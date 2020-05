Daech a avoué avoir menée plusieurs opérations avec la coordination des forces américaines

« Épaulée par le peuple, l’armée syrienne s’est confrontée lors d’opération sécuritaire dans le désert al-Badiya aux éléments d’un groupe affilié à Daech tuant 3 d’entre eux et en en capturant 3 autres », a rapporté l’agence de presse officielle syrienne SANA.

Lors d’une émission télévisée, ces trois terroristes ont reconnu que plusieurs de leurs opérations terroristes dont tuerie, assassinat, exécution, kidnapping et destruction de biens publics et privés avaient été perpétrées avec une coordination entre les dirigeants de Daech et les militaires américains opérant à al-Tanf à la frontière syrienne avec la Jordanie.

L’armée syrienne a capturé des terroristes de Daech dans la localité d‘al-Badiya. ©SANA

Ces terroristes, âgés de 19 à 22 ans, ont expliqué comment ils avaient été trompés et avaient rejoint le groupe terroriste Daech.

« Après avoir suivi une formation, nous avons prêté allégeance au successeur d’Abou Bakr al-Baghdadi et ensuite nous avons passé un stage d’entraînement au maniement de différentes armes américaines dans différents zones », ont précisé ces terroristes.

Les militaires américains donnaient l’ordre de ces opérations terroristes et fixaient les objectifs. « Les militaires américains soumettaient l’ordre à Hassan Alqam al-Jazrawi, un dirigeant de Daech, qui lui même ordonnaient à ses éléments de prendre pour cible les forces de l’armée syrienne dans la localité de Palmyre (Tadmor), à l’aéroport T-4 et sur les champs de pétrole à proximité de la ville de Palmyre », ont-ils ajouté.

Ils ont également avoué la coordination entre les dirigeants de Daech et le chef du groupuscule Maghaweir al-Thawrah (Les commandos de la Révolution), une ramification de l’Armée syrienne libre (ASL) et les Forces démocratiques syrienne (FDS), soutenues par les États-Unis.

« Lors de chaque opération menée sur ordre des forces américaines nous nous cordonnions avec les FDS. Pour nous rendre de Raqqa à Deir ez-Zor nous avions pour escorte des véhicules américains et des véhicules des FDS ainsi que 4 hélicoptères », a confié l’un des terroristes.

« La base d’al-Tanf était un lieu sûr pour les daechistes. Ils subvenaient à leur besoins dans cette localité et même lorsqu’il y avait un blessé il s’y rendait pour recevoir les soins nécessaires. C’était le refuge de Daech. Dans le cas où l’armée encerclait Daech dans une zone quelconque et que d’autres éléments daechistes ne pouvaient y retourner, ils allaient passer quelques semaines sur la base d’al-Tanf », ont indiqué ces terroristes.

Par ailleurs, selon certaines informations, les forces américaines ont créé une base militaire à l’ouest de Deir ez-Zor. Elles disposent de bons équipements militaires.

Ces derniers jours, plus de 300 cargaisons d’équipements militaires sont arrivés en Syrie à destination du champ pétrolier d’al-Omar à l’est de Deir ez-Zor.

À cet égard, nous avons récemment constaté un changement dans l’arrangement des forces iraniennes et de leurs groupes affiliés en Syrie et la formation d’une forte ligne de défense par les forces iraniennes le long d’Abou Kamal près de la frontière irako-syrienne, au sud de Deir ez-Zor.

De nombreux équipements militaires ont pu être remis aux mains des milices pro-iraniens par la route de Bou Kamal, disent certains rapports.

Selon certaines informations, les zones qui ont été renforcées militairement par les Iraniens sont la deuxième station « T2 », Al-Mayadine, Aïn Ali dans le désert de Mahakan, al-Majabal dans le désert d’Al-Qurayyah, la base d’Imam Ali et la troisième station « T4 », d’autres bases dans le désert d’al-Waar, Hamimiyeh, Faizah et d’autres zones de l’ouest de Deir ez-Zor.

Source : Press TV Français