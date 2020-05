Meurtres les plus graves: les avantages de COVID-19

«Je ne dis pas que la Chine a délibérément libéré cela, se tirant une balle dans le pied. Mais il était clair qu’ils développaient une arme biologique inconnue extrêmement dangereuse qui n’avait jamais été vue auparavant, et elle s’est échappée du laboratoire … Je crois personnellement que jusqu’à ce que nos dirigeants politiques se démêlent avec le peuple des Etats-Unis d’Amérique, à la Maison Blanche et à Le Congrès et le gouvernement de notre État, et admettent publiquement qu’il s’agit d’une arme de guerre biologique offensive extrêmement dangereuse à laquelle nous avons affaire, je ne pense pas que nous serons en mesure de l’affronter et de l’arrêter, encore moins de la vaincre. . Francis Boyle, expert international en armes biologiques, 15 avril 2020.

Selon l’Université Johns Hopkins, à ce jour, COVID-19 a infecté plus de 3 millions de personnes et tué au moins 210 000 personnes dans le monde.

Ce sont de gros chiffres, compte tenu du fait qu’il y a six mois à peine, peu de membres du grand public avaient déjà entendu parler du coronavirus. Et presque personne ne nourrissait les craintes d’une pandémie mondiale imminente et mortelle.

Mais nous y voilà. Au fur et à mesure que notre nouvelle réalité s’enfonce, que nous nous adaptons aux verrous et à l’enseignement à domicile et aux longues files d’attente dans les épiceries, que nous cherchons des moyens de nous protéger et de protéger nos familles – et que certains pleurent les proches perdus – la plupart d’entre nous cherchent également des réponses.

Pourquoi ce virus provoque-t-il autant de symptômes mystérieux? Pourquoi certains cas sont-ils bénins, d’autres mortels? Comment pouvons-nous nous protéger? Quels conseils devons-nous suivre?

Mais les plus grandes questions sont celles-ci: d’où vient COVID-19? Et comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise plus?

Les réponses à ces questions peuvent être trop dérangeantes pour y réfléchir, en particulier alors que nous sommes toujours aux prises avec l’impact du virus sur presque tous les aspects de notre vie.

Mais notre incapacité à enquêter et à aborder directement les origines de COVID-19 garantit presque certainement notre incapacité à nous protéger contre de futures pandémies, peut-être encore plus meurtrières.

La science la plus grossière

Des milliers de virus dangereux et d’autres agents pathogènes, tels que le coronavirus de chauve-souris et la grippe aviaire, sont collectés dans la nature par des chercheurs chinois, états-uniens et internationaux. Ces virus sont ensuite analysés et militarisés (c’est-à-dire génétiquement modifiés, manipulés, recombinés) dans des laboratoires secrets, sujets aux accidents, comme le laboratoire de virologie de Wuhan en Chine ou le laboratoire de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick, Maryland.

Les coronavirus ont généralement une gamme d’hôtes étroite, infectant une ou seulement quelques espèces, comme les chauves-souris. Cependant, en utilisant la recombinaison d’ARN ciblée, les ingénieurs géniques peuvent manipuler des virus tels que COVID-19 pour un «gain de fonction» afin de leur permettre d’infecter d’autres espèces (c’est-à-dire des cellules humaines), d’interférer avec la réponse du système immunitaire et de se propager facilement dans l’air.

Un arsenal croissant de virus synthétiques a été conçu en laboratoire, malgré les lois des Etats-Unis d’Amérique et internationales interdisant les armes de guerre biologique et l’expérimentation. Un nombre inquiétant de ces laboratoires Biowarfare / Biodefense dits «à double usage» ont connu des fuites confirmées, des accidents et des vols au cours des trois dernières décennies.

Comme l’a récemment averti le très respecté Bulletin of the Atomic Scientists:

«Une violation de la sécurité dans un laboratoire du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies aurait causé quatre cas suspects de SRAS, dont un décès, à Pékin en 2004. Un accident similaire a causé l’infection de la brucellose par 65 employés de laboratoire de l’Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou en décembre 2019. En janvier 2020, un scientifique chinois de renom, Li Ning, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir vendu des animaux de laboratoire aux marchés locaux.»

La Chine n’est guère le seul endroit à subir de tels accidents. Une enquête menée par USA Today en 2016, par exemple, a révélé un incident impliquant des pannes d’équipement en cascade dans une chambre de décontamination alors que des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique tentaient de quitter un laboratoire de niveau 4 de biosécurité. Le laboratoire a probablement stocké des échantillons des virus responsables d’Ebola et de la variole, selon le rapport.

En 2014, le CDC a révélé que le personnel avait accidentellement envoyé du charbon vivant entre les laboratoires, exposant 84 travailleurs. Au cours d’une enquête, les autorités ont découvert d’autres incidents survenus au cours de la décennie précédente.

En 2019, le laboratoire d’armes biologiques de Fort Detrick, Maryland, a été temporairement fermé pour élimination inappropriée d’agents pathogènes dangereux, selon un rapport du New York Times. Les autorités ont refusé de fournir des détails sur les agents pathogènes ou la fuite, invoquant des préoccupations de «sécurité nationale».

Comme Sam Husseini l’a récemment rapporté dans le magazine Salon, les ingénieurs de la guerre biologique dans des laboratoires tels que Wuhan ou Fort Detrick échappent délibérément et imprudemment au droit international:

«Les gouvernements qui participent à de telles recherches sur les armes biologiques font généralement la distinction entre « guerre biologique » et « biodéfense », comme pour peindre ces programmes de « défense » selon les besoins. Mais c’est un tour de main rhétorique; les deux concepts sont largement indiscernables. La «biodéfense» implique une guerre biologique tacite, produisant des agents pathogènes plus dangereux dans le but allégué de trouver un moyen de les combattre. Bien que ce travail semble avoir réussi à créer des agents mortels et infectieux, y compris des souches de grippe mortelles, cette recherche de «défense» est impuissante dans sa capacité à nous défendre contre cette pandémie.»

Les critiques activistes du génie génétique et des expériences de guerre biologique, y compris moi-même, le Dr Mercola et GM Watch, rejoints maintenant par des voix indépendantes dans les médias, rapportent, bien que dans certains cas à contrecœur, que des preuves de plus en plus nombreuses indiquent que le virus mortel COVID-19 a peut-être accidentellement fuité d’un des laboratoires supposés de haute sécurité biologique (le Wuhan Institute of Virology et le Chinese Center for Disease Control) qui analysaient et manipulaient des coronavirus de chauves-souris à Wuhan, en Chine.

Afin de dissimuler leur faute scientifique et leur négligence criminelle, de protéger leur «droit» de mener des recherches dangereuses et non réglementées, et de protéger des milliards de dollars de bénéfices annuels de l’industrie Biopharm et OGM (Monsanto / Bayer, entre autres, mène actuellement ses propres recherches sur la guerre biologique), des responsables chinois et états-uniens, Big Pharma, Facebook, Google et un réseau arrogant et sans scrupules de scientifiques mondiaux tentent frénétiquement de dissimuler les origines des laboratoires et les machinations diaboliques de la pandémie de COVID-19.

Un article largement cité, publié dans la revue Nature le 3 février 2020, prétend établir que le SRAS-CoV-2 est un coronavirus d’origine des chauves-souris qui a naturellement sauté la barrière des espèces entre les chauves-souris et les humains et n’a pas été construit par synthèse dans un laboratoire. Cependant, comme Mercola.com rapporte que l’un des auteurs chinois de cet article, le Dr Shi Zhengli du Wuhan Virology Lab, a en fait déjà travaillé sur l’armement du virus du SRAS (l’ancêtre de COVID-19) et a publié des articles évalués par des pairs sur les procédures impliquées dans cette manipulation génétique.

Un autre article souvent cité mais problématique dans Nature Medicine (17 mars 2020), co-écrit par un scientifique de l’industrie du bio-entrepreneur, a été cité à plusieurs reprises par les médias comme offrant la «preuve» que le virus COVID-19 est apparu «naturellement» au lieu d’être dérivé d’un laboratoire.

Mais les critiques récentes proposées par des scientifiques indépendants, y compris le généticien moléculaire basé à Londres, le Dr Michael Antoniou, un critique de longue date du génie génétique, soutiennent de manière convaincante que la «preuve» de modélisation informatique citée par Nature Medicine n’offre aucune preuve du tout. Comme le rapporte GM Watch:

« Dr. Antoniou nous a dit que, bien que les auteurs [de l’article du 17 mars sur la médecine naturelle] aient effectivement montré que SARS-CoV-2 était peu susceptible d’avoir été construit par génie génétique délibéré à partir d’une épine dorsale de virus précédemment utilisée, ce n’est pas le seul moyen de construire un virus. Il existe une autre méthode par laquelle un virus à infectiosité accrue peut être conçu en laboratoire.. »

Antoniou a déclaré à GM Watch que cette méthode, appelée «processus de sélection évolutive itérative dirigée», implique l’utilisation du génie génétique pour générer «un grand nombre de versions mutées de façon aléatoire du récepteur de la protéine de pointe SARS-CoV», puis pour sélectionner les récepteurs de protéines les plus efficaces à infecter les cellules humaines.

Comme le souligne Antoniou, les inventeurs de cette technique ont reçu le prix Nobel de chimie en 2018, un fait que les auteurs de l’article Nature Medicine connaissaient sûrement. Les auteurs de l’article de Nature Medicine ont-ils délibérément laissé de côté cette hypothèse plus plausible, afin de renforcer leur thèse douteuse selon laquelle COVID-19 est apparue naturellement – même si les laboratoires de guerre biologique de Wuhan ont conçu des virus de chauve-souris des années avant l’épidémie fatale?

Si les techniciens de laboratoire du laboratoire de Wuhan ont utilisé le processus de sélection évolutive itérative dirigée pour concevoir un coronavirus de chauve-souris «à gain de fonction» (armé), et que le virus a ensuite fuit, infecté un ou plusieurs techniciens de laboratoire, puis s’est propagé à des personnes extérieures au laboratoire, y compris les gens du marché des fruits de mer de Wuhan, il n’y aurait aucune trace de virus génétiquement modifié ou manipulé.

Des articles publiés par des pairs, remontant à plus d’une décennie, indiquent que des chercheurs des laboratoires de Wuhan (Dr Shi Zhengli et autres) ont mené des expériences pour manipuler et armer le coronavirus mortel de chauve-souris afin qu’ils puissent facilement infecter les cellules humaines. Dans un article de 2008 dans le Journal of Virology, Zengli et d’autres scientifiques rapportent comment ils ont génétiquement modifié des virus de type SRAS à partir de chauves-souris en fer à cheval pour permettre aux virus d’entrer dans les cellules humaines.

Les pouvoirs en place, à Pékin et à Washington, nous rassurent que des chercheurs dans des endroits comme le laboratoire de virologie de Wuhan, le centre de contrôle des maladies de Wuhan ou le laboratoire d’armes biologiques de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick, dans le Maryland, ne font qu’étudier (pas manipuler ou armer) des agents pathogènes dangereux comme les coronavirus de chauve-souris, et que la sécurité dans ces laboratoires contrôlés par le gouvernement / l’OMS / NIH est si stricte que les accidents ne pourraient jamais se produire.

Mais un certain nombre de critiques scientifiques très respectés du génie génétique et de la guerre biologique sonnent l’alarme depuis des décennies.

Des critiques, dont Francis Boyle (auteur de la loi des Etats-Unis d’Amérique de 1989 sur le bioterrorisme interdisant la recherche sur les armes biologiques) et le Dr Richard Ebright du Waksman Institute of Microbiology de l’Université Rutgers, ont averti que les expériences et les manipulations de virus et d’agents pathogènes sont intrinsèquement extrêmement dangereuses (sans parler du fait qu’elles violent le droit international), étant donné l’erreur humaine et le fait que la sécurité a été dangereusement laxiste dans les laboratoires mondiaux de lutte contre la guerre biologique et de biodéfense.

Presque trop incroyable pour le croire, le financement des expériences téméraires sur la guerre des germes à Wuhan a inclus plus de 3 millions de dollars du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) du Dr Anthony Fauci, une division des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique, avec une apparente collaboration, selon Boyle, de scientifiques des universités de Caroline du Nord, du Wisconsin, de Harvard et d’autres institutions.

En 2014, le Bureau de la politique scientifique et technologique d’Obama à la Maison Blanche a suspendu ou «pause de financement» de l’expérimentation de «gain de fonction» sur les virus dangereux dans les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique en raison des «risques de biosûreté et de biosécurité».

Pourtant, l’expérimentation s’est apparemment poursuivie sans interruption (avec un financement des Etats-Unis d’Amérique) en Chine au laboratoire de Wuhan. Puis en 2017, l’administration Trump a annulé cette «pause de financement», permettant essentiellement à la recherche sur la guerre germinale illégale de se poursuivre.

Des militants anti-OGM de longue date de GM Watch au Royaume-Uni ont récemment publié un article intitulé «COVID-19 pourrait être un signal d’alarme pour la prévention des risques biotechnologiques». L’article explique comment, sous le radar public, des recherches secrètes et imprudentes sur le génie génétique et l’armement des coronavirus se poursuivent depuis des décennies:

« Stuart Newman, professeur de biologie cellulaire et d’anatomie au New York Medical College à Valhalla, New York, rédacteur en chef de la revue Biological Theory et co-auteur de Biotech Juggernaut, ajoute un contexte historique crucial qui montre comment explorer si COVID-19 aurait pu être génétiquement modifié ne devrait pas être rejeté comme un sujet propre aux théoriciens du complot.

«[Newman] souligne que le génie génétique des coronavirus est en cours depuis longtemps. Selon Newman, « Même la plupart des biologistes ne savent pas que les virologues recombinent et modifient génétiquement des coronavirus depuis plus d’une décennie pour étudier leurs mécanismes de pathogénicité. » En effet, Newman pointe des articles sur l’ingénierie des coronavirus qui remontent à 20 ans. «

Le Dr Peter Breggin souligne qu’en 2015, des chercheurs des États-Unis d’Amérique et de l’Institut chinois de virologie de Wuhan ont collaboré pour transformer un coronavirus animal en un coronavirus qui peut attaquer les humains. L’essai provocateur de Breggin comprend un lien direct vers l’étude originale publiée dans la revue britannique Nature.

Des reportages d’enquête récents, y compris un article explosif du 14 avril du Washington Post par Josh Rogin, suivi d’une couverture plus sourde par CBS News, CNN, le Wall Street Journal, Newsweek et d’autres, ont alerté des millions de personnes sur le fait que l’officiel chinois / Big L’histoire de «batte sur le marché» de Pharma / OMS / NIH sur les origines de COVID-19 pourrait ne plus être crédible.

Comme le souligne l’article de Rogin, des responsables de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Pékin se sont rendus à plusieurs reprises au Wuhan Institute of Virology au début de 2018 et ont tenté d’avertir l’administration Trump qu’il y avait de graves violations de la sécurité dans la manipulation par le laboratoire des coronavirus de chauve-souris. Les responsables étaient particulièrement préoccupés par le fait que le personnel insuffisamment formé et les procédures de sécurité laxistes au laboratoire, financées conjointement par les Chinois et les États-Unis d’Amérique, présentaient un risque sérieux de déclencher une «nouvelle pandémie de type SRAS».

En fait, en 2004, préfigurant la catastrophe actuelle, il y a eu deux accidents graves au laboratoire de haute sécurité de virologie de Pékin, infectant deux chercheurs avec le dangereux virus du SRAS.

Ebright, qui a parlé de la sécurité des laboratoires depuis le début des années 2000, a déclaré à propos des procédures de sécurité dangereuses dans les laboratoires de Wuhan:

« . . . des coronavirus de chauve-souris à Wuhan [Center for Disease Control] et à Wuhan Institute of Virology ont été systématiquement collectés et étudiés au BSL-2 {niveau de biosécurité 2), qui n’offre qu’une protection minimale contre l’infection des employés de laboratoire. La collecte de virus, la culture, l’isolement ou l’infection animale à BSL-2 avec un virus ayant les caractéristiques de transmission du virus de l’épidémie poseraient un risque important d’infection pour un travailleur de laboratoire et pour le travailleur de laboratoire, le public.»

La politique la plus grossière

L’administration Trump n’a rien fait contre les avertissements répétés de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Pékin en 2018, concernant les pratiques dangereuses au Wuhan Lab. Ni les scientifiques du NIH et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui surveillaient soi-disant les expériences sur les coronavirus du laboratoire. Après le déclenchement de l’épidémie, le Parti communiste chinois (PCC) a fait taire ou «disparaître» des scientifiques et des journalistes qui avaient précédemment publié des recherches ou des articles de presse indiquant que le virus COVID-19 avait fui d’un laboratoire gouvernemental et infecté des chercheurs.

Comme l’a écrit le journaliste canadien Andrew Nikiforuk:

« Face à la menace du coronavirus, les autorités chinoises, selon des rapports détaillés du Wall Street Journal et du New York Times, ont supprimé les dénonciateurs, ignoré les preuves critiques et réagi si tard à l’épidémie qu’elles se sont déplacées pour compenser leurs échecs par un verrouillage draconien » . . .

Couvrant frénétiquement leurs traces, le PCC a supprimé tous les articles scientifiques et reportages d’Internet et des archives publiques qui contredisaient leur histoire officielle. Les gardiens de Facebook (maintenant fortement investis dans Big Pharma), qui ont censuré et supprimé un article de Steve Mosher, publié par le NY Post le 22 février, ont aidé et encouragé la dissimulation du PCC / Biopharm qui a remis en cause l’histoire officielle. Facebook a finalement débloqué l’article du NY Post aprèsqu’il a été révélé que le «vérificateur de faits» objectif de Facebook, Danielle E. Anderson, était en fait auparavant un chercheur rémunéré du même laboratoire de Wuhan dont la sécurité laxiste alarmait tellement les responsables du Département d’État.

S’efforçant de dissimuler le fait qu’ils ont ignoré les avertissements répétés du Département d’État et des responsables du renseignement, de l’administration Trump et de l’ensemble des États-Unis d’Amérique, Biopharm and Vaccine Establishment, font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l’histoire officielle en script chinois. Le fait que les expériences sur les chauves-souris du Wuhan Lab aient été financièrement négligées, du moins en partie, par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases du Dr Fauci, en collaboration avec le Galveston National Laboratory de l’Université du Texas, est particulièrement troublant pour les pouvoirs en place. Medical Branch – même après que ces types d’expériences de guerre germinale aient été interdits aux États-Unis d’Amérique.

Le commandant en chef Trump lui-même, entre deux suggérant que les gens pourraient vouloir ingérer ou injecter des désinfectants pour la protection COVID-19, va et vient sur la théorie de la «chauve-souris sur le marché», déchiré entre le réveil de sa base populiste en dénonçant le « Chinese Virus », et se rangeant aux côtés de son bon ami et partenaire commercial le plus important de Corporate America, Xi Jinping, le dictateur chinois, qui contrôle justement non seulement des milliards de dollars de bons du Trésor des Etats-Unis d’Amérique et d’exportations, mais aussi l’équipement médical, les médicaments pharmaceutiques et les produits chimiques de laboratoire qui sont si rares aux États-Unis d’Amérique.

Trump a également des millions de dollars de prêts immobiliers à recevoir des banques chinoises l’année prochaine.

Dans un article Instagram, Robert Kennedy Jr. expose la complicité du Dr Anthony Fauci, la supposée «voix rationnelle» de l’administration Trump sur COVID-19, dans la catastrophe de Wuhan:

«Le Daily Mail rapporte aujourd’hui qu’il a découvert des documents montrant que le NIAID d’Anthony Fauci a donné 3,7 millions de dollars à des scientifiques du laboratoire de Wuhan, au centre du contrôle des fuites de coronavirus. Selon le journal britannique, «la subvention fédérale a financé des expériences sur des chauves-souris des grottes où le virus serait originaire.» Contexte: à la suite de l’épidémie de coronavirus du SRAS de 2002-2003, le NIH a financé une collaboration entre des scientifiques chinois, des virologues militaires états-uniens du laboratoire des armes biologiques de Fort Detrick et des scientifiques du NIH du NIAID pour prévenir de futures épidémies de coronavirus en étudiant l’évolution des souches virulentes des chauves-souris chez les tissus de l’homme. Ces efforts comprenaient des recherches sur le «gain de fonction» qui utilisaient un processus appelé «évolution accélérée» pour créer des superbactéries COVID pandémiques: des mutants COVID portés par des chauves-souris améliorés plus létaux et plus transmissibles que le COVID sauvage.

Les études de Fauci ont alarmé les scientifiques du monde entier qui se sont plaints, selon un article du NY Times de décembre 2017 que « ces chercheurs risquent de créer un germe de monstre qui pourrait s’échapper du laboratoire et semer une pandémie. » Dr Mark Lipsitch de la Harvard School of Public Health’s Communicable Le Disease Center a déclaré au Times que les expériences NIAID du Dr Fauci « nous ont donné quelques connaissances scientifiques modestes et n’ont pratiquement rien fait pour améliorer notre préparation à une pandémie, tout en risquant de créer une pandémie accidentelle.» En octobre 2014, à la suite d’une série d’accidents de laboratoire fédéraux qui a manqué de peu la libération de ces virus d’ingénierie mortels, le président Obama a ordonné l’arrêt de tout financement fédéral pour les dangereuses expériences de Fauci. Il semble maintenant que le Dr Fauci ait peut-être esquivé les restrictions fédérales en déplaçant la recherche au laboratoire militaire de Wuhan. Le Congrès doit ouvrir une enquête sur les méfaits du NIAD en Chine.»

Kennedy appelle également deux des autres supposés «experts de la santé» de l’équipe Trump, Robert Redfield et Deborah Birx:

«Redfield, Birx & Fauci dirigent le groupe de travail #coronavirus de la Maison Blanche. En 1992, deux enquêteurs militaires ont inculpé Redfield & Birx de s’être livrés à «un schéma systématique de manipulation de données, d’analyses statistiques inappropriées et de présentation de données trompeuses dans une tentative apparente de promouvoir l’utilité du vaccin contre le sida GP160». La fraude et l’inconduite ont convenu que les ‘informations’ trnquées ou, éventuellement, trompeuses de Redfield menacent sérieusement sa crédibilité en tant que chercheur et ont le potentiel d’avoir un impact négatif sur le financement de la recherche sur le sida pour les institutions militaires dans leur ensemble. Son comportement prétendument contraire à l’éthique crée un faux espoir et pourrait entraîner un déploiement prématuré du vaccin. « Le tribunal a recommandé une enquête par un « organisme d’enquête extérieur entièrement indépendant. » Le Dr Redfield a avoué aux interrogateurs du MDépartement de la défense et au tribunal, que ses analyses étaient erronées et trompeuses. Il a accepté de les corriger publiquement. Par la suite, il a continué à faire ses fausses déclarations lors de 3 conférences internationales sur le VIH subséquentes, et s’est parjuré lors d’un témoignage devant le Congrès, jurant que son vaccin a guéri le VIH. Leur gambit a fonctionné. Sur la base de son témoignage, le Congrès a affecté 20 millions de dollars aux militaires pour soutenir le projet de recherche de Redfield / Birx. Public Citizen s’est plaint dans une lettre de 1994 à Henry Waxman du Comité du Congrès que l’argent avait poussé l’armée à tuer l’enquête et à «blanchir» les crimes de Redfield. La fraude a propulsé Birx & Redfield dans une carrière exceptionnelle en tant que responsables de la santé. Documents obtenus via Tom Paine. »

Bien que le gouvernement chinois et la majeure partie de l’establishment politique des Etats-Unis d’Amérique continuent de soutenir l’histoire officielle de la «chauve-souris sur le marché», la majorité des Américains ne le font pas. Comme indiqué dans le Sunday Times du Royaume-Uni:

«Selon un sondage de Pew Research, seulement 43% pensent que le virus est apparu naturellement, tandis que 29% pensent qu’il a été fabriqué en laboratoire.»

Le journalisme le plus répugnant

Il est frustrant, et même alarmant, que si peu de journalistes indépendants, de scientifiques, de militants et de fonctionnaires aient jusqu’à présent été disposés à remettre en question «l’histoire officielle».

Depuis 30 ans maintenant, moi-même et d’autres ont mis en garde contre les dangers des aliments et des cultures génétiquement modifiés et des organismes génétiquement modifiés (OGM) en général, y compris les armes biologiques altérées par les gènes, les entraînements génétiques et les nouvelles technologies d’édition de gènes CRISPR.

Il semble maintenant que nos pires craintes se soient matérialisées.

Nous avons besoin d’une enquête publique mondiale, dirigée par des scientifiques indépendants, pour rassembler les preuves [et reconstituer le puzzle – MIRASTNEWS] de ce qui s’est réellement passé avec COVID-19, suivie d’un Tribunal international sur les crimes biologiques, afin que nous puissions traduire en justice les Chinois, les États-Unis d’Amérique et d’autres auteurs de cette pandémie. et empêcher que ce type de catastrophe ne se reproduise.

Il est temps de fermer tous les laboratoires de biosécurité / guerre biologique du monde (y compris Bayer et le laboratoire de Monsanto) et de mettre en œuvre une véritable interdiction mondiale des armes de destruction massive (ADM), y compris toutes les armes atomiques, chimiques et biologiques et l’expérimentation des ADM.

Jusqu’à ce que nous fassions cela, aucun de nous ne sera plus jamais en sécurité.

Les soi-disant médias progressistes en Amérique, à quelques exceptions près, n’ont jusqu’à présent pas enquêté sur les véritables causes de la pandémie de COVID-19, en partie par ignorance des machinations et par l’insouciance arrogante des ingénieurs des gènes et des scientifiques de la guerre biologique , en partie par peur de sembler être d’accord avec les propos racistes de Trump, ou pire encore, d’être qualifié de «théoricien du complot» par les démocrates de l’establishment et les médias.

Et en parlant de complots et de meurtres les plus répugnants, presque tout le monde semble avoir oublié la panique nationale entourant les attaques bioterroristes à l’anthrax après le 11 septembre 2001 – utilisées pour justifier l’invasion de l’Irak – contre les membres libéraux des médias et le Congrès des Etats-Unis d’Amérique. Hier et aujourd’hui, il était clair que ces attaques n’étaient pas menées par des terroristes arabes, ni par un seul fou, mais par une cabale non encore identifiéequi a conçu et déployé des spores militarisées du laboratoire de guerre biologique des États-Unis d’Amérique à Fort Detrick, Maryland.

Mais peut-être pensez-vous que nous ne devrions pas nous inquiéter autant, car une gamme à succès de vaccins anti-COVID est en cours, financée par le gouvernement chinois, Big Pharma et la Fondation Bill et Melinda Gates, comprenant probablement certains des mêmes ingénieurs des gènes qui a armé COVID-19?

Peu importe que Bill Gates, Monsanto, les Gene Giants et Big Pharma semblent tout à fait disposés à se joindre à Facebook et Google pour mettre en place un état de surveillance médicale totalitaire 24/7, avec tout le monde injecté avec un vaccin COVID-19 obligatoire et coûteux, tandis que le les dictateurs du monde, les criminels d’entreprise et les milliardaires se pressent dans leurs hôtels particuliers et leurs bunkers.

Peu importe que la plupart des vaccins antigrippaux jusqu’à présent ne fonctionnent pas aussi bien, en particulier contre les virus en mutation constante comme COVID-19, ou qu’ils soient systématiquement mélangés à des adjuvants à l’aluminium et à des conservateurs au mercure.

Peu importe que notre seule véritable défense contre la guerre biologique soit peut-être d’arrêter de manger les produits toxiques de Big Ag et Big Food, et de renforcer notre santé et nos systèmes immunitaires, d’assainir l’air, l’eau et l’environnement du monde, de fermer les fermes industrielles, d’arrêter de détruire la faune l’habitat et prions pour que l’immunité collective finisse par stopper la propagation du COVID-19, car beaucoup d’entre nous ont déjà été infectés, mais sont asymptomatiques.

En attendant, ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les médias de masse des entreprises, Facebook ou même la presse progressiste. Restez en contact et soutenez ceux d’entre nous déterminés à rechercher et à défendre la vérité, à lutter pour la liberté et la justice, et à s’organiser pour un avenir et un climat régénérateurs.

N’oubliez pas de manger des aliments sains, biologiques et régénératifs, de prendre vos suppléments immunostimulants, de faire autant d’exercice, d’air frais et de soleil que possible, de vous laver les mains fréquemment, de rester en sécurité et de vous tenir à l’écart des personnes les plus vulnérables. .

Venceremos. Nous vaincrons.

