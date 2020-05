MAJEUR: Des chercheurs découvrent de nouvelles preuves montrant que COVID-19 a été créé en laboratoire

Les résultats préliminaires de l’étude suggèrent que le virus a été produit dans des cultures de laboratoire utilisant des cellules humaines.

Par Matthew Cullinan Hoffman – 16 mai 2020 (LifeSiteNews) – Une équipe de scientifiques australiens a produit de nouvelles preuves que le nouveau coronavirus qui cause COVID-19 est optimisé pour la pénétration dans les cellules humaines plutôt que dans les cellules animales, sapant la théorie selon laquelle le virus a aléatoirement évolué chez un sujet animal avant de devenir humain, et suggérant à la place qu’il a été développé en laboratoire.

L’étude, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, fournit de nouvelles preuves, mais pas encore concluantes, en faveur de la théorie selon laquelle le nouveau coronavirus ne provient pas d’un marché alimentaire comme cela a été affirmé, mais plutôt d’un laboratoire, vraisemblablement exploité par le Wuhan Institute of Virologie à Wuhan, en Chine, la ville où la première épidémie de COVID-19 s’est produite en décembre 2019.

Le chercheur principal de l’équipe affirme que les résultats représentent «une coïncidence remarquable ou un signe d’intervention humaine» dans la création du virus.

Les auteurs de l’étude, dirigée par le chercheur en vaccins Nikolai Petrovsky de l’Université de Flinders en Australie, ont utilisé une version du nouveau coronavirus collecté au tout début de l’épidémie et ont appliqué des modèles informatiques pour tester sa capacité à se lier à certaines enzymes des récepteurs cellulaires, appelées «ACE2», qui permet au virus d’infecter les cellules humaines et animales à divers degrés d’efficacité.

Ils ont testé la propension de la protéine de pointe du virus COVID-19, qu’elle utilise pour pénétrer dans les cellules, à se lier au type humain d’ACE2 ainsi qu’à de nombreuses versions animales différentes d’ACE2, et a constaté que le nouveau coronavirus se lie le plus puissamment à l’ACE2 humain, et avec différents degrés d’efficacité avec les versions animales du récepteur.

Selon les auteurs de l’étude, cela implique que le virus qui cause le COVID-19 n’est pas venu d’un intermédiaire animal, mais s’est spécialisé dans la pénétration des cellules humaines en vivant auparavant dans des cellules humaines, très probablement en laboratoire.

Les auteurs écrivent que «cette découverte est particulièrement surprenante car, généralement, un virus devrait avoir la plus grande affinité pour le récepteur dans son espèce hôte d’origine, par ex. chauve-souris, avec une affinité de liaison initiale plus faible pour le récepteur de tout nouvel hôte, par ex. humains. Cependant, dans ce cas, l’affinité du SARS-CoV-2 est plus élevée pour l’homme que pour les espèces hôtes putatives d’origine, les chauves-souris ou pour toute espèce hôte intermédiaire potentielle.»

En conséquence, ajoutent-ils, «une possibilité qui ne peut toujours pas être exclue est que SARSCoV-2 a été créé par un événement de recombinaison qui s’est produit par inadvertance ou consciemment dans un laboratoire manipulant des coronavirus, le nouveau virus étant ensuite accidentellement libéré dans la population humaine locale. » [Jusque-là rien n’exclut également qu’il provienne du Laboratoire Fort Derick du Maryland aux Etats-Unis d’Amérique et ait été importé en Chine. Rien pour l’instant ne tranche. – MIRASTNEWS]

Dans une déclaration publique distincte sur les recherches faites par le professeur Petrovsky le 17 avril, le chercheur note que les résultats de son étude sont soit « une coïncidence remarquable ou un signe d’intervention humaine », et ajoute qu’il est «tout à fait plausible que le virus a été créé dans l’installation de biosécurité de Wuhan par sélection sur des cellules exprimant l’ACE2 humain, un laboratoire qui était connu à l’époque pour cultiver des coronavirus de chauves-souris exotiques.»

«Dans l’affirmative, le virus cultivé aurait pu s’échapper de l’installation soit par l’infection accidentelle d’un membre du personnel qui s’est ensuite rendu sur le marché aux poissons à plusieurs pâtés de maisons et en a infecté d’autres, soit par une élimination inappropriée des déchets de l’installation qui a infecté directement les humains à l’extérieur de l’installation. ou via un vecteur sensible tel qu’un chat errant qui a ensuite fréquenté le marché et entraîné une transmission chez l’homme», a-t-il ajouté. [C’est une des possibilités – MIRASTNEWS].

Les chercheurs reconnaissent qu’il existe d’autres possibilités, mais les considèrent comme improbables. Ils ont découvert que le nouveau coronavirus a un effet de liaison fort, mais moindre, sur le récepteur ACE2 des pangolins, qui sont des mammifères consommés en Chine comme une délicatesse qui a souvent été proposée comme intermédiaire du nouveau coronavirus entre les chauves-souris et les humains. Cependant, ils notent que le Pangolin n’offre pas un candidat raisonnable pour une espèce intermédiaire pour la transmission humaine, car «étant donné l’affinité plus élevée [du nouveau coronavirus] SARS-CoV-2 pour l’ACE2 humain que pour l’ACE2 de la chauve-souris, SARS-CoV-2 devrait avoir circulé dans les pangolins pendant une longue période de temps pour que cette évolution et cette sélection se produisent et à ce jour il n’y a aucune preuve d’un virus de type SARS-CoV-2 circulant dans les pangolins.»

Une forme préliminaire de l’étude, actuellement intitulée: «Comparaison in silico des affinités de liaison à la protéine de pointe-ACE2 entre les espèces; importance pour l’origine possible du virus du SRAS-CoV-2», a été publiée sur un site de dépôt géré par l’Université Cornell, qui prévient que les études publiées avant l’examen par les pairs ne doivent pas être considérées comme des «informations établies» à moins que plusieurs experts dans un domaine donné sont d’abord consultés.

Selon sa page Web universitaire, en plus de son travail en tant que professeur d’université, le professeur Petrovsky est actuellement directeur de l’endocrinologie au Flinders Medical Center de Flinders University, et vice-président et secrétaire général de l’International Immunomics Society. Il est également le fondateur de Vaxine Pty Ltd., qui est financé par les National Institutes of Health des États-Unis d’Amérique et travaille actuellement sur un vaccin COVID-19.

En plus du professeur Petrovsky, l’équipe de recherche qui a produit l’étude comprend le professeur Sakshi Piplani, également de l’Université Flinders, Puneet Kumar Singh, qui travaille avec Petrovsky et Piplani à Vaxine Pty Ltd., et le professeur David A. Winkler, qui enseigne à l’Université de Nottingham au Royaume-Uni et à l’Université Monash en Australie.

Une étude contredit les scientifiques qui prétendent «aucune preuve» de l’origine du virus en laboratoire

Les résultats de l’étude tendent à contredire les virologues qui ont affirmé que le nouveau coronavirus ne montre aucun signe d’avoir été produit dans un laboratoire, dont certains sont allés jusqu’à rejeter ces théories comme des «théories du complot». La revendication de la «théorie du complot» a été reprise sans réserve dans la plupart des médias internationaux, mais pas tous. Le personnel de l’Institut de virologie de Wuhan a nié à plusieurs reprises que le virus provenait de son laboratoire.

Leur position a été soutenue par une lettre largement référencée de plusieurs scientifiques publiée dans Nature Medicine le 17 mars, qui plaide contre la probabilité qu’un laboratoire génère le virus dans une culture de laboratoire de cellules humaines.

L’argument avancé par les chercheurs dans la lettre est principalement basé sur l’affirmation qu’aucun progéniteur génétiquement proche du nouveau coronavirus qui pourrait être candidat à un tel processus n’a été décrit dans une étude scientifique. Ils affirment également que le «passage répété» des coronavirus dans les cultures cellulaires n’a pas été mentionné dans la littérature scientifique.

Cependant, les auteurs de la lettre n’abordent pas la possibilité que les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan n’aient tout simplement pas rendu compte de toutes leurs recherches au public, une possibilité qui semble avoir été renforcée ces derniers mois par le secret et les dissimulations concernant la recherche sur COVID-19 en Chine et le refus répétédu gouvernement chinois de participer à une enquête internationale sur les origines du nouveau coronavirus.

À moins qu’une version animale du virus ne soit trouvée, les preuves indiquent une «intervention humaine»

Le professeur Petrovsky a déclaré à LifeSite dans une interview par e-mail que son étude indique qu’«il existe des caractéristiques très inhabituelles, y compris une adaptation humaine optimale, qu’en l’absence d’identification d’un virus proche à l’identique dans une population animale dont COVID19 pourrait être issu, serait point dans le sens de l’intervention humaine à un moment donné de l’évolution de COVID19. »

Il a noté que, jusqu’à présent, les chercheurs en Chine et ailleurs n’ont pas produit de preuve de la présence chez les animaux d’un virus étroitement similaire à celui qui provoque le COVID-19 chez l’homme, ce qui donnerait du crédit à leur théorie du développement naturel chez un intermédiaire entre les chauves-souris, qui sont vraisemblablement à l’origine du virus, et les humains.

«Si un vecteur animal et un virus pouvaient être découverts, cela résoudrait bien sûr complètement le problème», a déclaré Petrovksy à LifeSite. «On aurait pu penser que les Chinois échantillonneraient intensivement tous les animaux imaginables essayant de trouver un tel virus pour exonérer leurs laboratoires. Si aucune recherche aussi intense n’est en cours (ce que je ne connais pas dans un sens ou dans l’autre), on pourrait en déduire qu’ils ne regardent pas parce qu’ils savent déjà ce qu’ils pourraient trouver.»

Richard Ebright, biologiste moléculaire à l’Université Rutgers, qui a critiqué les études de laboratoire susceptibles de produire de nouveaux agents pathogènes dangereux pour l’homme, a déclaré à LifeSite que les résultats de Petrovsky « sont plausibles », mais a averti que les résultats de la pré-impression de l’étude « sont de la modélisation informatique, et non des expériences, et doit donc être considéré au mieux comme provisoire. »

Ebright a noté qu’une étude antérieure sur la liaison aux récepteurs ACE2 avait révélé qu’un coronavirus de chauve-souris similaire au virus COVID-19 avait un fort pouvoir de liaison avec l’ACE2 des musaraignes et des furets, ce qui en faisait de possibles candidats intermédiaires animaux. Cependant, l’étude n’a pas comparé le pouvoir de liaison des récepteurs ACE2 des espèces animales du virus avec le pouvoir de liaison avec les humains, comme le fait l’étude de Petrovsky. De plus, il n’a pas utilisé une séquence génétique d’une version ancienne du nouveau coronavirus lui-même, comme le fait l’étude de Petrovsky, mais a plutôt utilisé la séquence génétique d’un coronavirus de chauve-souris similaire rapporté par l’Institut de virologie de Wuhan, appelé RaTG13.

Ebright a déclaré à LifeSite qu’il pensait que plusieurs expériences physiques qui détermineraient finalement si le nouveau coronavirus était optimisé pour la liaison avec les cellules humaines étaient « probablement en cours à plusieurs endroits », bien qu’il n’ait cité aucune étude spécifique.

Selon le professeur Petrovsky, ce qu’il faut, c’est une enquête internationale approfondie sur la véritable cause de l’épidémie de COVID-19, ce que le gouvernement chinois a refusé à plusieurs reprises. [Cette enquête doit aussi intégrer le fait que la maladie peut avoir été importé des Etats-Unis d’Amérique, pour ne pas biaiser les résultats et pour qu’elle soit exhaustive – MIRASTNEWS].

«Bien que les faits ne puissent être connus à l’heure actuelle, la nature de cet événement et sa proximité avec une installation de biosécurité à haut risque à l’épicentre de l’épidémie exigent une enquête internationale complète et indépendante pour déterminer si un virus de ce type de COVID-19 étaient cultivés dans l’établissement [ou ailleurs – MIRASTNEWS] et auraient pu être libérés accidentellement», a écrit Petrovsky le 17 avril.

