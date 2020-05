La Fondation Gates accorde 6,4 millions de dollars supplémentaires à la controversée Alliance for Science de Cornell

Dans une présentation hier à Cornell, la directrice de l’Alliance for Science, Sarah Evanega, a révélé que son organisation avait reçu « une contribution renouvelée » de 6,4 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dotée à l’origine de 5,6 millions de dollars par la Fondation Gates en août 2014, la nouvelle subvention porte la contribution totale de Gates à 12 millions de dollars.

La Cornell Alliance for Science a pour mission déclarée de «dépolariser» la discussion mondiale sur les OGM et de promouvoir une «prise de décision fondée sur des preuves».

« Notre objectif est de dépolariser le débat sur les OGM et de nous engager avec des partenaires potentiels qui peuvent partager des valeurs communes autour de la réduction de la pauvreté et de l’agriculture durable, mais qui ne sont peut-être pas bien informés sur le potentiel de la biotechnologie pour résoudre les principaux défis agricoles », a déclaré Evanega.

L’Alliance s’est engagée dans un large éventail d’activités liées aux biotechnologies depuis 2014. L’une des plus importantes consiste à former des défenseurs dans les pays où les OGM sont controversés dans les techniques de «communications stratégiques». Ce programme Global Leadership Fellows est un programme de certificat Cornell officiel et les boursiers reçoivent des cartes de visite portant le logo Cornell. Le programme forme 25 personnes par an et les boursiers devraient devenir les formateurs des autres.

Le financement supplémentaire de Gates sera dépensé pour des projets similaires, sauf avec une orientation plus spécifique au pays, a déclaré Evanega.

Cette subvention a été officiellement annoncée à la communauté de Cornell le 12 septembre.

La Cornell Alliance for Science a cependant acquis une réputation de force de division au niveau international.

Selon Claire Robinson du groupe britannique GMWatch, «c’est une machine de propagande pour les OGM et l’industrie agrochimique».

«Cela a été confirmé pour moi lorsque son personnel n’a pas été en mesure de fournir des preuves à l’appui d’une affirmation controversée, transmise à la BBC, selon laquelle le brinjal Bt (aubergine) avait été un succès à« 90% » au Bangladesh. Cette affirmation a été faite sur la base de rapports provenant de sources fiables au Bangladesh selon lesquelles la récolte avait été un échec généralisé. Faire des réclamations sans preuves n’est pas de la science.»

En 2015, l’Alliance a organisé un débat sur les OGM à Ithaca, New York, la ville natale de Cornell, mettant en vedette d’éminents défenseurs des OGM, mais pas de critiques, sur la plate-forme. Cet événement visait à modéliser la sensibilisation communautaire des boursiers de l’Alliance. Il a été noté à l’époque que l’organisation de cet événement suivaitde près un modèle discuté, en privé – mais alors révélé, entre un éminent défenseur des OGM et universitaire, Kevin Folta et Monsanto.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Independent Science News