PREUVE DE COUVERTURE: TED Talks a édité la vidéo d’admission de Gates sur un certificat numérique obligatoire

« Donc, il y aura finalement une sorte de preuve d’immunité numérique qui facilitera la réouverture mondiale. » – Bill Gates, TED Talk

Par Viable Opposition – 14 mai 2020 – Le 7 avril 2020, j’ai posté cette missive sur Bill Gates et sa vision d’une utopie post-COVID-19. Dans cette publication, j’ai lié à une récente discussion TED que Bill Gates avait utilisée pour propager son point de vue.

En toile de fond, TED est:

«… Une organisation non partisane à but non lucratif vouée à la diffusion d’idées, généralement sous la forme de discussions courtes et puissantes. TED a commencé en 1984 en tant que conférence où la technologie, le divertissement et le design ont convergé, et couvre aujourd’hui presque tous les sujets – de la science aux affaires en passant par les problèmes mondiaux… TED est une communauté mondiale, accueillant des gens de toutes les disciplines et cultures qui recherchent une compréhension plus approfondie le monde. Nous croyons passionnément au pouvoir des idées pour changer les attitudes, la vie et, finalement, le monde.»

Voici ce que TED a à dire sur Bill Gates:

Voyons maintenant la discussion en question. Voici l’interaction avec Bill Gates dans son intégralité (ou ce qui s’est passé pour toute la discussion sur la chaîne YouTube de TED:

Comme je l’ai noté dans la publication originale, voici l’aspect le plus effrayant de la vision de Bill Gates que vous pouvez trouver à la marque de 34 minutes 14 secondes:

« Finalement, nous devrons avoir des certificats indiquant qui est une personne récupérée, qui est une personne vaccinée. Parce que vous ne voulez pas que les gens se déplacent à travers le monde où vous aurez certains pays qui ne le contrôleront pas, malheureusement. Vous ne voulez pas bloquer complètement la possibilité pour ces personnes d’y aller et de revenir se déplacer. »

J’ai également noté que le clip TED avait été édité et qu’il y avait une phrase supplémentaire à la fin de l’échange dans laquelle Bill Gates a déclaré ceci:

« Donc, il y aura finalement une sorte de preuve d’immunité numérique qui aidera à faciliter la réouverture mondiale. »

Malheureusement, ceux qui contrôlent le récit à TED ont habilement et minutieusement édité ce dernier aspect, peut-être le plus effrayant de l’utopie de Gates, en particulier parmi ceux d’entre nous qui sont préoccupés par l’aspect «Big Brother» du suivi des contacts dans l’ère post-COVID-19. Malheureusement, jusqu’à récemment, il était impossible de trouver une copie originale du commentaire complet et les gens d’Internet devaient faire confiance à la fiabilité d’autres sources pour la discussion complète.

Heureusement, quelqu’un a publié l’intégralité du dialogue sur le site Web de Clyp. Voici la discussion non modifiée (le commentaire qui a été édité à partir de la vidéo TED peut être trouvé à la marque de 39 minutes 4 secondes:

https://clyp.it/1nnhtdx3/widget

https://clyp.it/1nnhtdx3

Cela soulève la question; si ce que Bill Gates propose est complètement éthique, par-dessus bord et non pas une perspective effrayante, pourquoi TED a-t-il cherché à cacher le fait que M. Gates propose un certificat d’immunité numérique?

Modifier le récit – un passe-temps croissant à l’époque de COVID-19.

Avertissement: Des preuves de toutes sortes sont en train d’être effacées sur internet, Facebook, Youtube et autres réseaux sociaux. Certains selon des informations ont des difficultés de connexions. Si elles étaient fausses comme ils le prétendent, pourquoi les faire disparaître? En matière de vraie science, seule le débat contradictoire tranche, le reste est du charlatanisme et de l’escroquerie. – MIRASTNEWS

