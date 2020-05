ACTION MAINTENANT! SIGNER UNE LETTRE AU CONGRÈS: H.R.6666 TRACE Act est inconstitutionnel et menace la liberté de tous les Américains

Dites au Congrès que H.R. 6666 « Loi COVID-19 sur les tests, la portée et les contacts avec tous (TRACE) » est inconstitutionnelle et menace la liberté de tous les Américains

Un message de Robert F. Kennedy Jr. et de la défense de la santé des enfants

Il n’y a jamais eu de raison plus urgente pour contacter votre représentant au Congrès que H.R. 6666. Ce projet de loi orwellienmenace notre liberté en tant qu’individus plus que toute loi que nous avons déjà vue.

Alors que le chaos autour de Covid-19 continue de dominer les vies, les gouvernements et les médias du monde entier, le HR 6666 a été introduit à la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, visant à utiliser le détournement pour mettre en œuvre des stratégies visant à légaliser la surveillance de toutes les personnes dans ce pays, en violation manifeste de l’article premier de la Constitution.

H.R.6666 est visiblement vague. Il alloue 100 milliards de dollars de fonds publics aux entités du Center for Disease Control (CDC) qui choisissent la recherche des contacts et «à d’autres fins». Aucun objectif supplémentaire n’est spécifié qui établit le potentiel d’abus des droits individuels de multiples façons.

Le projet de loi crée une force de police de «santé» financée par le gouvernement fédéral de facto et habilitée à «effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19 et des activités connexes… dans des résidences individuelles», ouvrant ainsi la voie à des violations des droits constitutionnels à une procédure régulière et égale protection.

H.R.6666 est particulièrement inquiétant pour les enfants car s’il est adopté, il pourrait entraîner des séparations familiales – comme le promeut l’Organisation mondiale de la santé – malgré le fait que les enfants dépendent de leurs parents et de leurs tuteurs à presque tous les égards.

Assurez-vous que votre représentant états-unien au Congrès aura de vos nouvelles! Utilisez notre système click-to-action pour envoyer facilement la lettre ci-dessous en remplissant le formulaire suivant.

Objet: Re: Loi TRACE de H.R.6666 COVID-19 sur les tests, les contacts et les contacts avec tous

Message:

Je vous écris au sujet de H.R. 6666, la «loi COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE)».

Ce projet de loi créerait des unités de santé mobiles financées par le gouvernement fédéral avec 100 milliards de dollars – le même montant que les budgets totaux des États du New Jersey et de l’Illinois combinés – pour surveiller toutes les personnes aux États-Unis d’Amérique afin d’évaluer le statut COVID-19. Rien dans l’article I de la Constitution n’accorde au Congrès ce type d’autorité de surveillance sur les citoyens et résidents états-uniens. Les États conservent le pouvoir policier d’appliquer la loi sur la santé; ce serait une atteinte aux pouvoirs des États.

Nous avons une longue et triste histoire de pouvoirs policiers utilisés de manière disproportionnée et abusive contre les minorités, y compris les minorités fondées sur la race, l’ethnie, la religion, le sexe et l’orientation sexuelle. La création d’une force de police «santé» financée par le gouvernement fédéral avec des instructions explicites pour «effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19 et les activités connexes… dans les résidences des individus» entraînerait des violations des droits constitutionnels à une procédure régulière et à une protection égale.

H.R.6666 est inconstitutionnellement vague, allouant 100 milliards de dollars aux entités que le directeur du CDC choisit pour la recherche des contacts «et à d’autres fins». Quelles autres fins? Personne n’a droit à un chèque en blanc, ni le Congrès, ni le président, ni le directeur du CDC.

L’imprécision de ce projet de loi constitue une menace particulièrement grave pour les enfants, dont la vie dépend de leurs parents et tuteurs. Ce projet de loi, s’il était adopté, pourrait entraîner des séparations familiales, comme l’Organisation mondiale de la santé (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference- full-30mar2020.pdf? sfvrsn = 6b68bc4a_2) a préconisé. Les séparations parent-enfant seraient dévastatrices pour la santé et le bien-être des enfants et constitueraient une violation des droits parentaux fondamentaux.

La réponse à la crise COVID-19 n’est pas davantage de surveillance, plus de maintien de l’ordre et plus de violations constitutionnelles. Les Américains épris de liberté méritent mieux de nos élus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN