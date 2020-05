Le président russe Vladimir Poutine révèle comment Moscou a créé des armes de haute technologie uniques

Lors de son allocution à l’Assemblée fédérale, le président a présenté les nouvelles armes stratégiques du pays, notamment le missile balistique intercontinental Sarmat, les véhicules sous-marins sans pilote et le missile de croisière hypersonique à lancement aérien Kinzhal.

Dans une interview accordée aux médias locaux, le président a déclaré qu’une science bien développée est une condition préalable à la création d’armes haut de gamme. « Comment aurions-nous pu faire cela si nous n’avions pas eu de sciences fondamentales, d’écoles scientifiques, de personnel hautement professionnel? Cela aurait été impossible », a déclaré Poutine, ajoutant qu’actuellement Moscou possède des armes qu’aucun autre pays ne possède.

L’année dernière, le président a déclaré que la Russie avait continué à développer des armes uniques après avoir réussi à créer des armes hypersoniques. Poutine a souligné que le but de la haute technologie est d’assurer la sécurité de la Russie face aux menaces croissantes.

Cette évolution intervient après l’annonce par le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump le 15 mai que l’armée du pays travaille sur ce que Trump a décrit comme un « missile super duper« , qui sera dix-sept fois plus rapide que tous les autres missiles actuels.

En décembre 2019, le président Poutine a souligné que la Russie menait le monde des armes hypersoniques. Un an plus tôt, Poutine a dévoilé le véhicule hypersonique boost-glide Avangard, qui est capable de fournir des charges utiles conventionnelles et nucléaires, ainsi que le missile de croisière hypersonique lancé par air Kinzhal.

Outre les armes hypersoniques, Moscou développe d’autres armes de haute technologie, notamment le missile balistique intercontinental lourd RS-28 Sarmat, capable de transporter 10 tonnes de charge utile. Selon les rapports, il entrera en service en 2021.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News