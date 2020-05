Drone Ababil à l’assaut des terroristes

Une mystérieuse attaque au drone a blessé plusieurs terroristes de Hayat Tahrir al-Cham dans le sud d’Idlib.

Le 14 mai, un drone de combat non identifié a visé un véhicule appartenant au groupe terroriste de Hayat Tahrir al-Cham (ex-Front al-Nosra) sur une route entre la ville de Sarmin et la ville de Saraqib, dans le sud d’Idlib, en Syrie.

Selon le site d’information Southfront, quatre terroristes de Tahrir al-Cham ont été blessés lors de cette attaque au drone.

Des militants de l’opposition pro-occidentale ont partagé des photos montrant le véhicule visé, un SUV Hyundai Santa Fe blanc. Le véhicule a reçu un coup direct avec ce qui était clairement une arme de précision téléguidée.

La frappe au drone a eu lieu quelques heures après le passage de la 11e patrouille mixte russo-turque sur l’autoroute M4, qui relie les villes de Lattaquié et d’Alep.

Le mois dernier, de mystérieuses frappes de drones sur le nord-ouest de Hama ont tué un certain nombre de terroristes soutenus par la Turquie, dont un tristement célèbre chasseur de chars appelé «Maher Tow».

Certaines sources de l’opposition affirment que les récentes frappes de drones sur Idlib ont été menées par la Résistance. D’autres, cependant, pensent que la Russie en est le responsable.

Par ailleurs, l’armée syrienne a lancé une puissante attaque mercredi contre les lignes de front sud-ouest d’Idlib, visant les terroristes dans cette région montagneuse. Selon le journal en ligne Al-Masdar News, l’armée a commencé pendant la journée en lançant plusieurs obus et missiles vers les tranchées et fortifications des terroristes dans les régions de Jabal al-Zawiya et d’al-Bara’a. Depuis l’attaque meurtrière contre la ville d’al-Tanjara par les terroristes, l’armée syrienne a intensifié son assaut contre eux, lançant des vagues d’attaques toutes les quelques heures afin d’empêcher Hayat Tahrir al-Cham et ses alliés de faire des avancées sur le terrain.