Virus comme arme biologique: origines contestées du nouveau coronavirus

«Quelqu’un n’a pas à armer la grippe aviaire. Les oiseaux la font», explique Ellis Cheever du Center for Disease Control (CDC) dans le film Contagion de 2011, lorsque la United States Homeland Security lui a demandé si quelqu’un avait armé la grippe au lieu de déployer des explosifs pour « lancer une attaque » à un marché bondé. Alors que le film était prophétique, la scène a visualisé la nature particulière et les manifestations de cette menace: un organisme invisible qui est éclos dans la nature, mais, incidemment, peut également être approprié par les humains à des fins destructrices.

Le spectre d’un agent pathogène microbien qui sillonne toutes les terres habitables de la Terre, infectant près de quatre millions de personnes et tuant plus de deux cents mille et demi peut engendrer l’incrédulité sur le type de perturbation de masse et de décès qu’un microbe à source unique peut déclencher.1 Avec peu de résistance mis en place par une race humaine humiliée et aucun remède fiable en vue2 [si, il existe l’humanité était uni, il existe le COVID ORGANICS, un remède malgache en Afrique qui soigne de façon efficace, alors que le Coca-cola qui fait plus de mal à l’organisme est autorisé ou comme le dit le président malgache, 58 médicament qui tuent en Afrique sont autorisés en toute impunité par l’OMS depuis des décennies – MIRASTNEWS], la question de savoir si le SRAS-CoV-2 (syndrome respiratoire aigu sévère-coronavirus-2) était la réplique de la nature à l’empiètement de l’humanité ou s’il s’agissait d’une agression humaine contre l’humanité continue de pendre comme un mystère.

Alors que la plupart des rapports indiquaient que les marchés humides de Wuhan et son bétail sauvage étaient à l’origine d’une transmission zoonotique (animal à humain), un récit parallèle du virus provenant ou se répandant dans un laboratoire, intentionnellement ou par accident, a de nouveau gagné traction. L’opinion mondiale étant mobilisée contre la Chine pour la rendre responsable de l’épidémie de virus, la tempête de feu géopolitique qui en résulte ne semble pas être une simple affaire passagère. Au contraire, l’empreinte omnipotente de la pandémie est susceptible de générer un nouvel intérêt pour l’exploitation des agents biologiques à des fins politiques qui, à son tour, pourrait nécessiter des impulsions normatives plus importantes pour atténuer les dangers qui en découlent.

Le Roman Policier

Avant même que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump ne décrit le CoV-2 comme le «virus de la Chine», des sections des médias états-uniens avaient publié des articles sur la présence d’un institut de virologie à Wuhan et insinuant le lien du laboratoire avec l’épidémie. Par la suite, ils ont détecté des murmures dans des sections de la presse mandarine (et des médias sociaux), basés en dehors du continent, sur les possibilités de fuite du virus dans un laboratoire de Wuhan, où l’on a prétendu que la sécurité avait été renforcée après l’épidémie3. Le fait que Wuhan possède le seul laboratoire chinois BSL-4 (niveau de sécurité biologique 4 étant le plus haut grade)4 – l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) avec son Laboratoire national de biosécurité étant apparemment le seul référentiel asiatique des spécimens du SRAS-CoV et d’Ebola – était assez bon pour étayer ces théories5. Un rapport divulgué citant les câbles de l’ambassade des États-Unis d’Amérique en provenance de Pékin soulignant la sécurité laxiste du laboratoire de Wuhan6 a été divulgué.

Parmi les hypothèses, on peut affirmer que le virus, par sa nature agressivement virulente, aurait pu être conçu dans le laboratoire de Wuhan comme une arme biologique (ou avec des motifs commerciaux ultérieurs, y compris un projet de vaccination), ou qu’un échantillon expérimental aurait pu être éjecté par accident par un employé infecté ou un spécimen animal. En fait, malgré les premiers rapports selon lesquels la première transmission humaine aurait pu se produire sur le marché de Wuhan, les conjectures ultérieures ont tourné autour de diverses théories, notamment que le patient zéro était un chercheur WIV et que les spécimens d’animaux utilisés pour les expériences ont été vendus au marché humide local.

L’attitude chinoise a également été inutile: dissimuler des informations sur les origines et les décès du virus, restreindre la recherche sur ces questions d’une part, et se livrer à des batailles diplomatiques agressives d’autre part. Après avoir contré la négativité initiale en jetant des allégations sur l’armée des Etats-Unis d’Amérique comme ayant planté le virus lors d’un exercice conjoint et en pointant des traces corona de grippe déjà répandues aux États-Unis d’Amérique, la bureaucratie chinoise était belliqueuse envers les pays qui recherchaient une enquête internationale sur l’épidémie et la complicité chinoise en la matière.7 Alors que Trump met en lumière que la Chine pourrait être de dissimuler sa gestion intérieure laxiste de la propagation du COVID-19, l’appel à des enquêtes internationales, le déficit de crédibilité de l’Organisation mondiale de la santé mis à part, est rendu nécessaire par les préoccupations mondiales sur la manque de transparence concernant les empreintes initiales de Wuhan et le commerce d’espèces sauvages sur les marchés humides sujets aux virus, bien qu’ils soient à l’origine de nombreuses épidémies.8

Éclosion dans la nature ou en laboratoire?

Malgré les nombreuses inférences faites sur l’origine Wuhan du CoV-2, la communauté mondiale des sciences de la santé a, dans l’ensemble, été unanime à rejeter la possibilité que le CoV-2 soit un agent pathogène conçu en laboratoire. La revue médicale faisant autorité, Lancet, a publié une déclaration conjointe exprimant sa solidarité avec les scientifiques chinois et «condamnant toutes les « théories du complot » qui suggèrent que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle.»9 Le consensus scientifique contre une origine en laboratoire du virus est basé sur les résultats d’une poignée de séquençage du génome des échantillons COVID entrepris par diverses entreprises collaboratives. La plus importante d’entre elles a été une étude multinationale qui a conclu que l’épine dorsale du SARS-CoV-2 n’était pas basée sur les sept versions CoV précédentes10, rejetant ainsi la possibilité d’une sortie de laboratoire. L’étude conclut:

Alors que les analyses suggèrent que le SRAS-CoV-2 peut se lier à l’ACE2 humaine avec une affinité élevée, les analyses informatiques prédisent que l’interaction n’est pas idéale et que la séquence RBD est différente de celles montrées dans le SRAS-CoV pour être optimale pour la liaison aux récepteurs. Ainsi, la liaison à haute affinité… est très probablement le résultat de la sélection naturelle sur un humain … C’est une preuve solide que le SRAS-CoV-2 n’est pas le produit d’une manipulation délibérée … improbable que le SRAS-CoV-2 ait émergé grâce à des manipulations en laboratoire… les données génétiques montrent irréfutablement que le SRAS-CoV-2 n’est dérivé d’aucune épine dorsale de virus précédemment utilisée.11

Bien que cette étude infère que la sélection naturelle s’est produite dans un hôte animal par transfert zoonotique, d’autres études font également écho à l’affirmation selon laquelle le CoV-2 a son origine dans un hôte naturel (chauves-souris) avant leur transfert zoonotique, éventuellement par le biais d’un intermédiaire animal.12 Une autre étude postule que «les séquences d’ARN ressemblent étroitement à celles des virus qui circulent silencieusement dans les chauves-souris, et… impliquent un virus d’origine chauve-souris infectant des espèces animales non identifiées vendues sur les marchés chinois d’animaux vivants». Ces évaluations valident la pensée répandue selon laquelle les intermédiaires sont l’hôte de transfert pour le CoV-2, comme les chats (civettes) qui sont les hôtes de transfert dans l’épidémie de SRAS de 2002, bien que l’émetteur de la dernière flambée n’ait pas encore été établi, malgré de nombreuses références sur les pangolins qui sont possibles.13

Un Bio-Conflit en Réalisation



Malgré les appels mondiaux à une enquête sur l’origine du coronavirus et les plaisanteries occasionnelles sur les liens avec les laboratoires, des évaluations en cours, notamment par la communauté du renseignement des Etats-Unis d’Amérique, ont exclu la possibilité que le virus soit une bio-arme développée en laboratoire. Cependant, les actions de la Chine restent suspectes, en particulier son espionnage intellectuel14 et les percées clandestines qu’elle avait faites dans les entreprises de recherche occidentales15. Peu importe où se trouve la vérité, beaucoup estiment que la contagion était la manifestation la plus proche d’une arme biologique déchaînée à l’échelle mondiale. Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, par exemple, avait décrit la pandémie comme offrant «une fenêtre sur la façon dont une attaque bioterroriste pourrait se dérouler.»16 Bien que faisant allusion uniquement aux menaces d’acteurs non étatiques «d’accéder à des souches virulentes», entre les lignes sont des indications claires sur les intentions et les capacités probables des États dans ce domaine.

En fait, la façon dont le CoV-2 a mis les nations à l’arrêt de façon désastreuse – entravant tous les modes de vie et affectant les systèmes de santé publique dans le monde entier – pousse à la nécessité d’envisager les implications potentielles si les États décident d’armer les organismes biologiques comme un moyen de dissimuler secrètement des ravages faits sur les économies et les sociétés concurrentes. Le fait que de tels organismes puissent être développés sur des budgets modestes dans des laboratoires publics et déployés furtivement, en fait une option attrayante lorsque l’asymétrie et les subversions sont recherchées contre des rivaux. Assez semblable au cyber-domaine qui se transforme en zone de conflit par procuration, l’utilisation de moyens biologiques pour déclencher des perturbations et des décès à grande échelle dans des pays rivaux est une éventualité qui a une puissante imminence stratégique. En outre, la course acharnée pour monopoliser les voies de vaccination aggrave également les risques inhérents à de nombreuses incursions de recherche et développement soutenues par l’État qui échappent à l’examen du public.

Bien que la Convention sur les armes biologiques (BWC) ait établi des normes contre l’arsenalisation des agents biologiques, la Convention fournit intrinsèquement les échappatoires à l’utilisation abusive et au détournement en permettant la portée de leurs applications prophylactiques et pacifiques.17 De plus, l’échec des États parties à finaliser un mécanisme de vérification crédible et un cadre de surveillance faible18, dépendant de la déclaration des États, rappellent de manière significative que le bouclier contre l’arsenalisation des armes biologiques reste fragile et vulnérable aux aléas du système international, en particulier la politique des grandes puissances.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’IDSA Manohar Parrikar ou du gouvernement de l’Inde.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : IDSA COMMENT

Complément d’informations Hormis les États-Unis d’Amérique qui possèdent au moins neuf laboratoires chez eu et la Chine, d’autres pays possèdent des laboratoires biologiques BSL-4, ce sont : l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la République tchèque, la France, le Gabon, l’Allemagne, la Hongrie, l’Inde, l’Italie, la Russie, l’Afrique du Sud, la Suède, la Suisse, Taïwan et le Royaume-Uni. Les Etats-Unis d’Amérique ont la particularité d’avoir semé des laboratoires sur la recherche d’armes biologiques dans plusieurs autres pays de la planète. Il existe au moins 50 laboratoires du Pentagone de niveau BSL-4 dans le monde dont 7 en construction, selon des sources. de nombreux autres laboratoires de niveau BSL-3 – 200 sont enregistrés aux États-Unis.

Une expérience a été menée à l’Université de Caroline du Nord en 2015, aux Etats-Unis d’Amérique en collaboration avec des chercheurs du Wuhan Institute of Virology. Les bio-ingénieurs ont ajouté une nouvelle protéine de pointe à un coronavirus sauvage qui lui a permis d’infecter des cellules humaines – cela ressemble étrangement au COVID-19. Les deux parties avaient donc en leur possession la technologie de recombinaison artificielle des virus et pouvaient en conséquence la faire évoluer pour la rendre plus performante entre 2015 et 2019, puisque les recherches se poursuivaient. Richard Ebright s’inquiéta à l’époque : « Le seul impact de ce travail est la création, dans un laboratoire, d’un nouveau risque non naturel », avait-il déclaré à Nature. Jean de Dieu MOSSINGUE MIRASTNEWS