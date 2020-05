Fauci a tort: une étude erronée prétend que le coronavirus est transmis par des personnes sans symptômes

Par Kai Kupferschmidt pour Science Mag

Un article publié le 30 janvier dans le New England Journal of Medicine (NEJM) sur les quatre premières personnes en Allemagne infectées par un nouveau coronavirus a fait la une des journaux car il semblait confirmer ce que craignaient les experts en santé publique: qu’une personne qui ne présente aucun symptôme d’infection avec le virus, nommé 2019-nCoV, peut encore le transmettre à d’autres. Cela pourrait rendre le contrôle du virus beaucoup plus difficile.

Des chercheurs chinois avaient précédemment suggéré que des personnes asymptomatiques pourraient transmettre le virus mais n’avaient pas présenté de preuves claires.

« Il n’y a aucun doute après avoir lu [le NEJM] que la transmission asymptomatique se produit, »

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique (EUA), a déclaré aux journalistes.

« Cette étude pose la question. »

Mais maintenant, il s’avère que les informations étaient fausses. L’Institut Robert Koch (RKI), l’agence de santé publique du gouvernement allemand, a écrit une lettre au NEJM pour rétablir les faits, même s’il n’était pas impliqué dans le document.

La lettre du NEJM décrit un groupe d’infections qui a commencé après qu’une femme d’affaires de Shanghai a visité une entreprise près de Munich les 20 et 21 janvier, où elle a eu une réunion avec la première des quatre personnes qui sont ensuite tombées malades. Surtout, elle n’était pas malade à l’époque: « Pendant son séjour, elle était en bonne santé sans signe ni symptôme d’infection mais était tombée malade pendant son vol de retour vers la Chine », ont écrit les auteurs. «Le fait que les personnes asymptomatiques soient des sources potentielles d’infection au 2019-nCoV peut justifier une réévaluation de la dynamique de transmission de l’épidémie actuelle.»

Mais les chercheurs n’ont pas réellement parlé à la femme avant de publier l’article. Le dernier auteur, Michael Hoelscher du centre médical de l’Université Ludwig Maximilian de Munich, a déclaré que le document s’appuyait sur les informations des quatre autres patients: « Ils nous ont dit que le patient en provenance de Chine ne semblait pas présenter de symptômes. » Par la suite, cependant, RKI et la Health and Food Safety Authority de l’État de Bavière ont parlé au patient de Shanghai par téléphone, et il s’est avéré qu’elle avait des symptômes pendant son séjour en Allemagne. Selon des personnes familières avec l’appel, elle se sentait fatiguée, souffrait de douleurs musculaires et a pris du paracétamol, un médicament antihypertenseur. (Un porte-parole de RKI ne confirmerait à Science que la femme avait des symptômes.)

Hoelscher n’était pas sur l’appel, dit-il. « J’ai demandé à l’autorité bavaroise de la santé et de la sécurité alimentaire si les informations de cette conversation téléphonique appelaient une correction et on m’a répondu que ce n’était pas le cas », dit-il. (Le ministère bavarois de la Santé, dont l’agence fait partie, n’a pas répondu à une demande d’informations de ScienceInsider.) Mais RKI n’était pas d’accord. Le porte-parole de l’agence confirme qu’une lettre sur l’erreur a été soumise au NEJM. RKI a également informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les agences partenaires européennes des nouvelles informations.

« Je me sens mal de la façon dont cela s’est passé, mais je ne pense pas que quiconque soit en faute ici », explique le virologue Christian Drosten du Charité University Hospital de Berlin, qui a fait le travail de laboratoire pour l’étude et est l’un de ses auteurs. « Apparemment, la femme n’a pas pu être contactée au début et les gens ont estimé que cela devait être communiqué rapidement. »

Marc Lipsitch, épidémiologiste au Harvard T.H. L’école de santé publique de Chan, explique que le fait d’appeler un cas asymptomatique sans parler à la personne est problématique. «Rétrospectivement, il semble que ce n’était pas un bon choix», dit-il. Cependant, « En situation d’urgence, il n’est souvent pas possible de parler à tout le monde », ajoute-t-il. «Je suppose que c’était un groupe débordé qui essayait de sortir sa meilleure idée de ce qu’était la vérité rapidement plutôt que quelqu’un qui essayait d’être imprudent.»

L’Agence de santé publique de Suède a réagi de manière moins charitable. « Les sources qui ont affirmé que le coronavirus infecterait pendant la période d’incubation manquent de soutien scientifique pour cette analyse dans leurs articles », indique un document contenant des questions fréquemment posées par l’agence postées hier sur son site Internet. «Cela s’applique, entre autres, à un article du [NEJM] qui s’est révélé par la suite contenir des défauts et des erreurs majeurs.» Même si les symptômes du patient n’étaient pas spécifiques, il ne s’agissait pas d’une infection asymptomatique, explique Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Toronto. «Asymptomatique signifie aucun symptôme, zéro. Cela signifie que vous vous sentez bien. Nous devons être prudents avec nos paroles.»

Hoelscher convient que le document aurait dû être plus clair sur l’origine des informations sur la santé de la femme. «Si j’écrivais cela aujourd’hui, je formulerais cela différemment», dit-il. La nécessité de partager les informations le plus rapidement possible, ainsi que la volonté de NEJM de publier tôt, ont créé beaucoup de pression, dit-il.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les données sortent dans le contexte de la crise mondiale croissante, il est bon de lire même les articles évalués par les pairs avec une certaine prudence supplémentaire pour le moment, dit Lipsitch: «Je pense que l’examen par les pairs est plus léger au milieu d’une épidémie qu’il ne l’est à la vitesse normale, ainsi que la qualité des données entrant dans les journaux sont nécessairement plus incertaines.» [Voici une conception prudente de la démarche scientifique – MIRASTNEWS].

Le fait que le papier se soit trompé ne signifie pas que la transmission de personnes asymptomatiques ne se produit pas. Fauci, pour sa part, croit toujours que c’est le cas. «Ce soir, j’ai téléphoné à l’un de mes collègues en Chine, qui est un scientifique des maladies infectieuses et un responsable de la santé très respecté», dit-il. «Il a dit qu’il était convaincu qu’il y avait une infection asymptomatique et que certaines personnes asymptomatiques transmettaient une infection.» Mais même s’ils le font, la transmission asymptomatique joue probablement un rôle mineur dans l’épidémie dans son ensemble, selon l’OMS. Les personnes qui toussent ou éternuent sont plus susceptibles de propager le virus, a écrit l’agence samedi dans un rapport de situation. «D’autres données pourraient bientôt sortir. Nous devrons simplement attendre», explique Lipsitch.

Le cluster allemand révèle un autre aspect intéressant du nouveau virus, explique Drosten. Jusqu’à présent, la plus grande attention a été accordée aux patients qui tombent gravement malades, mais les quatre cas en Allemagne présentaient une infection très légère. Cela peut être vrai pour beaucoup plus de patients, dit Drosten, ce qui peut aider le virus à se propager. «Il y a de plus en plus le sentiment que les patients peuvent simplement ressentir de légers symptômes du rhume, tout en éliminant déjà le virus», dit-il. «Ce ne sont pas des symptômes qui poussent les gens à rester à la maison.»

