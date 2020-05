Natasha White, chercheuse à l’ONG anti-corruption Global Witness: «La corruption favorise les systèmes opaques, les gouvernements non démocratiques avec peu de responsabilité sociale.»

Par Michée Dare

Les industries extractives africaines (hydrocarbures, minéraux, bois) sont régulièrement pointées du doigt pour des pratiques de corruption. L’ONG britannique Global Witness, qui dénonce depuis des années les mauvaises pratiques du continent dans ce domaine, en est bien consciente. Dans cette interview pour Ressources, la chercheuse Nathasha White, spécialiste de ces questions au sein de l’organisation, revient sur ce phénomène.

Enjeu: comprendre les formes que prend la corruption dans les industries extractives africaines et ses causes.

Ressources: Global Witness est connu pour son travail d’investigation approfondi sur les pratiques africaines de corruption liées aux revenus des ressources naturelles. Un mot sur votre méthodologie. Comment se déroule ce travail d’enquête? Avez-vous des contacts au sein des organisations en question?

Natasha White: Mon travail est souvent basé sur des techniques «open source», par ex. trouver et analyser des informations qui sont déjà dans le domaine public dans un format structuré ou non structuré. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez trouver! Par exemple, «A Dud Deal» s’est appuyé sur la société pétrolière cotée à Londres Soco International disant à ses actionnaires dans ses comptes que son accord de vente de ses actifs en République du Congo était susceptible d’échouer. « The Spotlight Sharpens » a utilisé des informations publiées dans la gazette du gouvernement du Congo pour identifier un conflit d’intérêts flagrant lié aux activités pétrolières de la grande compagnie pétrolière italienne Eni. Il existe également des techniques dites «OSINT», qui nécessitent parfois des compétences assez techniques pour tirer parti des informations publiques qui sont souvent en ligne dans un format non structuré. Enfin, nous recevons également des pourboires et des informations de lanceurs d’alerte, et nous avons des canaux sécurisés pour cela.

R: Que dites-vous à ceux qui vous accusent d’ingérence dans la gestion des États souverains?

NW: Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif qui effectue des reportages et des plaidoyers fondés sur des preuves dans l’intérêt public et pour tenir les malfaiteurs responsables, dans de nombreux pays et secteurs dans le monde. Malheureusement, ces malfaiteurs incluent parfois des fonctionnaires ou des gouvernements et, lorsque c’est le cas, nous visons à le dénoncer. Des informations sur nos bailleurs de fonds, nos valeurs et notre mandat sont fournies sur notre site Web: www.globalwitness.org.

Natasha White, chercheuse à l’ONG anti-corruption Global Witness. Crédits: Natasha White

R: Quelles ressources minières sont les plus difficiles à étudier?

NW: Chaque ressource naturelle a des caractéristiques différentes, qui influencent la manière dont elle est exploitée et donc recherchée. Par exemple, l’extraction de pétrole est très technique et à forte intensité de capital, la production est souvent centralisée (par exemple, via des puits de pétrole offshore profond), et la paperasse passe souvent par le gouvernement central, les entreprises et un réseau de comptables et d’avocats. En comparaison, les diamants, par exemple, sont souvent extraits par des moyens «artisanaux». Ils peuvent être trouvés en surface ou sous terre. Ils peuvent être extraits par de grandes entreprises utilisant des équipements de haute technologie, ou par des hommes, des femmes et des enfants à l’aide de pelles. Dans ce dernier cas, ils sont ensuite souvent échangés plusieurs fois avant d’être exportés. Ils ont un rapport valeur-volume élevé et sont donc sujets à la contrebande. Toutes ces caractéristiques propres aux ressources influencent l’économie politique qui se construit autour du secteur, la manière dont les différents acteurs en tirent des bénéfices et, par conséquent, les méthodes d’enquête que nous utilisons.

R: Quels sont généralement les facteurs qui encouragent la corruption?

NW: D’après mon expérience, les gens sont des êtres créatifs et trouveront toujours un moyen de gagner de l’argent, que ce soit par des moyens légaux ou illégaux. La corruption semble malheureusement assez omniprésente, quelle que soit notre situation dans le monde; ce qui varie, ce sont ses moyens, son échelle et sa visibilité. La corruption favorise certainement les systèmes opaques, les gouvernements non démocratiques et les mécanismes de responsabilité faibles. Cependant, elle peut également se dérouler en plein jour dans les contextes les plus «démocratiques», où l’application des lois et les sanctions sont souvent trop faibles pour agir comme de véritables moyens de dissuasion.

R: Et les corrupteurs?

NW: La plupart de mes reportages ont porté sur l’extraction et le commerce des ressources naturelles extraites en Afrique subsaharienne. Dans ces cas, le «corrupteur» est généralement la ou les personnes ou les entreprises (publiques, privées ou publiques) qui tentent de mettre la main sur – ou d’obtenir un accès favorable – aux ressources, qu’il s’agisse d’or, de pétrole ou d’autres minéraux. Ils peuvent le faire par l’émission de dettes à rembourser en ressources, les prêts dits adossés à des ressources (ces prêts ne sont pas tous corrompus, bien sûr, mais beaucoup s’avèrent très problématiques pour le pays emprunteur). Global Witness fait rapport depuis près de trois décennies sur les modes et les mécanismes de corruption, et il existe une grande variété. Celles-ci évoluent également avec le temps, par exemple pour esquiver de nouvelles réglementations, s’adapter à de nouvelles dynamiques de marché ou profiter de nouvelles technologies. Les sociétés anonymes, souvent enregistrées dans des juridictions secrètes, les soi-disant «personnes politiquement exposées» et une firme juridique, comptable et de relations publiques pour huiler les roues, sont des dénominateurs communs dans la plupart des cas.

R: Souvent impliquées dans vos enquêtes, les autorités congolaises renégocient actuellement une partie de leur dette avec certains de leurs créanciers privés. Comment jugez-vous ces discussions?

NW: Chez Global Witness, nous rapportons depuis des années la corruption et le détournement de biens publics au Congo, y compris par des membres de la famille présidentielle, qui ont en partie contribué à expliquer pourquoi le pays – le troisième plus grand producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne – a eu besoin de plusieurs renflouements en premier lieu. Nous avons donc appelé à ce que tout soutien financier futur soit assorti de conditions sérieuses. C’est cette conditionnalité qui a incité le FMI à reporter une nouvelle tranche d’assistance au pays en décembre 2019, car elle était liée à la conclusion d’accords de restructuration de la dette en cours avec certains des créanciers privés du pays – trois négociants en matières premières, Glencore, Trafigura et Orion Oil. Alors que le Congo aurait récemment conclu un accord avec Orion Oil, je crois comprendre qu’au moment de la rédaction du présent rapport, des négociations étaient toujours en cours avec Glencore et Trafigura. Dans le contexte actuel, avec la pandémie de coronavirus et le bas prix du pétrole, il est néanmoins urgent de trouver une solution durable à la dette du pays.

R: Au final, quelles options pourraient être envisagées pour réduire cette corruption en Afrique?

NW: Il n’y a pas de solution miracle. Je commencerais par une transparence accrue des flux financiers, par exemple l’extraction et le commerce des ressources naturelles, les prêts publics (y compris aux entités publiques), les dépenses publiques et la propriété des entreprises. Mais la transparence n’est pas une fin en soi et ces informations doivent être utilisées à bon escient afin de rendre des comptes en cas de faute. Un système judiciaire et une société civile libres, indépendants et dotés de ressources suffisantes, comprenant des journalistes et des médias, sont également essentiels. Du côté «corrupteur», les pôles financiers où de nombreuses sociétés mères sont basées (Suisse, Royaume-Uni, UE, États-Unis d’Amérique, Singapour, Dubaï, etc.) doivent veiller à disposer d’une législation anti-corruption solide et d’organismes publics indépendants qui disposent des ressources, les dents et la compétence pour poursuivre les cas de corruption commis au pays et à l’étranger. Étant donné la nature inter-juridictionnelle de la plupart des délits de ce type, l’entraide judiciaire doit être prête et efficace. Enfin, les sanctions doivent correspondre à la gravité des conséquences de ces délits pour les populations concernées – trop souvent, nous voyons une amende symbolique, qui n’est tout simplement ni une punition ni un moyen de dissuasion.

Notre commentaire Le problème dans cette affaire est que les corrupteurs qui se trouvent dans les pays tiers, en particulier dans les pays occidentaux ne sont que très rarement poursuivis et manipulent, surtout s’ils sont puissants politiquement et fortunés. Ce fait, fait que les corrompus se sentent protégés ou immunisés, même s’ils sont de temps en temps bousculés par les corrupteurs. Le fait de ne poursuivre que les corrompus puissants basés dans les pays faibles crée un malaise et une incompréhension au sein des populations opprimées et dépouillées, avec les dénonciations sélectives des ONG, dont le rôle est sujet à caution, souvent remis en cause. Cela fait que la confiance en l’action des ONG s’effrite et devient nulle ou faible, la méfiance s’installant, car elles sont soupçonnées d’agir sur commande pour les plus forts, c’est-à-dire les hommes et les pays puissants. Ce qui est sûr les investisseurs qui pensent ne prendre aucun risque et qui prêtent des sommes d’argent à des régimes dont ils savent pertinemment qu’ils sont corrompus, prennent en réalité d’énormes risques, car il arrivera forcément un jour où le peuple ne reconnaîtra pas ces types de dettes dont il ne voit pas la couleur et ne sait pas à quoi elles servent, sinon les appauvrir et les asservir davantage. En octroyant ces sommes d’argent en prêts presque personnalisés, les corrupteurs acceptent donc d’assumer les risques pris, sachant que des alertes sont souvent données par voie de presse. Ils préfèrent l’appât du gain mafieux, eh bien ils en supporteront tôt ou tard le coût de la prédation. Traduction et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE

