriquer un vaccin curatif du SIDA? Pourquoi le SARS-CoV-2 ne serait-il pas un virus d’origine naturelle? Aspects écologiques, physiologiques, génétiques et évolutifs».

Ses interrogations sont marquées par la prudence diplomatique même si ses révélations scientifiques de génétique moléculaire ne laissent planer aucun doute et sont dévastatrices pour la théorie de l’origine naturelle du CoronaVirus responsable de la pandémie…

En trois semaines, c’est la deuxième torpille qui frappe et sape la crédibilité de l’Organisation mondiale de la santé avec toutes les institutions nationales de santé qui craignent de voir le généreux financement apporté par Genève et les multinationales pharmaceutiques (qui l’alimentent) disparaître de leur somptueux assiette.

Il s’agit de la deuxième fusée si l’on ne considère pas la vidéo de choc intitulée Plandemic (Planned Pandemic) de Judy Mikowitz, titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire à l’Université George Washington, à laquelle nous n’avons pas prêté attention parce que les arguments scientifiques intéressants sont trop dilués par des anecdotes de conflits professionnels avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’American NIAID (National Institute Allergy Infectives Disease), et ses considérations socio-politiques en tant que militant No-Vax. Gospa News rapporte principalement des faits objectifs et vérifiables avant les avis.

2 – MYSTÈRE DE L’ENREGISTREUR DE LA SOUCHE VIRALE EN 2020

En quelques jours, Bricage est le deuxième phare qui éclaire la mystérieuse obscurité du CoVid-19, révélant immédiatement un détail inquiétant.

«Le séquençage génétique de ce virus 2019-nCoV a indiqué que son génome ressemblait à celui d’un autre coronavirus issu d’une chauve-souris et isolé en 2013. Avec l’enregistrement, en 2020, de la souche virale RaGT13, isolée en 2013 (comme ses suggestions de noms), d’autres phylogénies ont alors été proposées (Bedford & Hodcroft, 2020). Ils ont remplacé le SARS-CoV-2 dans une position évolutive plus adaptée aux précédents connus. Pourquoi la souche ancestrale présumée, isolée en 2013, et sur laquelle des recherches ont été menées, n’a-t-elle pas été enregistrée dans les banques de données génétiques avant 2020 et seulement après l’enregistrement 2019-nCoV, laquelle souche a ensuite été renommée SARS-CoV-2?».

S’il y avait des chefs d’État déterminés comme celui de la Tanzanie – ce qui a soulevé la suspicion que les écouvillons reçus par son pays ont échouéaprès avoir testé une chèvre et une papaye comme positifs pour le virus humain et ont donc déclaré mettre fin à toute relation avec l’OMS – tous les dirigeants de cette organisation feraient probablement déjà l’objet d’une enquête étant donné l’ampleur dévastatrice de cette question. Mais les intérêts en jeu sont énormes et transnationaux, comme nous le verrons dans les prochains rapports…

C’est le scientifique Bricage lui-même qui nous explique pourquoi cela ne se produit pas, posant des questions rhétoriques au terme de sa longue et minutieuse étude scientifique.

«Pourquoi un groupe de 27 scientifiques éminents a-t-il insisté pour discréditer l’origine artificielle du nouveau coronavirus? Sommes-nous en train de réécrire l’historique du virus? La transparence n’empêcherait-elle pas ce type d’imbroglio scientifique, politique et médiatique? Comment empêcher que l’économie ne se mêle aux enjeux et ainsi saper la responsabilité sociale et environnementale (Bricage, 2011) des laboratoires de recherche, des entreprises de santé et des particuliers? L’économie mathématique justifie-t-elle la gestion libérale des services scientifiques et sanitaires? L’économia matematica giustifica la gestione liberale della scienza e dei servizi sanitari? ».

Si cet article, avec la bénédiction de Dieu, dépasse 77 mille vues (celles des plus lues des 10 rapports «CoronaVirus Bio-arma» et 7 «WuhanGate»), nous lancerons une pétition et nous prendrons des mesures pour proposer le biologiste français comme Secrétaire général de l’ONU. Parce qu’il a écrit dans un document scientifique précisément les questions que tous les hommes de bon sens et de bonne volonté se posent sur terre!

Je ne sais pas, cependant, que l’actuel chef du Glass Palace de New York, le portugais Antonio Guterres, n’a pas encore répondu à l’appel du cardinal métropolitain du Sri Lanka, Malcom Ranjith à enquêter «sur ce poison éparpillé dans un pays riche »ou à la demande officielle de l’ex-président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, pour la création d’une commission d’enquête sur une pandémie, considérée par lui comme une guerre bactériologique comme d’autres experts américains en bio-armes.

3 – LA CONFIRMATION DE LA RECHERCHE INDIENNE SUR LE VIH

Lorsque Gospa News a décidé de récupérer et de publier le contenu de la première étude scientifique qui a démontré la présence d’inserts de VIH dans CoVid-19, donc la manipulation génétique du même virus, nous savions que nous allions dans l’obscurité en ne faisant confiance qu’à l’inspiration du Saint-Esprit et dans la protection de Notre-Dame (Gospa in Medjugorie).

Parce que ces chercheurs de la Kuzuma School of Biology, à New Delhi, avaient été les seuls à documenter scientifiquement cette théorie mais ensuite, dans les 24 heures, ils avaient retiré l’étude bien qu’elle semblait suffisamment solide et sans faille pour nous pousser dans le risque d’écrire à ce sujet.

Deux jours après la publication de notre rapport, Dieu merci, l’entretien avec le professeur Luc Montagnier a commencé à devenir viral, qui, du haut de son prix Nobel, a non seulement soutenu la recherche de Kuzuma, mais a déclaré ouvertement queces chercheurs étaient «forcés de se rétracter». Bricage redémarre maintenant à partir de là avant d’exposer ses preuves scientifiques.

«En février 2020, un mathématicien français, également expert interdisciplinaire, ingénieur émérite en informatique et chercheur au IBM Center for Research in Artificial Intelligence, à l’Université de Bordeaux, s’identifie au génome de la souche isolée 2019-nCoV, modèles qui brisent la symétrie de l’organisation génétique habituelle d’un coronavirus (Perez, 2020)».

Bricage fait référence au bio-mathématicien Jean-Claude Perez, qui a rejoint Montagnier dans ses recherches virologiques, et rappelle donc que de nouveaux schémas d’information ont été insérés dans le gène codant pour la protéine de pointe de l’enveloppe (protéine S) et dans les gènes codant pour la polyprotéine qui est à l’origine à la fois de la protéase virale et de la polymérase, activités enzymatiques présentes dans chaque coronavirus.

«Ces insertions étaient identiques aux mêmes schémas d’information trouvés dans les séquences génomiques des protéines similaires Open Reading Frames (ORF) d’un autre virus à ARN bien connu, le VIH» soutient l’ingénieur expert en génétique moléculaire qui, grâce à son intense activité de conférencier également pour l’OTAN, parvient à être un bon communicateur, ce qui rend un lexique biochimique difficile presque compréhensible.

«Pendant ce temps, une équipe de jeunes informaticiens, de l’Institut indien de technologie de New Delhi, avait téléchargé une œuvre, dans bioRXiv, les archives en ligne ouvertes, montrant une similitude inconnue et totalement troublante entre les génomes de 2109-nCoV et du VIH (Pradhan et al., 2020). Le génome 2019-nCoV contenait des motifs similaires à certains trouvés dans le génome du VIH, dans sa protéine d’enveloppe S et dans son pool de gènes de poly protéase-polymérase; validant ainsi les travaux précédemment publiés de Perez (2020). Comment des séquences génétiques identiques peuvent-elles être présentes dans des virus aussi différents? S’agit-il d’un phénomène de convergence évolutive adaptative? (Mills, 2006)».

Afin de faciliter l’utilisation de ses recherches, le professeur français se pose un flot de questions faciles à comprendre pour un enfant: «Comment, dans la nature, un ensemble de mutations similaires pourrait-il donner le même résultat fonctionnel dans les systèmes génétiques évoluant dans des hôtes complètement différents (chauves-souris et primates humanoïdes)? Ou, s’il s’agissait d’un transfert génétique, comment, dans la nature, de telles recombinaisons génétiques ciblées étaient-elles possibles (Bricage, mars, avril et mai 2020)? ».

«Par la suite, cet article non publié a été retiré; annulé sans aucun commentaire spécifique. Simultanément, le travail précédemment publié a été présenté comme une fausse nouvelle, tandis que le 2019-nCoV est devenu le SARS-CoV-2. Pourquoi tant de problèmes? Qu’a montré le travail de l’équipe indienne? » Bricage se demande encore.

«Si l’on compare les protéines S de la souche initiale 2019-nCoV avec celles des autres coronavirus, les îlots d’acides aminés observés dans les séquences de protéines homologues s’avèrent être complètement différents. Pourraient-ils résulter de mutations ponctuelles dans les séquences codantes nucléotidiques correspondantes?».

4 – LES TRACES SANS ÉQUIVOQUE DU VIRUS DU SIDA

Mais la rareté des mutations ne les justifierait pas selon le chercheur… «Dans l’ensemble, ces inserts, conservés dans tous les premiers génomes analysés, représentent moins de 1% de chaque génome. C’est beaucoup moins que la divergence génétique globale à juste titre attendue avec tous les coronavirus, dont les séquences sont connues. Il existe une similitude étonnante entre les sites de coupure par les protéases: les mêmes sites sont présents dans ces protéines à la fois du coronavirus et du VIH (et aussi de certains virus grippaux). Ces sites sont différents de ceux des coronavirus habituels; soit dans des réservoirs ou vecteurs sauvages, soit dans des vecteurs sauvages ou domestiques, soit même dans tous les coronavirus humanisés connus. Comment un changement naturel d’une telle ampleur, par des mutations viables et spécifiques, n’aurait-il pu affecter que les sites de coupure, qui représentent moins de 3% de la séquence protéique?».

L’ingénieur biochimiste revient ensuite sur la découverte de ses collègues indiens et ajoute ses résultats: «Le coronavirus de Wuhan a-t-il été génétiquement transformé pour ressembler au VIH? Les changements observés dans ses séquences protéiques (3 inserts provenant de gp120 HIV et 1 insert de HIV gag) augmentent tous la densité de charges positives à la surface de ces molécules. Un tel changement non aléatoire implique l’utilisation d’un outil logiciel d’ingénierie des protéines pour cribler les modifications génétiques avant de les faire. Les inserts génomiques 1 et 2 dans la glycoprotéine S (chacun de 18 nucléotides, chacun codant pour 6 acides aminés) sont complètement identiques aux séquences VIH correspondantes. Les inserts génomiques 3 (36 nucléotides correspondant à 12 acides aminés) et 4 (24 nucléotides correspondant à 8 acides aminés) ressemblent également étroitement aux séquences VIH correspondantes».

Et enfin voici la phrase impitoyable: «Aucun de ces 4 inserts ne peut résulter d’une mutation aléatoire ponctuelle. Ce type de mutation n’affecte généralement qu’un seul acide aminé et non un schéma protéique défini (une série d’acides aminés spécifiquement modifiés). Une mutation ponctuelle peut également entraîner un changement dans le cadre de lecture, mais cela se traduit généralement par une protéine non fonctionnelle. Pourtant, 2 de ces inserts présentent une suppression (Su et al., 2020), une interruption, une rupture partielle de leur séquence, qui non seulement conserve la fonctionnalité mais augmente également spécifiquement la densité des charges positives situées à la surface de l’actif molécule. Une suppression est généralement mortelle et se traduit par une protéine non fonctionnelle».

Même à un biochimiste novice comme moi qui ne passe des heures à lire des recherches scientifiques que depuis la fin janvier pour trouver un indice ou des preuves utiles pour confirmer la théorie de la bio-arme CoVid-19 (ou même le nier si j’avais trouvé à au moins une étude robuste…) la combinaison «charge positive» sonne pénible et fait penser immédiatement aux bio-armes…

5 – MORTALITÉ «CALIBRÉE» PAR L’INTENSITÉ VIRALE DU VIH ET DU SRAS-2?

Jusqu’à présent, nous avons délibérément signalé des détails excessivement scientifiques utiles pour mettre en évidence l’acuité analytique du généticien moléculaire par opposition à la nature générique des contre-déductions avec lesquelles l’étude de ces autres scientifiques (chinois mais de l’école britannique) a cherché à démanteler les résultats de la recherche indienne.

Ils – nous l’avons souligné dans notre précédent rapport sur la question – jugeaient les séquences du VIH-1 avec «une identité et une rareté faibles» de sorte à être considérées comme aléatoires comme le prétendaient leurs autres collègues qui contestaient la longueur de ces segments.

Cependant, cela a suscité la réponse rapide de Montagnier, ancien professeur au prestigieux Institut Pasteur de Paris et aujourd’hui chef de département à l’Université Jiao Tong de Shanghai, dans une longue interview pour CNEWS TV.

«Nous répondons immédiatement à ces longueurs mais ce sont des segments qui véhiculent des informations génétiques contrairement à ceux qui disent que c’est une coïncidence. Ce n’est pas comme ça. Il y a une énorme pression pour que tout ce qui est à l’origine du virus soit caché »a déclaré le lauréat du prix Nobel de médecine

Bricage attaque au contraire péremptoirement ses collègues du déni de la théorie du virus génétiquement modifié :: «Par la suite, une équipe de chercheurs chinois (Zhang et al., 2020) a disqualifié le rôle de ces insertions grâce à la modélisation 3D de l’interaction entre la protéine S et son récepteur cible ACE2 (Ge et al., 2013). Les inserts sont situés en dehors du site de reconnaissance qui se lie au récepteur, ils n’auraient donc pas d’effet fonctionnel».

LE POSTE COMPLET CONTINUE ICI

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS – pour les ANCIENS COMBATTANTS AUJOURD’HUI

Pas de reproduction sans autorisation – poste d’origine

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LES CORONAVIRUS

GOSPA NEWS – LOBBY DES ARMES

PORTE DE RECHERCHE – BRICAGE SUR LE SRAS-COV-2

Détails de l’auteur Fabio Giuseppe Carlo Carisio Directeur, Gospa News Fabio est directeur et éditeur de Gospa News; un journal d’information chrétien. Fabio Giuseppe Carlo Carisio, né le 24/2/1967 à Borgosesia, a commencé à travailler comme reporter puisqu’il n’avait que 19 ans dans la région alpine de Valsesia, Piémont, sa région natale en Italie. Après des études de littérature et d’histoire à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, il est devenu directeur adjoint d’un journal local et spécialisé dans les reportages judiciaires. Pendant environ 15 ans, il est correspondant du nord de l’Italie pour les journaux italiens Libero et Il Giornale, écrivant également d’importantes révélations sur le massacre d’Ustica, un rapport sur la franc-maçonnerie et le crime organisé. Avec des enquêtes indépendantes, il collabore avec Carabinieri et Guardia di Finanza dans des enquêtes importantes qui se terminent par l’arrestation d’entrepreneurs de Camorra ou de politiciens corrompus. En juillet 2018, il a trouvé le webmedia de contre-information Gospa News axé sur la géopolitique, le terrorisme, le Moyen-Orient et le renseignement militaire. Il est correspondant d’Italie pour le site d’information français Reseau International. Il travaille depuis de nombreuses années pour le magazine Art & Wine en tant que critique d’art et commissaire d’exposition http://www.art-wine.eu/ https://www.gospanews.net/ redazione@gospanews.net

Traduction: MIRASTNEWS

Source VETERANS TODAY