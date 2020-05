« Je suis sûr que la Chine ne coopérera jamais à une enquête sérieuse tant qu’elle ne sera pas forcée », a déclaré le sénateur. Selon lui, les sanctions peuvent comprendre un gel des avoirs, une interdiction d’entrée, l’annulation des visas, une interdiction aux institutions financières américaines d’accorder des prêts aux entreprises chinoises, etc.

Notez que le reste du monde peut avoir reçu les mêmes informations intempestives et incomplètes sur le coronavirus en provenance de Chine, mais seulement aux États-Unis d’Amérique, la mortalité en termes absolus est horrible. Par conséquent, la proposition des républicains révèle une volonté de blâmer Pékin pour les nombreuses victimes de son administration, plusieurs fois supérieures aux Chinoises.

La crainte géopolitique est également visible que la Chine sortira plus forte de la pandémie en faisant face à l’épidémie chez elle, ce que les États-Unis d’Amérique n’ont pas pu faire. Cette décision déverse à nouveau de l’eau sur la thèse populaire en Amérique selon laquelle les États-Unis d’Amérique «s’éloignent du leadership mondial» et la Chine est «heureuse de combler cette lacune».

À Washington, ils ne trouvent pas d’autre issue que l’information et sanctionnent la Chine. Cependant, cela exclut la réalisation du deuxième souhait des Américains – empêcher une nouvelle pandémie, car la Chine (ou tout autre pays) ne signalera pas une épidémie potentielle à l’avenir par crainte d’être puni par des sanctions [nationales – MIRASTNEWS des Etats-Unis d’Amériques qui dominent le monde financièrement et technologiquement.

En outre, la Chine est connue pour jouer un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits médicaux, y compris les équipements de protection individuelle (EPI), qui sont très demandés dans de nombreux pays. Des sanctions vont interrompre ce flux aux États-Unis d’Amérique, ainsi que des échanges scientifiques sur la pandémie. Par conséquent, il est peu probable qu’elle aboutisse à l’application pratique de sanctions.

Selon Andrei Devyatov, directeur adjoint de l’Institut pour l’interaction stratégique sino-russe, Pravde.ru, le 15 janvier, Red China et Trump, un représentant de Black International, ont signé un accord de coopération constructive dans la première phase.

«Cet accord (commerce – Ed. Ed.) Peut être comparé au pacte Molotov-Ribbentrop avant la Seconde Guerre mondiale de 1939. Que s’est-il passé alors? Puis les Anglo-Saxons – le » bleu » – sont intervenus et ont lancé le Hitler « noir » contre le « rouge ». La Seconde Guerre mondiale a opposé les «noirs» aux «rouges» au profit des «bleus» qui ont gagné», a expliqué l’expert.

Selon lui, l’accord commercial Trump-Xi Jinping est un accord contre le libéralisme, contre le «bleu». L’intrigue « bleue » et envelopper Trump contre le « rouge » afin de faire à nouveau le câblage en leur faveur, mais Trump reste. «

« Le bleu » est un « Etat profond », qui est également situé à Moscou », a déclaré Andrei Devyatov.

« Trump est pressé, mais Trump a un atout pour briser tout le régime des autorités libérales. Comment? Transférer la guerre de type hybride à la phase des armes militaires. Et puis la force majeure – des circonstances de force majeure – brisera toutes les idées des guerres commerciales, cybernétiques et des coronavirus. Une guerre des armes s’annonce dans le Grand Moyen-Orient, a déclaré le planificateur, le poids lourd Kissinger dans le New York Post 2012 », a conclu Nikolai Devyatov.