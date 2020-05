George Soros: le coronavirus est une opportunité révolutionnaire pour réaliser nos objectifs

Dans une nouvelle interview, le milliardaire de gauche a qualifié la pandémie de coronavirus de «crise de ma vie».

Par Martin Bürger pour Life Site

Le milliardaire de gauche George Soros a indiqué que la pandémie de coronavirus ouvre la voie à des changements sociétaux auparavant jugés impossibles, appelant cela «la crise de ma vie». Soros avait vécu la Seconde Guerre mondiale dans sa jeunesse.

« Même avant le déclenchement de la pandémie, j’ai réalisé que nous étions dans un moment révolutionnaire où ce qui serait impossible ou même inconcevable en temps normal était devenu non seulement possible, mais probablement absolument nécessaire », a-t-il déclaré lors d’une interview le 11 mai.

Soros a également déclaré que « l’Europe est confrontée à plusieurs dangers existentiels ».

Il était « particulièrement préoccupé par la survie de l’UE car il s’agit d’une union incomplète ». Alors que, selon le milliardaire d’origine hongroise, l’Union européenne était «en cours de création», ce processus «n’a jamais été achevé».

Ainsi, Soros a déclaré que l’UE était « exceptionnellement vulnérable – plus vulnérable que les États-Unis d’Amérique, non seulement parce qu’il s’agit d’une union incomplète mais aussi parce qu’elle est fondée sur l’État de droit ».

Soros a également commenté un récent conflit entre l’Allemagne et l’UE. Le plus haut tribunal d’Allemagne avait statué le 5 mai que l’une des décisions de la Cour de justice de l’UE concernant les politiques de la Banque centrale européenne (BCE) n’était pas juridiquement contraignante. À son tour, la Cour de justice européenne a affirmé qu’elle était seule compétente pour statuer sur la BCE.

Dans l’interview, Soros s’est rangé du côté de l’UE. « Lorsque l’Allemagne a rejoint l’UE, elle s’est engagée à respecter le droit européen », a-t-il expliqué.

Il a exprimé sa crainte que des pays comme la Pologne ou la Hongrie ne deviennent plus indépendants de l’UE, si «le tribunal allemand peut également remettre en question les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes».

Soros a demandé: «La Hongrie et la Pologne peuvent-elles décider si elles respectent le droit européen ou leurs propres tribunaux – dont l’UE a remis en question la légitimité? Cette question touche le cœur même de l’UE, qui repose sur l’État de droit.»

«La Pologne a immédiatement saisi l’occasion et affirmé la suprématie de ses tribunaux contrôlés par le gouvernement sur le droit européen. En Hongrie, Viktor Orbán a déjà utilisé l’urgence COVID-19 et un parlement capturé pour se nommer dictateur», a déclaré Soros.

La dernière élection a eu lieu en 2018 et la prochaine est prévue pour 2020.

De plus, un nouveau sondage a montré que la majorité des Hongrois (54%) semblent soutenir les mesures de l’administration Orbán et voteraient pour lui.

« La décision constitue une menace qui pourrait détruire l’Union européenne en tant qu’institution fondée sur l’état de droit, précisément parce qu’elle a été rendue par la Cour constitutionnelle allemande, qui est l’institution la plus respectée d’Allemagne », a souligné Soros.

Au cours de l’entretien, Soros a de nouveau évoqué son idée de voir l’UE émettre des obligations perpétuelles, qu’il a appelé Consols. Avec l’argent créé par le biais de Consols, il financerait la lutte contre la pandémie de COVID-19, ainsi que le changement climatique.

[Il faut également préciser qu’il également investi dans la recherche biotechnologique des Laboratoires pharmaceutiques, y compris en Chine. – MIRASTNEWS].

« La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Europe avait besoin d’environ 1 000 milliards d’euros (1 100 milliards de dollars) pour lutter contre cette pandémie, et elle aurait dû ajouter 1 000 milliards d’euros supplémentaires pour le changement climatique », selon Soros.

Il a déclaré que les consoles « ne devraient jamais être émises en temps normal, mais qu’elles sont idéales pour le moment ». Cependant, il n’a pas expliqué pourquoi l’instrument financier n’est pas approprié en «temps normal», même s’il l’a lui-même qualifié de caution perpétuelle.

Au cours de l’interview, Soros a brièvement parlé du président Donald Trump, l’accusant de vouloir «être un dictateur. Mais il ne peut pas en être un car il existe aux États-Unis d’Amérique une constitution que les gens respectent encore.»

Alors que la constitution, selon Soros, « l’empêchera de faire certaines choses », cela n’interdit pas au président d’essayer, « car il se bat littéralement pour sa vie ».

« Je dirai également que j’ai fait confiance à Trump pour se détruire, et qu’il a dépassé mes attentes les plus folles », a ajouté Soros.

Soros est un financier prolifique de causes de l’aile gauche aux États-Unis d’Amérique et dans le monde, notamment l’avortement, l’euthanasie, le contrôle de la population, le «mariage homosexuel», le transgenre, etc.

Ses fondations Open Society dépensent près d’un milliard de dollars par an dans 100 pays différents, dont 150 millions de dollars par an pour financer l’American Civil Liberties Union (ACLU) de gauche, la principale société d’avortement Planned Parenthood, et d’autres groupes libéraux. Il a investi 5,1 millions de dollars dans un super PAC dédié au financement de groupes travaillant contre la réélection de Trump; et est un partisan agressif de l’Union européenne qui a dépensé de l’argent dans l’espoir d’influencer les élections de plusieurs nations européennes.

En janvier, il a annoncé le lancement d’un réseau international d’établissements d’enseignement dans le but de faire progresser son interprétation des «valeurs démocratiques» et de lutter contre la montée du «nationalisme».

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : FRN