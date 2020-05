Le médecin taïwanais a noté qu’en août 2019, les États-Unis d’Amérique avaient une vague de pneumonies pulmonaires ou similaires, que les Américains imputaient au «vapotage» des cigarettes électroniques, mais dont, selon le scientifique, les symptômes et les conditions ne pouvaient pas être expliqués par e-cigarettes. Il a dit avoir écrit aux responsables états-uniens pour leur dire qu’il soupçonnait que ces décès étaient probablement dus au coronavirus. Il affirme que ses avertissements ont été ignorés.

Immédiatement avant cela, le CDC a totalement fermé le principal laboratoire biologique de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick, Maryland, en raison de l’absence de garanties contre les fuites de pathogènes, émettant un ordre complet de «cesser et s’abstenir» à l’armée. C’est immédiatement après cet événement que l’épidémie de «e-cigarette» a éclaté.

Nous avons également infecté des citoyens japonais en septembre 2019, à Hawaï, des personnes qui n’étaient jamais allées en Chine, ces infections se produisant sur le sol des Etats-Unis d’Amérique bien avant l’épidémie de Wuhan, mais seulement peu de temps après la fermeture de Fort Detrick.

Ensuite, sur les réseaux sociaux chinois, un autre article est apparu, conscient de ce qui précède mais présentant plus de détails. Il a déclaré en partie que cinq athlètes « étrangers » ou autres membres du personnel en visite à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux (18-27 octobre 2019) ont été hospitalisés à Wuhan pour une infection indéterminée.

L’article explique plus clairement que la version Wuhan du virus n’aurait pu provenir que des États-Unis d’Amérique parce que c’est ce qu’ils appellent une « branche » qui n’aurait pas pu être créée en premier car elle n’aurait pas de « graine ». Il aurait dû s’agir d’une nouvelle variété issue du «tronc» d’origine, et ce tronc n’existe qu’aux États-Unis d’Amérique. (1)

Il y a eu beaucoup de spéculations publiques selon lesquelles le coronavirus avait été délibérément transmis à la Chine mais, selon l’article chinois, une alternative moins sinistre est possible.

Si certains membres de l’équipe des Etats-Unis d’Amérique aux Jeux militaires mondiaux (18-27 octobre) avaient été infectés par le virus d’une épidémie accidentelle à Fort Detrick, il est possible qu’avec une longue période d’incubation initiale, leurs symptômes aient pu être mineurs, et ces personnes auraient facilement pu «visiter» la ville de Wuhan pendant leur séjour, infectant potentiellement des milliers de résidents locaux dans divers endroits, dont beaucoup se rendraient plus tard au marché des fruits de mer à partir duquel le virus se propagerait comme une traînée de poudre (comme il l’a fait) .

Et si l’un de ces essais sur des troupes sélectionnées à Fort Detrick «tournait mal» dans le sens où il produisait le résultat contraire à ce qui était prévu (un virus injecté de vaccin qui était censé rendre les troupes plus conformes au respect des ordres), alors les chefs de projet ont paniqué quand ils ont réalisé ce que cela pourrait faire si elle sortait, ils ont donc verrouillé temporairement la base et mis les troupes en quarantaine.

[Cette situation fait paniquer également les membres du bureau politique du Parti communiste chinois qui sont désemparés, paniquent devant cette nouvelle maladie étrange dont ils ne connaissent pas l’origine, ce qui les pousse dans un premier temps à prendre des mesures préventives sur la circulation de l’information, pensant que le mal peut provenir aussi de leurs laboratoires, en attendant que les vérifications soient menées. – MIRASTNEWS].

Cela expliquerait également l’impossibilité pratique de localiser le légendaire «patient zéro» – qui dans ce cas n’a jamais été trouvé car il y en aurait eu beaucoup.

Ensuite, Daniel Lucey, expert en maladies infectieuses à l’Université de Georgetown à Washington, a déclaré dans un article dans Science Magazine que la première infection humaine avait été confirmée en novembre 2019 (pas à Wuhan), suggérant que le virus était originaire ailleurs puis s’était propagé aux marchés de fruits de mer. « Un groupe a mis l’origine du foyer dès le 18 septembre 2019 ». (2) (3)

Le marché des fruits de mer de Wuhan n’est peut-être pas à l’origine de la propagation d’un nouveau virus à l’échelle mondiale.

La description des premiers cas suggère que l’épidémie a commencé ailleurs.

L’article déclare:

Le document, rédigé par un groupe de chercheurs chinois de plusieurs institutions, fournit des détails sur les 41 premiers patients hospitalisés qui avaient confirmé des infections par ce qui a été surnommé le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Dans le premier cas, le patient est tombé malade le 1er décembre 2019 et n’avait aucun lien signalé avec le marché des fruits de mer, rapportent les auteurs. « Aucun lien épidémiologique n’a été trouvé entre le premier patient et les cas ultérieurs », précisent-ils. Leurs données montrent également qu’au total, 13 des 41 cas n’avaient aucun lien avec le marché. « C’est un grand nombre, 13, sans lien », explique Daniel Lucey … (6)

Des rapports antérieurs des autorités sanitaires chinoises et de l’Organisation mondiale de la santé avaient indiqué que le premier patient avait des symptômes le 8 décembre 2019 – et ces rapports indiquaient simplement que « la plupart » des cas étaient liés au marché des fruits de mer, qui a été fermé le 1er janvier (7).)

« Lucey dit que si les nouvelles données sont exactes, les premières infections humaines doivent avoir eu lieu en novembre 2019 – sinon plus tôt – car il y a un temps d’incubation entre l’infection et l’apparition des symptômes. Si c’est le cas, le virus pourrait se propager silencieusement entre les gens de Wuhan – et peut-être ailleurs – avant que le groupe de cas du désormais tristement célèbre Huanan Seafood Wholesale Market de la ville ne soit découvert fin décembre. « Le virus est entré dans ce marché avant de sortir de ce marché », affirme Lucey.

« La Chine doit avoir réalisé que l’épidémie n’est pas originaire de ce marché de fruits de mer de Wuhan Huanan », a déclaré Lucey à Science Insider. (8)

Kristian Andersen est biologiste évolutionniste au Scripps Research Institute qui a analysé des séquences de 2019-nCoV pour essayer de clarifier son origine. Il a dit que le scénario était « entièrement plausible » de personnes infectées introduisant le virus sur le marché des fruits de mer de quelque part à l’extérieur. Selon l’article de Science,

Il était intéressant de noter que Lucey a également noté que le MERS provenait à l’origine d’un patient en Arabie saoudite en juin 2012, mais des études ultérieures et plus approfondies l’ont fait remonter à une précédente épidémie hospitalière de pneumonie inexpliquée en Jordanie en avril de la même année. Lucey a déclaré qu’à partir d’échantillons stockés de personnes décédées en Jordanie, les autorités médicales ont confirmé qu’elles avaient été infectées par le virus MERS. (10)

Cela inciterait le public à faire preuve de prudence en acceptant le «récit standard officiel» que les médias occidentaux sont toujours si désireux de fournir – comme ils l’ont fait avec le SRAS, le MERS et le ZIKA, tous ces «récits officiels» ayant par la suite été prouvés avir eu tort.

Dans ce cas, les médias occidentaux ont inondé leurs pages pendant des mois sur le virus COVID-19 originaire du marché des fruits de mer de Wuhan, provoqué par des gens mangeant des chauves-souris et des animaux sauvages. Tout cela s’est avéré faux.

Non seulement le virus n’était pas originaire du marché des fruits de mer, il n’était pas du tout originaire de Wuhan, et il a maintenant été prouvé qu’il n’était pas originaire de Chine mais qu’il avait été importé en Chine d’un autre pays. Une partie de la preuve de cette affirmation est que les variétés génomiques du virus en Iran et en Italie ont été séquencées et déclarées comme ne faisant pas partie de la variété qui a infecté la Chine et doivent, par définition, provenir d’ailleurs.

Il semblerait que la seule possibilité d’origine soit les États-Unis d’Amérique, car seul ce pays possède le «tronc d’arbre» ​​de toutes les variétés [5 types – MIRASTNEWS]. Et il peut donc être vrai que la source d’origine du virus COVID-19 était le laboratoire de guerre biologique de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick. Ce ne serait pas une surprise, étant donné que le CDC a complètement fermé Fort Detrick, mais aussi parce que, comme je l’ai dit dans un article précédent, entre 2005 et 2012, les États-Unis d’Amérique avaient connu 1 059 événements où des agents pathogènes avaient été soit volés, soit s’étaient échappés des laboratoires bio des Etats-Unis d’Amérique. – au cours des dix dernières années.

