L’Afrique déclenchera-t-elle une 3ème guerre mondiale? (partie 1 et 2)

L’Afrique déclenchera-t-elle une 3e guerre mondiale? (partie 1)

Toujours présenté comme le continent de la misère, l’Afrique est, en réalité, le territoire le plus riche de la planète. Selon les économistes, ses richesses vont encore plus s’accroître à l’aube de 2050, ce qui provoque actuellement une véritable ruée vers l’Afrique, présageant un risque de conflit entre les grandes puissances.

L’Afrique déclenchera-t-elle une 3e guerre mondiale? (partie 2)

Alors que l’Afrique demeure l’objet de toutes les convoitises, la guerre froide entre les Etats-unis et la Chine pourrait aboutir à une 3e guerre mondiale, selon des observateurs. La guerre est-elle inéluctable? Quel rôle joue vraiment l’Afrique sur l’échiquier mondial?

C’est en acceptant la souffrance et non la facilité de la dette, en faisant la recherche approfondie, le dur labeur en travaillant plus et en fournissant des efforts conséquents, en acceptant le sacrifice de soi et collectif qu’on s’affranchit de l’esclavage imposé par les autres! En suivant leur modèle absolument, ceux-ci créeront les conditions de la chute et de l’extermination comme avec les indiens d’Amérique. Car le Diable avec ses plans diaboliques avance avec le visage voilé et agit dans l’ombre pour détruire. L’intelligence n’est la propriété de personne ni d’aucune race humaine, elle est universelle. La Chine par exemple a fait des sacrifices énormes pour arriver là où elle se trouve. La mendicité, la tutelle ou la reconolisation ne mènera jamais vers la libération et le développement..

Madagascar en tête de la libération de la tutelle de l’OMS !

OMS pris en flagrant délit de mensonge

On peut affirmer désormais sans sourciller que le président Andry Rajoelina est dans le collimateur de cette crapuleuse mafia internationale depuis la découverte de sa tisane contre le COVID19.

Ce mardi l’OMS avait annoncé 67 nouveaux cas de coronavirus sur la base des diagnostics de l ‘Institut Pasteur . Ces chiffres étaient différents de ceux déclarés par l’équipe Malgache de lutte contre la pandémie. Estomaqué par cette différence significative, le président Andry Rajoelina a ordonné une contre expertise qui a été réalisée dans un laboratoire privé Charles Merieux . Les mêmes échantillons analysés révéleront que seules 5 personnes étaient positives. Une « erreur » reconnue par l’Institut Pasteur . Soit un différentiel énorme de 62 cas qui est loin de découler d’une simple erreur technique.

Nous sommes plutôt en face d’une manipulation délibérée des chiffres dans l’unique but de jeter le discréditer sur le remède CovOrganics à base d’ Artemisia .

Ainsi une guerre en sourdine vient d’être déclarée par cette organisation Mafieuse avec son bras armé français Institut Pasteur.

Après un tel incident d’une extrême gravité passible de poursuites judiciaires, le président Malgache serait mieux avisé d’expulser de son pays ces délinquants qui détournement la science pour assouvir des desseins géopolitiques obscurs. Le président Burundais Nkurunziza a d’ailleurs chassé manu militari les représentants de l’OMS dans son pays à cause de leur immixtion insupportable dans les affaires intérieures de son pays

L’OMS prit en flagrant délit en Afrique sur le COVID19

La restitution de la dette de l’indépendance permettrait à Haïti de sortir de l’abjecte pauvreté à laquelle lui a, en grande partie, contraint ces injustices historiques sans pour autant nuire au bien-être et à la prospérité de la France. LIRE LA SUITE